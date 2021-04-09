«Постоянно развивающаяся линейка вооружений»: как в России совершенствуются армейские робототехнические комплексы

В российской армии будет расширена линейка применяемых робототехнических комплексов. Об этом сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу в ходе осмотра образцов современных безэкипажных гусеничных машин, прошедших апробацию в Сирии. В частности, главу военного ведомства ознакомили с возможностями модернизированного аппарата разминирования «Уран-6», нового ударного робота «Уран-9» и многофункционального комплекса «Уран-14». В 2022 году для нужд армии будет создан новый тяжёлый дрон-сапёр, способный бороться с противотанковыми минами. Эксперты констатируют, что российская робототехника находится на высоком уровне развития. Главный стимул её совершенствования, по мнению специалистов, — стремление максимально обезопасить военнослужащих на поле боя.

Министр обороны РФ Сергей Шойгу сообщил, что в российской армии расширится линейка робототехнических комплексов (РТК). Об этом он рассказал в подмосковном Нахабине в ходе посещения ОАО «766 управление производственно-технологической комплектации» (УПТК). Целью этого визита стала проверка выполнения гособоронзаказа.

«Мы предполагаем продолжать расширение линейки роботов, которые, безусловно, сегодня уже востребованы в войсках. Как предполагается, это будут тяжёлые роботы (разминирования. — RT), и всё, что касается дальнейшего развития разведчиков, роботов радиационной и химической разведки, это касается надводных и подводных роботов», — сказал Шойгу.

Он подчеркнул, что оснащение российских войск робототехническими комплексами является одним из «приоритетных направлений работы». При этом особое внимание уделяется проектам автономных аппаратов с высокими характеристиками радиационной защищённости.

По оценке министра, специалисты УПТК достигли «серьёзного прогресса» в изготовлении современных РТК, о чём свидетельствуют «серийные поставки» продукции предприятия в российскую армию.

«Параллельно с этим идут новые работы, новые НИРы (научно-исследовательские работы. — RT), что-то находится в стадии испытаний. У нас довольно большая, серьёзная работа впереди», — цитирует Шойгу пресс-служба Минобороны РФ.

Основываясь на сирийском опыте

В ходе визита Сергей Шойгу заслушал доклад начальника инженерных войск ВС РФ генерал-лейтенанта Александра Ставицкого, который рассказал о реализации проекта тяжёлого автономного комплекса разминирования. Его характеристики не раскрываются, но известно, что робот будет способен бороться с противотанковыми минами.

В настоящее время самым крупным РТК, который предназначен для ликвидации взрывоопасных предметов, является шеститонный «Уран-6», прошедший апробацию в Чечне, Сирии и Нагорном Карабахе. Министр обороны осмотрел сборочный цех данных машин. Как рассказали журналистам в УПТК, сегодня эти роботы разминирования выпускаются в модернизированном виде.

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Опираясь на опыт применения «Урана-6» в сирийской кампании, инженеры укрепили зубчатые конструкции фрезерного трала (так называемые ножи), усилили защищённость капота РТК, усовершенствовали систему охлаждения и увеличили обзор камер, позволяющих оператору получать визуальную информацию о взрывоопасных предметах.

«Уран-6» используется для разминирования урбанизированных участков местности, горных и мелколесистых территорий. В арсенале машины пять типов трала (фрезерный, бойковый, катковый, бульдозерный отвал и механический схват), которые могут разрушать обнаруженные боеприпасы либо подрывать их.

Оператор может управлять комплексом на удалении до 800 м. Согласно расчётам военных, один «Уран-6» заменяет подразделение из 20 сапёров. Однако робот бессилен против мин мощностью в несколько килограммов в тротиловом эквиваленте. Для ликвидации такой взрывчатки как раз и предназначен РТК, о разработке которого доложил Ставицкий, пояснили журналистам в пресс-службе Минобороны РФ. Ожидается, что первые опытные образцы этой машины будут выпущены уже в 2022 году.

Нестандартные задачи

Помимо модернизированного «Урана-6», министру обороны продемонстрировали боевой многофункциональный робототехнический комплекс (БМРК) «Уран-9», также испытанный в сирийской кампании. В ближайшее время армия получит 20 таких машин.

Как пояснили журналистам в пресс-службе Минобороны РФ, ранее «Уран-9» эксплуатировался как цельный комплекс, но сейчас военные намерены отработать методики и формы применения его отдельных звеньев. Каждое такое подразделение будет состоять из четырёх роботов и одной машины управления.

Пара образцов РТК «Уран-9» на площадке ОАО «766 управление производственно-технологической комплектации»

© RT

Эксперименты пройдут в одном из научно-исследовательских центров Минобороны России. Выполнение этих нестандартных задач возложено на наиболее опытных офицеров, прошедших предварительную подготовку в УПТК. После этого «Уран-9» будет поставляться в строевые части ВС РФ.

