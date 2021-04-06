«Полностью отечественная разработка»: каким потенциалом обладает новейший армейский автомобиль «Тайфун–ПВО»

Короткая ссылка
Алексей Заквасин, Елизавета Комарова
Дебютантом парада Победы на Красной площади станет новейшая армейская бронемашина «Тайфун–ПВО». Она спроектирована на базе автомобиля специального назначения для ВДВ и предназначена для применения военнослужащими, вооружёнными переносными зенитными ракетными комплексами «Игла» и «Верба». Как считают в Минобороны РФ, новая машина «повысит мобильность подразделений ПВО, а также увеличит их эффективность по отражению воздушных целей противника». По мнению экспертов, «Тайфун–ПВО» обладает высокими показателями защищённости, проходимости и манёвренности.
«Полностью отечественная разработка»: каким потенциалом обладает новейший армейский автомобиль «Тайфун–ПВО»
  • Бронированная машина «Тайфун–ПВО»
  • © Минобороны России

Бронированная армейская машина с колёсной формулой 4×4 «Тайфун–ПВО» станет дебютантом парада Победы. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ. Данный образец появится перед публикой в составе механизированной колонны.

«В составе мехколонны включены также пять типов бронеавтомобилей повышенной защищённости семейства «Тайфун», причем образец «Тайфун-ПВО» по Красной площади пройдёт впервые», — говорится на сайте российского военного ведомства.

Разработчиками «Тайфуна–ПВО» являются АО «Ремдизель» (Набережные Челны) и АО «Ижевский электромеханический завод «Купол» (входит в концерн «Алмаз-Антей»).

Машина была спроектирована на базе бронеавтомобиля специального назначения «Тайфун–ВДВ». На сегодняшний день образец прошёл этап государственных испытаний и теперь ожидает поставки в войска.

Созданный для подразделений «голубых беретов» автомобиль выполнен по схеме несущего бронекорпуса, что помогло уменьшить его массу, сохранив при этом защитные свойства с использованием брони пятого класса. Компоновка «Тайфуна–ВДВ» позволяет устанавливать на машину разнообразное оборудование и вооружение, в том числе дистанционно управляемые модули.

Высокая проходимость и манёвренность

«Тайфун–ПВО» предназначен для перевозки подразделений Сухопутных войск, оснащённых переносными зенитными ракетными комплексами (ПЗРК) «Игла» и «Верба». Сейчас военнослужащие доставляются на огневые рубежи на стандартных армейских грузовиках и бронетранспортёрах.

«Тайфун–ПВО» выполнен на шасси «КамАЗ-4386» (К-4386). Данная платформа имеет двигатель мощностью 350 л.с., топливный бак на 200 л, запас хода в пределах 1200 км. Длина шасси составляет 6 м, ширина — чуть более 2,5 м. Масса бронемашины на К-4386 может достигать 13,5 т, а максимальная скорость — 130 км/ч.

  • Механизированная колонна ВС РФ на репетиции Парада Победы
  • © Минобороны России

Как сообщается в материалах «Ремдизеля», шасси отличается высокими показателями проходимости и манёвренности по всем видам дорог, в том числе в горной местности.

Благодаря К-4386 бронемашина способна преодолевать брод глубиной не менее 1,5—1,75 м, вертикальное препятствие высотой не менее 0,6 м и ров с аналогичной шириной. Практически все комплектующие, из которых собирается платформа, российского производства. Как заявил ранее в интервью РИА Новости главный конструктор «Ремдизеля» Игорь Зарахович, компания проводит постепенное замещение импортных механизмов.

«Есть и положительные примеры — мы нашли российского поставщика гидропневматических подвесок, который согласился разработать такую систему для К-4386, которую мы раньше закупали за рубежом, и она работает ничем не хуже, а иногда даже надёжнее, чем импортная», — сказал Зарахович.

«Тайфун–ПВО» вмещает пять человек: механика-водителя, командира, стрелка-пулемётчика и двух стрелков-зенитчиков. На крыше боевой машины размещена турель с крупнокалиберным пулемётом «Корд» и два люка: один для пулемётчика, второй — для зенитчика. Военнослужащие могут вести огонь на скорости до 20 км/ч.

Также по теме
БМП-3 на командно-штабных учениях «Кавказ-2020» «Основная боевая единица поддержки пехоты»: как модернизированные БМП-3 укрепят Вооружённые силы России
Российская боевая машина пехоты БМП-3 получит улучшенный двигатель УТД-32Т и новый тепловизионный панорамный прицел командира. Об этом...

