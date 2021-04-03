«Основная боевая единица поддержки пехоты»: как модернизированные БМП-3 укрепят Вооружённые силы России

Российская боевая машина пехоты БМП-3 получит улучшенный двигатель УТД-32Т и новый тепловизионный панорамный прицел командира. Об этом RT сообщили в комплексе вооружений госкорпорации «Ростех». Кроме того, бронемашину оснастят новыми системами связи и комплексом дополнительной защиты. Эксперты отмечают, что БМП-3 имеет высокий модернизационный потенциал, а благодаря своему уровню вооружения и защиты, она остаётся основной боевой единицей поддержки пехоты.

Российская боевая машина пехоты БМП-3 получит улучшенный двигатель УТД-32Т и новый тепловизионный панорамный прицел командира. Об этом RT сообщили в комплексе вооружений госкорпорации «Ростех».

«Планируем оснащать БМП-3 силовой установкой с использованием двигателя УТД-32Т. Она будет мощнее предшественника — в ней 660 л.с. Это позволит быстрее заводить двигатель, быстрее менять режимы его работы, быть машине более маневренной», — рассказали в корпорации.

В свою очередь, в пресс-службе НПО «Высокоточные комплексы» анонсировали планы по установке на боевую машину новых систем связи.

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«Средства связи совершенствуются постоянно, это происходит согласно требованиям военных», — отметили в холдинге.

В НПО добавили, что серийные БМП-3 для Вооружённых сил РФ оснащаются комплексом дополнительной защиты, и констатировали: машины обладают высоким модернизационным потенциалом и ещё долго будут оставаться на вооружении. В «Высокоточных комплексах» также сообщили, что параллельно ведутся работы по модернизации морской версии бронемашины — БМП-3Ф.

История успеха

Гусеничная боевая машина пехоты БМП-3 предназначена для доставки личного состава к переднему краю боевых действий, повышения его мобильности и защищённости на поле боя. Её разработка в рамках проекта «Объект 688» началась в 1977 году в курганском Специальном конструкторском бюро машиностроения. Она создавалась как принципиально новая машина, которая не была результатом модернизации стоявших на вооружении БМП-1 и БМП-2.

Её испытания проходили с 1983 по 1986 год, а в 1987-м БМП-3 была принята на вооружение. Тогда же первые образцы, изготовленные на «Курганмашзаводе», поступили в мотострелковые войска. Впервые БМП-3 была продемонстрирована публике 9 мая 1990 года на параде в честь 45-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.

БМП-3 на параде в честь 45-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне

РИА Новости

© Юрий Сомов

Несмотря на экономический кризис, ударивший и по российскому оборонному сектору после развала СССР в 1990-х годах, «Курганмашзавод» продолжил выпускать эти машины благодаря высокому спросу на них со стороны зарубежных заказчиков. Так, БМП-3 экспортировались в ОАЭ, Кувейт, Республику Кипр и другие страны. А в 1997 году Китай приобрёл права на изготовление её боевой части для использования при конструировании собственных бронемашин ZBD-04.

В 2015 году на оружейных выставках публике был представлен целый спектр модификаций БМП-3 с различным вооружением и оборудованием — «Витязь», «Деривация» и «Драгун».

В 2017-м Минобороны заключило контракт на поставку БМП-3 с безэкипажным боевым модулем «Эпоха». В конце 2019 года этот модуль был представлен Владимиру Путину на выставке в Национальном центре управления обороной РФ. По сообщениям военного ведомства, первые партии машин с «Эпохой» начали поступать в армию в 2020 году.

Боевые возможности

От бронетранспортёров боевые машины пехоты отличаются большим количеством защитных систем и увеличенным огневым потенциалом. Причём БМП-3 при массе в более чем 18 т может плавать — она оснащена специальными водомётными двигателями. Они, как и гусеничная ходовая часть, имеют механизм заднего хода, что позволяет машине быстро уходить из-под вражеского огня и на плаву, не тратя время на разворот. При этом она может преодолевать водные преграды «с ходу», то есть без какой-либо специальной технической подготовки.

