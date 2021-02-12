«Ликвидировать угрозу со стороны авиации противника»: какую роль появление «Иглы» сыграло в развитии отечественных ПЗРК

12 февраля 1971 года советское правительство приняло постановление о создании переносного зенитного ракетного комплекса (ПЗРК) второго поколения «Игла». Работы по этой системе растянулись более чем на десять лет, однако отечественным специалистам удалось добиться эффективного поражения авиации противника на дальности около 5000 м. Итогом совершенствования этого ПЗРК стало появление на вооружении российской армии таких образцов, как «Игла-С» и «Верба». Как считают эксперты, современные переносные зенитные комплексы РФ позволяют войскам успешно бороться с широким спектром вражеских летательных аппаратов.

50 лет назад правительство СССР приняло постановление, в соответствии с которым началась разработка переносного зенитного ракетного комплекса (ПЗРК) второго поколения 9К38 «Игла».

За создание непосредственно системы отвечало Конструкторское бюро машиностроения (КБМ, Коломна) под руководством знаменитого отечественного оружейника Сергея Непобедимого, а тепловую головку самонаведения (ГСН) было поручено изготовить Ленинградскому оптико-механическому объединению (ЛОМО).

Также в кооперации по изготовлению «Иглы» участвовал Научно-исследовательский институт измерительных приборов (Новосибирск). Данный НИИ занимался созданием наземного радиолокационного запросчика. Ещё одно предприятие — Центральное конструкторское бюро аппаратостроения (Тула) — работало над переносным электронным планшетом.

От промышленности требовалось увеличить в новом ПЗРК дальность и результативность стрельбы по целям на встречных курсах, усовершенствовать систему определения государственной принадлежности летательных аппаратов и улучшить эффективность поражения цели при прямом попадании в неё ракеты.

Главное требование к тепловой головке самонаведения заключалось в повышении защищённости от оптических помех-ловушек, которые могут отстреливать самолёты и вертолёты.

«Экономика перехвата»

На момент публикации постановления правительства СССР по комплексу 9К38 на вооружении советской армии уже стояли несколько типов ПЗРК — «Стрела-1» и «Стрела-2», включая её модернизированную версию. В стадии разработки находилась «Стрела-3».

Эти системы наряду с самоходной «Стрелой-10» стали основой построения системы зенитного прикрытия советских войск в нижнем диапазоне высот. Они могли поражать воздушные цели на высотах до 3500 м и дальности до 5000 м.

Появление мобильных зенитных комплексов ближнего радиуса было вызвано необходимостью более эффективного противодействия авиации потенциального противника на малых и предельно малых высотах.

Переносной зенитный ракетный комплекс 9К38 «Игла»

© КБ МАШИНОСТРОЕНИЯ

В частности, обеспокоенность советского руководства вызывал американский ударный вертолёт Bell AH-1G Huey Cobra, который за один вылет мог уничтожить 8—10 танков.

Несмотря на то что применение в арабо-израильском конфликте ПЗРК «Стрела-2» было признано успешным, советское руководство стремилось обеспечить армию и союзников ещё более совершенными комплексами. Так началось создание «Стрелы-3» и «Иглы».

Аналитики объясняют спешку Москвы прогрессом западных государств в модернизации средств защиты авиации от поражения с земли, а также увеличением возможностей переносных зенитных комплексов, которыми широко комплектовались их пехотные подразделения.

Как отметил в беседе с RT эксперт Центра анализа стратегий и технологий Сергей Денисенцев, в период холодной войны происходила бешеная в сравнении с современными темпами гонка вооружений. Сфера авиации и ПЗРК не были исключением.

«СССР и США стремительно и параллельно друг с другом совершенствовали свои переносные комплексы. Американцы — Redeye, Stinger, Советский Союз — «Стрелу-2», «Стрелу-3» и «Иглу». Никто в этой гонке не хотел уступать», — отметил Денисенцев.

По его словам, появление первых ПЗРК произвело революцию в определении роли авиации на театре военных действий (ТВД). Применение относительно компактных зенитных комплексов предоставило огромные преимущества ранее почти беззащитной пехоте, поставив ВВС в крайне уязвимое положение.

«Жизнь авиации, особенно той, которая привыкла действовать на небольших высотах, сильно усложнилась. Резко изменилась и экономика перехвата воздушных целей. С появлением ПЗРК стал финансово оправдан высокий расход зенитных ракет на поражение самолётов, чья стоимость несравнимо больше, чем, условно говоря, цена 20 ракетных пусков», — констатировал Денисенцев.

