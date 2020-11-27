Преграда для «невидимок»: какими возможностями обладает российская РЛС «Прима»

«Рособоронэкспорт» начал продвижение на внешний рынок высокомобильной радиолокационной станции разведки и целеуказания «Прима». По словам разработчиков, РЛС обладает повышенной помехозащищённостью, а также способностью эффективно обнаруживать современные и перспективные малозаметные цели, в том числе любую авиационную технику, изготовленную с применением технологий «стелс». Эксперты отмечают высокую востребованность «Примы» из-за растущего количества самолётов-невидимок на вооружении многих стран мира.

«Рособоронэкспорт» сообщил о начале продвижения на внешний рынок мобильной радиолокационной станции «Прима». Об этом рассказал генеральный директор компании Александр Михеев.

«Ежегодно экспортный каталог «Рособоронэкспорта» пополняется десятками образцов вооружения и военной техники. Благодаря работе российских учёных, инженеров и конструкторов они получают уникальные характеристики, создают новые тренды в своих сегментах мирового оружейного рынка. Мы начинаем продвижение высокомобильной РЛС «Прима», обладающей уникальной способностью эффективно обнаруживать современные и перспективные малозаметные цели, в том числе любую авиационную технику, произведённую с применением технологий «стелс», — говорится в заявлении Михеева, размещённом на сайте концерна.

Гендиректор «Рособоронэкспорта» подчеркнул, что российские радиоэлектронные средства и средства ПВО, в том числе РЛС «Прима», обладают уникальными техническими возможностями интегрироваться в существующие у иностранных заказчиков национальные системы противовоздушной обороны, существенно увеличивая их эффективность.

«Уверен, что уникальный набор характеристик обеспечит станции отличный экспортный потенциал и выведет на топовые позиции в странах Юго-Восточной Азии, Африки и Ближнего Востока», — добавил Александр Михеев.

Возможности «Примы»

РЛС «Прима» предназначена для обнаружения, сопровождения, измерения координат и определения государственной принадлежности воздушных объектов различных классов и типов, отмечают в концерне. При этом станция работает в условиях воздействия активных и пассивных помех.

Станция выполнена на современной элементной базе с цифровой обработкой и формированием локационного сигнала. Она полностью твердотельная, обладает высоким потенциалом, повышенной помехозащищенностью, отмечают в «Рособоронэкспорте».

Главное преимущество «Примы» по сравнению с большинством других представленных на рынке РЛС — повышенная мобильность. Вся аппаратура и антенна размещены на одной машине с боевым расчётом в два человека.

Также станция обладает высокой степенью автоматизации — время её свёртывания и развёртывания составляет около пяти минут.

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Станция «Прима» работает в метровом диапазоне волн и способна обнаруживать все летательные аппараты, в том числе изготовленные c применением «стелс»-технологий.

Дальность обнаружения целей составляет от 500 метров до более чем 320 км и по углу места — до 45 градусов. Благодаря новым технологическим решениям станция может работать в условиях помех, на местности со сложным рельефом и при неблагоприятных метеоусловиях. «Прима» обладает возможностью автоматического обнаружения и сопровождения малоскоростных и малозаметных целей используя их отражение от предметов на местности.

Помимо этого, РЛС оборудована современным спутниковым навигационным оборудованием, работающим с сигналами ГЛОНАСС/GPS, которые обеспечивают автоматическое ориентирование.

Электропитание «Примы» осуществляется с помощью встроенной электростанции с дизельным генератором. Кроме того, при необходимости её можно подключать к трёхфазной электросети общего назначения. При этом разработчики отмечают, что по требованию заказчика возможна замена штатного дизельного генератора и автомобильного шасси на другие образцы, в том числе импортные.

Заметные технологии

Технологии «стелс» (широко применяемые в военной авиации США), которые обеспечивают пониженную заметность лётной техники для радаров, в последнее время уже не являются значимой преградой для российских учёных и конструкторов.

Так, в июле этого года исследователям из Радиотехнического института имени академика А.Л. Минца (входит в АО «РТИ») совместно со специалистами других учреждений и предприятий удалось разработать новый способ обнаружения движущихся объектов, изготовленных по технологии «стелс».

Самолёт F-35

Reuters

© U.S. Air Force/Capt. Kip Sumner/Handout

«В рамках разработки нового способа в АО «РТИ» провели оценку возможности использования анализа радиолокационной тени методом синтезирования апертуры движущихся объектов, возникающих на этапе картографирования местности», — сообщили в институте, подчеркнув, что новый способ имеет высокую практическую значимость и может быть использован в качестве «дополнительного признака при проведении селекции движущихся объектов».

Военный эксперт Юрий Кнутов в разговоре с RT отметил, что такая радиолокационная станция как «Прима», которая может обнаруживать малозаметные цели, абсолютна необходима в условиях современного боя.

«Станция «Прима» соответствует всем требованиям и стандартам сегодняшнего дня, незаменима для любой страны, думающей о своей безопасности. Уверен, она будет востребована за рубежом, многие страны её с удовольствием купят», — подчеркнул эксперт.

С такой оценкой согласен и военный эксперт Алексей Леонков.

«Подобные станции важны в условиях современного боя, поскольку они обеспечивают обнаружение целей на дальности больше 300 км, что позволяет системам поражения воздушных целей или средств воздушного нападения использовать высокоточное оружие класса «воздух-земля» и «воздух-воздух», — отметил эксперт.

Появление на вооружении ряда стран самолётов пятого поколения, которые используют в своей конструкции «стелс»-технологии, повысит у зарубежных заказчиков интерес к подобным радиолокационным станциям, подчеркнул Алексей Леонков.

«Экспортный потенциал «Примы» достаточно высок, потому что многие страны понимают, что основным видом вооружения, например, у США и их союзников, в ближайшем будущем станут самолёты-невидимки F-35, которые способны нести различные комплексы вооружения. Если страна получит эту станцию, то вопрос обнаружения таких самолётов-невидимок и выдача целеуказаний по этим объектам станет штатным мероприятием, что позволит их системам противовоздушной обороны эффективно работать по ним», — заключил эксперт.