Движение по суше обеспечивает индивидуальная торсионная подвеска с гидравлическими амортизаторами. В «Ростехе» RT рассказали, что двигатель УТД-32Т, который планируется устанавливать на БМП-3, является более мощной, надёжной и энергоэффективной модернизацией силовой установки УТД-29.

«Он оснащён турбонаддувом, что позволяет значительно увеличить динамические свойства машины», — отметили в госкорпорации.

Экипаж БМП-3 составляет три человека, при этом она может десантировать до семи человек. По оценкам аналитиков, в своём классе БМП-3 имеет один из самых мощных комплексов вооружения в мире. Её главное орудие — нарезная пушка 2А70 калибра 100 мм скорострельностью 10 выстрелов в минуту и боекомплектом из 40 снарядов. Также она может использоваться как пусковая установка для управляемых ракет.

С ней спарена 30-мм автоматическая пушка 2А72 с боекомплектом в 300 осколочно-фугасных и 200 бронебойных снарядов, а также пулемёт ПКТ калибра 7,62x54. Ещё два курсовых пулемёта ПКТ находятся в корпусе бронемашины.

У БМП-3 есть целый ряд модификаций. Так, упомянутая в сообщении «Ростеха» машина с литерой «Ф» является «морской» — у неё повышена плавучесть и есть дополнительные водоотражающие щитки. Также существует «командирская» БМП-3К, спроектированная для управления звеном БМП и оснащённая увеличенным комплектом устройств связи. «Витязь» оборудован одноимённой системой управления огнём, которая усилила поражающие возможности орудий БМП-3.

В «Драгуне» моторное отделение перенесено в переднюю часть машины, изменена компоновка отсека для десантников. У него нет курсовых пулемётов, однако, благодаря новой конструкции, ускорена высадка десантников. Специализированные издания отмечают, что такие технические решения были выработаны на основе опыта эксплуатации БМП-3 в ОАЭ.

БМП-3М «Драгун» с модулем БМ 100+30

© Виталий Кузьмин

«Деривация» оборудована необитаемым артиллерийским боевым модулем АУ-220М «Байкал» с автоматической пушкой калибра 57-мм. При этом экипаж машины сократился до двух человек, а численность десанта была увеличена до десяти бойцов.

Серьёзное подспорье

В беседе с RT военный эксперт, полковник в отставке Виктор Литовкин напомнил, что БМП-3 была разработана в СССР из-за необходимости усилить наступательные возможности боевых машин пехоты.

«БМП-2, которая имела 30-мм пушку, не способна была бороться с танками, поэтому и была создана БМП-3 с 100-мм орудием, которое способно было стрелять противотанковыми управляемыми снарядами. Это нововведение, наряду с новым двигателем и бронёй, дало машине большую защиту экипажа, а также мощь и манёвренность. Она разрабатывалась для борьбы с серьёзным противником», — пояснил Литовкин.

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«Это хорошая машина с хорошими перспективами. На неё можно поставить более мощный двигатель, систему управления огнём, а также систему наблюдения за полем боя, ночные прицелы, систему борьбы с кумулятивными снарядами противника, активную и пассивную динамическую защиту, и другие системы для защиты экипажа», — рассказал Литовкин.

В свою очередь, военный эксперт Алексей Леонков в разговоре с RT отметил, что новое оборудование повысит эффективность БМП-3 на поле боя.

«Данная модернизация проводится с учётом реального современного общевойскового боя, который может идти в любое время суток, для чего нужны тепловизионные прицелы. Кроме того, современный бой требует более эффективной и манёвренной боевой единицы, для чего нужен новый мощный двигатель. Отличительная особенность — новая система связи, которая нужна для того, чтобы БМП-3, как и другие боевые единицы, стала составной частью автоматизированной системы управления войсками», — пояснил эксперт.

Вооружение и возможности БМП-3 делают её незаменимой для Сухопутных войск российской армии, отметил аналитик.