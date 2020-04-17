Сверхмощная артиллерия: в российские войска поступила первая обновлённая САУ «Малка»

Первая модернизированная 203-миллиметровая самоходная артиллерийская установка (САУ) 2С7М «Малка» поступила в Вооружённые силы России. Об этом сообщила госкорпорация «Ростех». Считающаяся одной из самых мощных пушек в мире, обновлённая «Малка» получила новые коробку передач и агрегаты энергообеспечения, приборы наблюдения, аппаратуру внутренней связи и радиостанцию. Эксперты отмечают, что такие артиллерийские системы высокой мощности, как «Малка», не утратили своей актуальности при современных методах ведения войны.

В Вооружённые силы России передана первая модернизированная самоходная артиллерийская установка 2С7М «Малка» с орудием калибра 203 мм. Об этом сообщили в госкорпорации «Ростех».

«АО «Уралтрансмаш», входящее в НПК «Уралвагонзавод» госкорпорации «Ростех», поставило первую модернизированную самоходную пушку 2С7М «Малка» Министерству обороны Российской Федерации. Обновлённая техника получила новую ходовую часть и электронику, в результате чего серьёзно повышены её тактико-технические характеристики», — отмечается в сообщении на сайте корпорации.

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В «Ростехе» сообщили, что «Малка» прошла полный цикл испытаний. Проверялись характеристики подвижности, износоустойчивости ходовой части, силовой установки и трансмиссии. Кроме того, была испытана надёжность механизмов заряжания и управления огнём, прочность пушки 2А44.

«Это одна из самых мощных в мире самоходных пушек, предназначенных для поражения важных целей и объектов противника в тактической глубине обороны за линией фронта. В настоящий момент стартовала поставка модернизированных орудий в интересах Минобороны. Перед «Уралтрансмашем» стоит серьёзная задача по выполнению серийной модернизации этого изделия в рамках гособоронзаказа на 2020—2022 годы», — приводит сайт «Ростеха» слова генерального директора «Уралтрансмаша» Дмитрия Семизорова.

В беседе с RT военный эксперт полковник в отставке Виктор Литовкин отметил, что обновлённая «Малка» повысит боеспособность Вооружённых сил России.

«Появилась новая система наведения, расчёта дальности, направления стрельбы, связи со спутниками и беспилотными летательными аппаратами, а также автоматизированная подготовка выстрела. Кроме того, «Малка» имеет новые двигатель и ходовую часть. Многие характеристики были улучшены. Теперь это современное орудие, которое значительно усилит российские артиллерийские части», — отметил эксперт.

Особенно Литовкин выделил повышение точности стрельбы модернизированной «Малки».

«Для нанесения ударов в тактической глубине обороны противника нужно получить точные координаты цели и провести расчёты для стрельбы. Теперь «Малка» вкупе с беспилотниками и электронным вычислительным центром способна решать эти задачи быстрее и эффективнее», — пояснил он.

Ядерная артиллерия

«Малка» была создана на основе самоходной артиллерийской установки «Пион», которую приняли на вооружение в середине 1970-х.

Разработкой «Пиона» занимались специалисты Кировского завода в Ленинграде. Эта машина до сих пор считается одной из самых мощных в мире.

«Пион» разрабатывался в годы холодной войны для подавления тылов противника и уничтожения особо важных объектов, в том числе средств доставки тактического ядерного оружия. САУ может вести огонь осколочно-фугасными, кассетными и бетонобойными боеприпасами, а также разработанными для неё в 1977 году ядерными зарядами.

САУ 2С7 «Пион»

РИА Новости

© Вадим Савицкий

Конструкция «Пиона» выполнена по безбашенной схеме на специально разработанном для этой САУ шасси, которое было по возможности максимально унифицировано в производстве с имевшимися на вооружении танками. Орудие и откидная плита-сошник размещены в кормовой части корпуса.

Экипаж из семи человек надёжно защищён от огня противника и последствий применения оружия массового поражения.

В начале 1980-х годов советское правительство распорядилось начать опытно-конструкторские работы по совершенствованию «Пиона». Их результатом стала САУ 2С7М «Малка». На вооружение её приняли в 1986 году.

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«Инженеры смогли найти у «Пиона» огромное количество модернизационного резерва, что позволило по многим направлениям улучшить его тактико-технические характеристики», — отметил в разговоре с RT военный обозреватель Виктор Баранец.

По сравнению с предшественником у «Малки» была повышена скорострельность (с 1,5 выстрела в минуту до 2,5), а также уменьшено время перевода в боевое положение (с десяти до семи минут).

Кроме того, напоминает Виктор Баранец, «Малка» получила новый двигатель, который был мощнее, чем силовая установка «Пиона».

«Несмотря на серьёзный вес, с новым 840-сильным двигателем машина может развивать скорость свыше 50 км/ч по шоссе. Тогда же была радикально улучшена система прицеливания», — добавил эксперт.

«Кроме того, на «Малке» был установлен специальный механизированный аппарат, позволяющий заряжать пушку прямо с транспортной машины. Это значительно увеличило скорость перезарядки, что принципиально важно для артиллерии. Более того, автоматизация некоторых процессов на «Малке» позволила уменьшить экипаж с семи до шести человек», — добавил эксперт.

Основное оружие САУ 2С7М — нарезная пушка 2А44 калибра 203 мм. Это орудие может вести огонь снарядами массой до 110 кг на расстояние до 47,5 км.

По информации «Уралтрансмаша», нынешние работы по модернизации «Малки» затронули прежде всего оборудование машины. На гаубицу были установлены новые агрегаты энергообеспечения, коробка передач, приборы внутренней связи, радиостанция, аппаратура приёма и обработки данных, комплекс противоатомной защиты и системы наблюдения.

Уникальное оружие

Эксперты считают, что САУ 2С7М «Малка» можно с уверенностью назвать лучшей в классе 203-миллиметровых орудий. Ближайшим к ней аналогом является американская самоходная гаубица M110. Она значительно уступает «Пиону» и «Малке» по дальности стрельбы, боекомплекту и мощности двигателя.

M110 активно использовались армией США во время войны во Вьетнаме, а также боевых действий в Персидском заливе, однако были сняты с вооружения в 1994 году.

Самоходная артиллерийская установка «Малка»

РИА Новости

© Михаил Воскресенский

На сегодня их главными операторами являются Турция, Иордан, Греция, Египет и Япония. Несмотря на то что в США решили отказаться от M110 в пользу единого артиллерийского калибра 155 мм, российские эксперты полагают, что орудия калибра 203 мм не потеряли своей актуальности.

«В современной войне время артиллерии не прошло и вряд ли когда-либо пройдёт. Чем глубже «Малка» будет простреливать поле боя, поражать позиции противника на большую глубину, тем легче будет действовать другим родам войск», — подчеркнул Баранец.

Артиллерия высокой мощности и дальности стрельбы защищает жизни военнослужащих, ведущих оборонительные и наступательные операции, добавил военный эксперт.