Аналогичный взгляд на применение ПЗРК разделяет и директор Центра военно-политических исследований МГИМО Алексей Подберёзкин. В беседе с RT он отметил, что высококачественные, но при этом относительно простые в эксплуатации ПЗРК оказались способны изменить ход локальных конфликтов и серьёзно усилить заведомо слабую в техническом отношении сторону.

«Эффект от применения ПЗРК наша страна впервые ощутила в Афганистане, куда с середины 1980-х годов американцы поставляли свои комплексы. На какое-то время моджахедам удалось нейтрализовать авиационную поддержку наших войск. Но потом, конечно, мы нашли средства противодействия и стали осторожнее», — рассказал Подберёзкин.

От «Иглы» к «Вербе»

Разработка «Иглы» растянулась более чем на десять лет из-за трудностей с созданием высокочувствительной и помехоустойчивой тепловой ГСН. Комплекс был принят на вооружение только в 1983 году. Однако, как говорят эксперты, советским инженерам удалось решить немало сложных задач и сформировать мощный задел для дальнейшей модернизации ПЗРК.

Обновлённый переносной зенитный ракетный комплекс «Игла»

© КБ МАШИНОСТРОЕНИЯ

В первую очередь «Игла» получила высокую помехозащищённость за счёт применения принципиально новой двухканальной оптической головки самонаведения. Она позволяла более качественно проводить селекцию целей, отличая реальные от ложных.

Также конструкторы оснастили ПЗРК второго поколения системой блокировки пуска ракеты по своим и функцией подрыва остатков топлива маршевого двигателя боеприпаса одновременно с боевой частью, усилив его поражающую способность.

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По информации КБМ, комплекс «Игла» массой 16,8 кг включал пусковую трубу 9П39, управляемую ракету 9М39 с осколочно-фугасной боевой частью, пусковой механизм 9П516 и наземный блок питания 9Б238. Для целеуказания советские военнослужащие использовали переносной электронный планшет 1Л15-1.

Высота поражаемых целей «Иглы» составляла от 10 до 3500 м, дальность — в пределах 5200 м, скорость поражаемых целей на встречных курсах — до 360 м/с, на догонных — до 320 м/с.

В первой половине 2000-х годов на базе советского ПЗРК была изготовлена более совершенная версия с наименованием 9К338 «Игла-С». Производство обновлённого зенитного комплекса было развёрнуто на ОАО «Завод им. В.А. Дегтярёва» (Владимирская область).

«ПЗРК «Игла-С» является комплексом нового поколения и обладает новым качеством стрельбы для данного класса комплексов — высокой эффективностью поражения малоразмерных целей типа крылатых ракет и беспилотных летательных аппаратов», — говорится в материалах КБМ.

За счёт интеграции новых технологических решений российским специалистам удалось достичь значительного повышения эффективности поражения воздушных целей. В частности, конструкторы усилили поражающее действие боевой части, увеличили дальность уничтожения летательных аппаратов до 6 тыс. м и оснастили изделие прицелом ночного видения.

Масса комплекса в боевом положении несколько увеличилась (18,25 кг), однако «Игла-С» сохранила лучшие качества предшественника. К ним КБМ относит стрельбу с плеча, простоту действий оператора при прицеливании и пуске, высокую безотказность, скрытность применения, реализацию принципа «выстрелил — забыл», которая позволяет бойцу сменить позицию сразу после стрельбы.

В настоящее время семейство «Игла» заменяется в российской армии на комплекс 9К333 «Верба», способный поражать воздушные объекты в условиях оптических помех в любое время суток. Эта система с зенитной ракетой 9М336 была принята на вооружение в 2015 году.

Военнослужащий РФ с комплексом «Верба»

© Министерство обороны РФ

Как утверждает разработчик, «Верба» в 1,5—2 раза превосходит по эффективности предшественников, особенно на рубежах более 3000 м. Время перевода комплекса из походного положения в боевое не превышает 12 секунд. Важным преимуществом ПЗРК стала возможность эксплуатации в условиях сверхнизких температур, до -50 °С.

По словам экспертов, «Верба» является органичным продолжением развития семейства «Игла». При создании этого комплекса отечественные специалисты учитывали возросшую опасность на ТВД со стороны БПЛА и крылатых ракет, а также необходимость получения информации о воздушной обстановке от наземных радиолокационных станций.

«Особенность «Вербы» в том, что она интегрирована и является значимым элементом эшелонированной системы ПВО. На сегодняшний день её можно назвать венцом эволюции отечественных ПЗРК, которая началась в 1960-е годы. На мой взгляд, «Верба» — пока лучший комплекс в мире. Применение такого оружия позволяет в значительной мере ликвидировать угрозу со стороны авиации противника», — подытожил Алексей Подберёзкин.