Снаряжённая масса «Урана-9» не превышает 12 т. Длина машины составляет 5,6 м, ширина — 2,5 м, высота — 3,1 м, максимальная скорость движения — не менее 35 км/ч, запас хода — 200 км, дальность управления по радиоканалу — не менее 4 км.

На «Уран-9» установлено солидное вооружение, способное уничтожать широкий спектр наземных целей — от живой силы до танков. Как рассчитывают военные, звено РТК сможет оказывать эффективную огневую поддержку общевойсковым и разведывательным формированиям ВС РФ.

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Ударный робот оснащён 30-мм автоматической пушкой 2А72, 7,62-мм модернизованным пулемётом Калашникова (ПКТМ), пусковыми контейнерами управляемых ракет «Атака» и реактивными пехотными огнемётами РПО ПДМ-А «Шмель-М».

«Уран-9» способен поражать цели на расстоянии до 5 км днём и до 3,5 км — в тёмное время суток. БМРК был спроектирован по модульному принципу, который позволяет менять вооружения в зависимости от требований заказчика.

Позаботились подмосковные специалисты и о защищённости «Урана-9». Робот изготовлен с применением средств, снижающих радиолокационную заметность. Кроме того, БРМК оборудован системой предупреждения о лазерном облучении и комплексом постановки дымовых завес.

Ещё одной новинкой нахабинских разработчиков, с возможностями которой ознакомился Шойгу, стал многофункциональный РТК «Уран-14». Прежде всего он предназначен для выполнения спасательных, инженерных и транспортных задач.

Этот робот способен без риска для жизни военнослужащих и пожарных расчётов бороться с огнём в труднодоступных местах — на нефте- и газоперерабатывающих заводах, складах боеприпасов, горюче-смазочных материалов и военной техники.

Комплекс может проделывать проходы в завалах и разрушениях, поднимать и перемещать с помощью схвата опасные объекты массой до 1,5 т, толкать грузы весом до 4 т. При этом, как говорится в материалах Минобороны, «Уран-14» «прост и удобен в управлении, уникален по своей эффективности и безопасности».

РТК «Уран-14» в цехе ОАО «766 управление производственно-технологической комплектации»

© RT

«Наличие автоматической системы самоохлаждения позволяет производить тушение пожара в зоне высоких температур, а бронированный корпус позволяет защитить узлы и агрегаты дистанционно управляемой машины пожаротушения «Уран-14» при тушении пожаров в зоне наличия взрывоопасных предметов, при этом ствол-монитор в горизонтальной плоскости может вращаться вкруговую», — отмечают военные.

«Сохранение жизней военнослужащих»

Как рассказал журналистам технический директор УПТК Алексей Фогилев, «путеводной звездой» компании является обеспечение безопасности военнослужащих. По его словам, насыщение войск современными автономными комплексами позволяет заметно сократить риск для здоровья и жизни солдат.

Отвечая на вопрос RT о трудностях при разработке робототехнических комплексов, Фогилев сообщил, что инженерам приходится преодолевать массу проблем, «начиная от самых простых — металлообработки, до сложных — электроники и программирования».

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«Конечно, подробно говорить на эту тему я не могу, так как её обсуждение — часть обороноспособности страны. Однако я могу сказать, что возникающие трудности пока решать удаётся. Наши изделия практически полностью состоят из отечественных комплектующих, доля импортных (деталей. — RT) — порядка 5—10%», — подчеркнул Фогилев.

К достоинствам изготавливаемых в Нахабино РТК он отнёс относительную простоту управления, качественное электронное оборудование, хорошую проходимость на местности, высокую защищённость от помех, которые могут ставить средства радиоэлектронной борьбы потенциального противника.

В разговоре с RT полковник в отставке Виктор Литовкин подчеркнул, что «Уран-6», «Уран-9» и Уран-14» отвечают основным современным требованиям «по сбережению жизней военнослужащих».

В то же время эксперт обратил внимание на необходимость их дальнейшего совершенствования и создания в перспективе новых РТК.

«Роботизированная российская техника достаточно хорошо развивается. Создание подобных робототехнических комплексов во всех видах вооружённых сил, в том числе в ракетных войсках, танковых и авиационных подразделениях, необходимо для выведения техники противника из строя и сохранения жизней военнослужащих, специалистов», — пояснил Литовкин.

В комментарии RT военный эксперт Алексей Леонков также высоко оценил возможности линейки РТК, которая производится в Нахабине. По его словам, сейчас при разминировании местности очень важную роль для обеспечения безопасности сапёров играет «Уран-6».

«Он применялся при ликвидации трудно извлекаемых мин в Пальмире, где показал себя с лучшей стороны. «Уран-6» — успех отечественной промышленности. Его скорость разминирования значительно превышает возможности обычных сапёров и бережёт их жизни», — уточнил Леонков.

Среди ударных отечественных роботов, по мнению эксперта, большие перспективы у «Урана-9». В будущем, как полагает аналитик, эта машина сможет сопровождать российских военнослужащих, а также «специализированные контртеррористические подразделения».