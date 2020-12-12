«Точность и эффективность огня»: на что способны артиллерийские комплексы 1В181 и 1В198

Боевые комплексы для автоматизированного управления артиллерийским огнём 1В181 и 1В198 отправлены российским военным в рамках гособоронзаказа. Об этом сообщили в госкорпорации «Ростех». Эти комплексы позволяют выполнять огневые задачи при произвольном расположении орудий, совершать противоогневые манёвры и в кратчайшее время поражать цель последовательно с двух и более огневых позиций. Комплексы 1В181 и 1В198 применяются для самоходных артиллерийских установок «Мста-С», «Мста-Б» и реактивных систем залпового огня «Торнадо-Г» и «Град». Эксперты отмечают, что такие системы существенно повысят эффективность российской артиллерии.

Минобороны России в рамках государственного оборонного заказа на 2020 году получило комплексы автоматизированного управления огнём артиллерийских подразделений 1В181 и 1В198 производства ВНИИ «Сигнал». Об этом сообщили в холдинге «Высокоточные комплексы» госкорпорации «Ростех».

«Отгрузка произведена в полном объёме и в предусмотренный срок. Контракт многолетний, планируем и дальше работать по графику поставок», — сказал генеральный директор ВНИИ «Сигнал» Владимир Пименов.

В «Ростехе» также отметили, что эти комплексы предназначены для обеспечения автоматизированного управления огнём и маневрированием артиллерийского дивизиона размером до четырёх батарей и до восьми орудий в каждой батарее.

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«Сигнал» применяется для самоходных артиллерийских установок «Мста-С», «Мста-Б», реактивных систем залпового огня «Торнадо-Г» и «Град».

«Использование средств автоматизации комплексов позволяет выполнять огневые задачи при произвольном расположении орудий в заданном районе огневых позиций, совершать противоогневой манёвр, в кратчайшее время поражая цель последовательно с двух и более огневых позиций», — приводит «Ростех» слова генерального директора холдинга «Высокоточные комплексы» Александра Денисова.

В корпорации подчеркнули, что при использовании комплексов точность артиллерийского огня может быть увеличена на 30%, а при использовании управляемых снарядов нового поколения вероятность поражения цели составляет 0,98—0,99.

«Фактически данные системы позволяют превратить обычную ствольную артиллерию в высокоточное оружие, способное эффективно уничтожать любые типы целей», — добавил Александр Денисов.

Командный комплекс

Разработки комплексов 1В197 и 1В198 велись с 2007 года в рамках опытно-конструкторских работ «Канонада».

В 2016 году занимавший на тот момент пост гендиректора «Сигнала» Владимир Шашок отмечал, что эти комплексы «обеспечивают открытие огня по разведанной и засечённой средствами подразделения цели при развёртывании в боевой порядок с ходу в течение не более четырёх минут, а при нахождении огневых средств подразделения на подготовленных огневых позициях — не более 40 секунд».

Командно-наблюдательная машина 1В1003

© rostec.ru

«Ранее выполнение таких задач занимало десятки минут. Использование средств автоматизации комплексов позволяет выполнять огневые задачи при произвольном расположении орудий в заданном районе огневых позиций, совершать противоогневой манёвр, в кратчайшее время поражая цель последовательно с двух и более огневых позиций», — говорил Шашок.

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Наибольшую эффективность комплексы 1В181 и 1В198 демонстрируют при управлении самоходными орудиями и боевыми машинами РСЗО. Их использование позволяет обеспечить непрерывный процесс управления огнём от момента обнаружения цели до наведения на неё всех орудий в автоматическом режиме.

В состав комплексов входят командно-наблюдательные машины 1В1003 на базе БТР-80 и командно-штабные машины 1В1004 на базе грузовиков «Урал». До четырёх артиллерийских батарей в составе до восьми орудий различного типа в каждой могут развернуть огневые средства на площади 1,5 на 1,5 км, при этом будет обеспечена полная автоматизация управлением огнём.

Дальность средств оптической разведки в светлое время суток составляет до 10 км, а ночью — до 5 км для обнаружения, и 3,5 км для распознавания цели. Дальность связи и передачи данных по ультракоротковолновым каналам составляет до 20 км, а по проводным линиям до 10 км.

Средняя погрешность определения координат составляет до 10 м.

«Эффективное выполнение задач»

Во ВНИИ «Сигнал» отмечают, что комплексы 1В181 и 1В198 демонстрируют боевую эффективность сразу по нескольким направлениям. Так, сокращение времени на его подготовку к работе в 1,5—2 раза по сравнению с существующими аналогами обеспечивает своевременность огня артиллерийского дивизиона.

Благодаря современным средствам подготовки стрельбы и новым алгоритмам решения специальных задач значительно повышается точность огня.

Боевая машина БМ-21 реактивной системы залпового огня «Град» во время учений, приуроченных ко Дню ракетных войск и артиллерии, на полигоне Кузьминский в Ростовской области

РИА Новости

© Сергей Пивоваров

При этом применение скрытого и кодированного управления огнём на всех этапах от подготовки до окончания стрельбы позволяет наносить внезапные удары. За счёт программно-технической реализации одновременной стрельбы на разных траекториях, плотность огня увеличивается на 10—20 %, а использование новых способов поражения целей повышает эффективность стрельбы на 15—20 %.

Как отметил в разговоре с RT военный эксперт Юрий Кнутов, в будущем подобные комплексы позволят артиллерийским батареям полностью интегрироваться в единую систему управления ситуацией на поле боя.

«БПЛА и спутники должны будут находить противника и передавать его координаты на подобное артиллерийское орудие, которое будет поражать цель на 100%. Такие автоматизированные системы управления позволяют быстро решать поставленные огневые задачи», — говорит Кнутов.

По его словам, при применении подобных технологий эффективность артиллерийских орудий многократно возрастает.

«Подобные комплексы увеличивают эффективность артиллерийских войск, благодаря им в разы возрастает точность и эффективность огня, вследствие чего уменьшается использование боеприпасов для уничтожения одной цели, а также появляются возможности для манёвра, который артиллеристы должны совершить в течение пяти минут после того, как был дан залп», — пояснил Кнутов.

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Юрий Кнутов добавил, что такие системы также следят за тем, был ли дан ответный огонь со стороны противника, количеством и типами боеприпасов и другими факторами обстановки на поле боя.

В беседе с RT главный редактор журнала «Арсенал Отечества» Виктор Мураховский также подчеркнул, что подобные комплексы значительно увеличат эффективность артиллерийских войск.

«Подобные системы обеспечивают как поддержку принятия решений командования на применение определённых видов огневых средств, в частности артиллерии, так и помогают выполнять другие расчётные задачи, например, по техническому обеспечению ракетами, боеприпасами. Они существенно позволяют сократить циклы боевого управления. Такой фактор, как опережение противника циклом боевого управления, манёвром войсками, ударами, огнём артиллерии ракетных войск, означает заложить прочный фундамент в победу, эффективное выполнение задач», — рассказал эксперт.