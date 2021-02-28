«Эффективная огневая поддержка»: как модернизированные бронетранспортёры БТР-82А усилят Сухопутные войска России

В 2021 году в Сухопутные войска РФ поступят более 300 современных бронетранспортёров семейства БТР-82 с улучшенными характеристиками. Об этом сообщили в Минобороны РФ. Существенно повысить огневую мощь машины позволил боевой модуль с 30-мм пушкой 2A72 и пулемётом ПКТМ. А благодаря использованию противоосколочного материала на внутренних поверхностях корпуса и противоминного покрытия была усилена и её защита. Эксперты отмечают, что БТР-82А значительно превосходят зарубежные аналоги. Аналитики называют эти бронетранспортёры универсальными и полностью соответствующими современным требованиям.

В 2021 году на вооружение частей и соединений Сухопутных войск ВС РФ поступят более 300 современных бронетранспортёров с улучшенными боевыми и ходовыми характеристиками — БТР-82А и БТР-82АМ. Об этом рассказали в пресс-службе Минобороны России.

«В рамках гособоронзаказа предприятия изготовители передадут Минобороны более 300 единиц техники», — говорится в сообщении ведомства.

Отмечается, что эти бронемашины предназначены для транспортировки личного состава, огневой поддержки подразделений в бою, а также уничтожения живой силы, противотанковых средств и легкобронированной техники противника.

«На БТР-82А установлен новый боевой модуль, что позволило существенно повысить боевую мощь машины. В его состав входит автоматическая 30-мм пушка 2A72 и пулемёт ПКТМ. Для повышения разведывательных возможностей и эффективности стрельбы в БТР установлен комбинированный прицел для наводчика со стабилизированным полем зрения. Это позволило повысить эффективность стрельбы бронетранспортёра в два с половиной раза и вести прицельный огонь с ходу и в ночных условиях», — подчеркнули в Минобороны.

Также машины этого класса обладают повышенной защищённостью благодаря установленному на внутренних поверхностях корпуса противоосколочному покрытию из многослойного синтетического материала.

Кроме того, полы под колёсами и корпусом бронетранспортёра застелены противоминным покрытием, а сидения для экипажа и десанта выполнены на специальной подвеске, которая снижает влияние взрывной волны.

Глубокая модернизация

Бронетранспортёры серии БТР-82 — результат глубокой модернизации советских БТР-80. Их разработка началась в 2009 году. Перед специалистами Арзамасского машиностроительного завода стояла задача создать машину с повышенным уровнем защиты, огневой мощи и подвижности, улучшив при этом её эксплуатационные характеристики.

Первые опытные образцы БТР-82 были собраны в том же году, а уже в 2010-м была выпущена небольшая серия БТР-82А для войсковых испытаний, которые прошли в Южном военном округе. После успешно пройденных тестов в 2013-м БТР-82А был принят на вооружение.

Бронетранспортёр БТР-82А

РИА Новости

© Алексей Куденко

Экипаж машины состоит из трёх человек (командира, механика-водителя и наводчика), ещё семь бойцов в полной экипировке с оружием умещаются в десантный отсек БТР-82А. Боевая масса машины не превышает 16 т.

В Рособоронэкспорте отмечают, что благодаря новому двигателю КамАЗ-740.14-300 мощностью 300 л. с., а также улучшенным узлам бронемашины удалось увеличить её ресурс, повысить надёжность шасси и нарастить средние скорости. Так, БТР-82А может разгоняться до 80 км/ч по шоссе (запас хода по трассе — 700 км) и преодолевать водные преграды со скоростью в 9 км/ч.

Основным вооружением модернизированного бронетранспортёра стала автоматическая пушка 2А72 калибром 30 мм с боекомплектом в 300 выстрелов. В качестве вспомогательного оружия выступает пулемёт ПКТМ калибра 7,62 мм с боекомплектом в 2 тыс. патронов.

Боевой модуль оснащён комбинированным прицелом ТКН-4ГА-01, который позволяет наводчику вести огонь в любое время суток — как с места, так и в движении. Кроме того, комплекс вооружения БТР-82А стабилизирован в двух плоскостях — вместе с новыми приборами прицеливания это повышает эффективность обнаружения и поражения цели.