Достоинством «Тайфуна–ПВО» является способность получать целеуказания извне — от вышестоящего боевого командного пункта и ЗРК «Тор-М2». Таким образом у военнослужащих нет необходимости покидать автомобиль.

Позаботились конструкторы и о защищённости экипажа. «Тайфун–ПВО» позволяет сохранить жизни военнослужащим после попадания пуль, осколков от артиллерийских боеприпасов, подрыва под днищем 4 кг взрывчатки в тротиловом эквиваленте и 6 кг — под колесом.

Опытно-конструкторские работы по «Тайфуну–ПВО» должны завершиться в третьем квартале 2021 года. Затем планируется развернуть серийное производство машины. Об этом в январе 2021 года в интервью журналу «Национальная оборона» рассказал генеральный директор ижевского предприятия «Купол» Фанил Зиятдинов.

Напомним, что первый образец «Тайфун–ПВО» был собран в 2019 году специально для участия в международных соревнований «Чистое небо», который проходил в Китае. Появление этого автомобиля вызвало неподдельный интерес публики.

«После сигнала арбитра о начале гонки число болельщиков на трибунах увеличилось почти вдвое. Китайская публика, а также члены иностранных делегаций, присутствовавшие на гонке «Мастерство», активно поддерживали команду, делали фото и снимали происходившее на видео в ходе всего заезда («Тайфуна–ПВО». — RT). На финише зрители встретили российскую команду овациями и взмахами флажков», — подчёркивается в сообщении пресс-службы Минобороны РФ.

Экипаж российской боевой машины преодолел трассу с 12 препятствиями (восьмёрка, змейка, противотанковый ров, брод, косогор, колейный мост, песчаный участок и пр.) и успешно отстрелялся по имитаторам воздушных целей.

В августе 2020 года «Тайфун–ПВО» принял участие в динамическом показе на полигоне Ашулук (Астраханская область) в рамках международного военно-технического форума «Армия-2020». Боевая машина выполняла задачи по отражению массированного ракетно-авиационного удара потенциального противника совместно с расчётами мобильных зенитных систем С-400, С-300В4, «Бук-М3», «Тор», «Панцирь-С».

В октябре прошлого года «Тайфун–ПВО» привлекался к учениям по отработке ведения эшелонированной противовоздушной обороны, прошедших в Астраханской области на полигоне Капустин Яр. Экипажи этих машин успешно поразили из ПЗРК «Верба» условные средства воздушного нападения противника, находившиеся на дальности до 6 тыс. м и высоте 3,5 тыс. м.

Под надёжной защитой

В Минобороны РФ высоко оценивают возможности «Тайфуна–ПВО». Как отмечали в военном ведомстве, новый бронеавтомобиль «повысит мобильность подразделений ПВО, а также увеличит их эффективность по отражению воздушных целей противника».

В беседе с RT главный редактор журнала «Экспорт вооружений» Андрей Фролов назвал главными достоинствами «Тайфуна–ПВО» высокую защищённость экипажа и повышение скорости реакции зенитчиков на возникающие угрозы.

«Военнослужащие всё время находятся под защитой, так как могут стрелять из ПЗРК, не покидая автомобиль. То есть, это экономия времени и повышение скорости реакции на угрозы. Сама машина обладает хорошей проходимостью и может десантироваться с воздуха», — отметил Фролов.

  • «Тайфун–ПВО» на соревнованиях «Чистое небо»
  • © Минобороны России

По мнению эксперта, «Тайфун–ПВО», как и другие бронеавтомобили «Ремдизеля», являются одними из самых защищённых семейств армейских колёсных машин в своём классе.

В комментарии RT основатель портала Military Russia Дмитрий Корнев также отметил, что специалисты «Ремдизеля» провели хорошую работу по обеспечению высокого уровня защищённости и мобильности экипажа.

«В целом семейство «Тайфунов» создавалось с учётом противоминной защиты и удобства расположения военнослужащих. Это достаточно объёмная, защищённая машина, полностью отечественная разработка», — сказал Корнев.

Кроме того, эксперт назвал «Тайфун–ПВО» достаточно недорогим транспортным средством по сравнению с другими типами бронетехники.

«Обслуживание такой машины обходится недорого. «Тайфун–ПВО» безопаснее и комфортнее, чем обычный автомобиль, грузовик, и более экономичен, чем бронетранспортёр. Это достойная мощная машина с приличной грузоподъёмностью»,— подчеркнул Корнев.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить