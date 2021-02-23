«Без прямой видимости»: как единая система управления тактического звена усилит артиллерию ВС России

«Уралвагонзавод» устанавливает на перспективные самоходные артиллерийские системы аппаратуру, которая позволит объединить их в рамках единой системы управления тактического звена (ЕСУ ТЗ). Об этом сообщили в концерне. В результате такие орудия, как «Мста-С» и «Коалиция-СВ», можно будет включить в так называемую сетецентрическую систему ведения боевых действий. В январе этого года прошли учения с применением установок «Мста-С-М2». Эксперты отмечают, что благодаря такой интеграции российские военные смогут более эффективно решать боевые задачи, а артиллеристы — поражать цели без обнаружения.

Перспективные российские артиллерийские самоходные установки будут объединены в единой системе управления тактического звена (ЕСУ ТЗ), необходимое для этого оборудование устанавливается на все новые машины. Об этом сообщили на «Уралвагонзаводе» — крупнейшем разработчике ствольной артиллерии в России.

«Тактико-технические задания на разработку перспективных образцов самоходной артиллерии включают в себя обязательное требование интеграции в ЕСУ ТЗ. Эта интеграция реализуется через машины управления артиллерийскими подразделениями. Бортовые системы управления огнём упомянутых образцов в полной мере обеспечивают взаимодействие с машинами управления», — приводит ТАСС сообщение концерна.

На «Уралвагонзаводе» отметили, что в ЦНИИ «Буревестник» был разработан комплект бортового оборудования, с помощью которого можно перевести весь парк самоходных артиллерийских установок на единую аппаратную базу.

«Варианты исполнения КБО (комплектов бортового оборудования. — RT) позволяют учесть специфику каждого из образцов артиллерийского вооружения. Комплекс не только решает задачу интеграции образца в ЕСУ ТЗ через машины управления, но и обеспечивает его автономные действия при решении задач огневого поражения противника», — сообщили в концерне.

Единая система управления тактического звена существенно повышает эффективность применения артиллерийских вооружений на поле боя, отметили в «Ростехе», частью которого является «Уралвагонзавод».

«Использование функционала ЕСУ ТЗ позволяет существенно повысить боевую эффективность различных видов оружия, включая артиллерию, за счёт обеспечения возможности решения огневых задач в режиме реального времени и организации взаимодействия при манёвре огнём и подразделениями», — приводит ТАСС слова госкорпорации.

Тактический контроль

Работа над единой системой управления тактического звена (ЕСУ ТЗ) была начата воронежским концерном «Созвездие» ещё в конце 1990-х годов. Первая ЕСУ ТЗ была передана в войска в 2007 году.

В 2016 году система была испытана на стратегических командно-штабных учениях «Кавказ-2016».

Самоходная артиллерийская установка (САУ) «Мста-СМ» в механизированной колонне общевойсковой армии Западного военного округа (ЗВО) на репетиции парада в честь 75-летия Победы

РИА Новости

© Александр Гальперин

Государственный контракт на поставку оборудования ЕСУ ТЗ российской армии был подписан в декабре 2018 года. Как отметил тогда заместитель министра обороны России Алексей Криворучко, ранее ведомство не заключало контракты на покупку подобных систем.

ЕСУ ТЗ включает в себя 11 подсистем, с помощью которых осуществляется управление артиллерией, средствами ПВО, системами радиоэлектронной борьбы, инженерным и техническим обеспечением. Также в ней есть единая информационная сеть с интегрированными различными видами связи: радио, тропосферной и цифровой.

Эта система позволяет объединить участников боя в единую сеть, которая включает в себя разведывательные средства, системы наблюдения и наведения огня, беспилотники, а также боевые машины, в том числе и самоходные артиллерийские установки.

В результате ЕСУ ТЗ обеспечивает информационное и коммуникационное превосходство над противником, что повышает эффективность выполнения боевых задач.

Ранее «Уралвагонзавод» сообщал, что системами ЕСУ ТЗ также оснащены новейшие российские танки Т-14 «Армата» и Т-90М.

Сетецентрическая артиллерия

Стоит отметить, что российские военные в 2021 году уже испытали единую систему управления тактического звена с применением самоходных артиллерийских установок «Мста». Об этом 19 января сообщили в командовании Западного военного округа.

«Артиллеристы Ельнинской мотострелковой дивизии общевойсковой армии Западного военного округа впервые отработали применение самоходного дивизиона САУ «Мста-С-М2» в единой системе управления огнём в Брянской области. Расчёты самоходных гаубиц «Мста-С-М2» использовали аппаратуру единой системы управления тактического звена (ЕСУ ТЗ), установленной для обмена данными и корректировки огня в режиме реального времени», — отметили в Минобороны.

Самоходная артиллерийская установка (САУ) «Коалиция-СВ» во время празднования 75-летия Победы

РИА Новости

© Владимир Песня

Сообщается, что артиллеристы также отработали корректировку огня с использованием беспилотных летательных аппаратов и комплекса разведывательных систем для боевых машин.

«Благодаря этому военнослужащие получают информационное и коммуникационное преимущество над противником в условиях современного общевойскового боя», — подчеркнули в оборонном ведомстве.

Военные эксперты отмечают, что использование систем, подобных ЕСУ ТЗ, в новейших артиллерийских самоходках, танках и другой технике Вооружённых сил России позволит реализовать концепцию так называемой сетецентрической войны. Она подразумевает не только вертикальную, но и горизонтальную интеграцию всех участников боевых действий, а также повышение роли информационного обмена между подразделениями.

Тактическое взаимодействие и слаженность действий между подразделениями и войсковыми соединениями особенно важны в условиях современных театров военных действий и распространения высокоточного оружия.

«Обстановка на поле боя — цели, силы и средства — фиксируется в едином информационном пространстве, и, соответственно, командир и начальники могут осуществлять квалифицированное боевое управление с выдачей указаний конкретным подразделениям и расчётам для решения этих задач в бою», — пояснил концепцию сетецентрической войны в комментарии RT главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко.

Он отметил, что системы ЕСУ ТЗ со временем будут применяться во всех видах войск, а не только в артиллерии.

«Можно сказать, что данное направление стало основным в области современных систем боевого управления. Работа по их интеграции ведётся в Вооружённых силах России планомерно и системно. Применение таких решений является основой для успешного выполнения боевых задач сухопутными войсками. Сегодня работа в единой системе управления тактического звена является одним из определяющих моментов, позволяющим рассчитывать на победу в бою», — подчеркнул Коротченко.

В свою очередь, в беседе с RT военный эксперт, полковник в отставке Виктор Литовкин пояснил, что российская артиллерия с помощью ЕСУ ТЗ сможет поражать даже труднодоступные цели.

«В данную систему в рамках единого информационного пространства будут подключены не только самоходные артиллерийские установки, но и танки, вертолёты, БПЛА. Благодаря взаимодействию друг с другом на данной платформе и передаче целеуказаний российская техника сможет эффективнее находить и поражать цели. Даже если артиллерийская машина не сможет найти цели, она может получать целеуказания, например, с самолётов, после чего успешно поразит их без прямой видимости», — рассказал эксперт.

По словам Виктора Литовкина, наиболее перспективными самоходными артиллерийскими системами для установки ЕСУ ТЗ являются «Мста-С» и «Коалиция-СВ».

«Но по большому счёту все современные машины, которые поступают на вооружение российской армии или модернизируются в рамках различных программ, имеют специальное оборудование, с помощью которого они интегрируются в данную систему», — заключил эксперт.