Существует несколько модификаций БТР-82. Кроме БТР-82А, в Минобороны упомянули и бронетранспортёр БТР-82АМ, который представляет собой советский БТР-80, модернизированный в ходе капитального ремонта и оснащённый новым двигателем и боевым модулем своего «собрата» — БТР-82А.

В свою очередь, модификация БТР-82А1 укомплектована дистанционно управляемым боевым модулем разработки ЦНИИ «Буревестник». Вариант БТР-82АТ имеет комплект дополнительных экранов и решёток для защиты от крупнокалиберных пулемётов и реактивных боеприпасов, а также оснащён противотанковым ракетным комплексом «Корнет».

На международном военно-техническом форуме «Армия-2015» был впервые показан БТР-87, разработанный ООО «Военно-промышленная компания». Это глубокая модернизация БТР-82А с новым корпусом, в котором предусмотрено переднее расположение моторного отделения, а задний отсек предназначен для десантников.

Говоря о модернизированных российских бронетранспортёрах, аналитики прежде всего отмечают их более высокую степень противоминной и осколочной защиты в сравнении с базовой моделью БТР-80.

«Также были добавлены новые боевые модули, благодаря которым бронетранспортёры эффективно осуществляют огневую поддержку пехоты», — рассказал в беседе с RT военный эксперт Алексей Леонков.

Он считает, что боевая эффективность российских машин семейства БТР-82 на порядок выше, чем у их западных аналогов.

«Возможность установки боевого модуля делает российские БТР эффективнее, а наличие восьми колёс существенно повышает их живучесть. К тому же, учитывая, что Минобороны придаёт большое значение автоматизации управления боевыми силами, российские бронетранспортёры вписываются в эти тактические звенья, в контур современного боя», — подчеркнул Леонков.

«Соответствуют требованиям сегодняшнего дня»

Стоит отметить, что в последние годы бронетранспортёры активно поставлялись в Вооружённые силы РФ в рамках исполнения государственной программы вооружения. Так, в 2020 году в войска поступило более 460 бронемашин БТР-82А и БТР-82АМ, сообщали в Минобороны.

Бронетранспортёр БТР-82А

РИА Новости

© Константин Морозов

На минувшей неделе в военном ведомстве уточнили, что до конца года Сухопутные войска получат более 800 единиц бронетанковой техники.

«В войска поступят более 90 современных танков Т-72Б3, Т-72Б3М, порядка 80 единиц Т-80БВМ с газотурбинной силовой установкой, партия танков Т-90М «Прорыв»... Кроме того, в соединения и воинские части поставят более 120 боевых машин пехоты БМП-3, свыше 280 модернизированных БМП-2 с боевым отделением «Бережок», — рассказали в министерстве.

Отмечается, что предприятия оборонно-промышленного комплекса передадут в войска образцы, которые успешно зарекомендовали себя при эксплуатации в различных климатических зонах.

По мнению военного эксперта Юрия Кнутова, новые бронетранспортёры значительно усилят подразделения Сухопутных войск РФ.

«Можно сказать, что машины БТР-82А и БТР-82АМ с точки зрения огневой мощи, возможности их применения в различных боевых условиях, в том числе в Сирии, доработаны и вышли на новый уровень — они соответствуют требованиям сегодняшнего дня. Сочетание манёвренности, мощности огня, подвижности, возможности преодолевать водные препятствия делает данную машину универсальной», — говорит Кнутов.

Благодаря развитию боевых модулей сегодня бронетранспортёры семейства БТР-82 могут не только доставлять личный состав до места назначения, но также бороться с пехотой и легкобронированными целями, что принципиально важно при проведении военных операций, подчеркнул аналитик.

«Если сравнивать данные машины с зарубежными аналогами, то ни у США, ни у стран НАТО ничего подобного нет. Они используют боевые машины пехоты либо более тяжёлые бронетранспортёры», — отметил Кнутов.

Собеседник RT добавил, что Вооружённые силы РФ активно комплектуются бронетехникой, которая уже прошла испытания на поле боя.

«Российская армия постепенно переходит на технику, хорошо показавшую себя в последние десятилетия в различных военных конфликтах», — заключил эксперт.