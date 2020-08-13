Перспективные самолёты: Минобороны РФ подпишет контракты на поставку истребителей Су-30СМ2 и учебно-боевых Як-130

Минобороны России до конца года подпишет два госконтракта на поставку 21 истребителя Су-30СМ2 и 25 учебно-боевых самолётов Як-130, сообщил глава ведомства Сергей Шойгу. По словам министра обороны, общая сумма контрактов превысит 100 млрд рублей. Модернизированные версии обоих самолётов являются передовыми образцами современного российского самолётостроения, которые пользуются успехом у иностранных заказчиков, отмечают эксперты. По их словам, увеличение количества этих машин повысит боеспособность ВКС России.

До конца 2020 года Министерство обороны России подпишет два государственных контракта на поставку самолётов Су-30СМ2 и Як-130. Об этом в ходе совещания с представителями промышленности сообщил глава оборонного ведомства Сергей Шойгу.

«Мы приняли решение и подпишем в этом году дополнительно к имеющимся два государственных контракта на сумму более 100 млрд рублей, по которым будут построены 21 истребитель Су-30СМ2 и 25 учебно-боевых самолетов Як-130», — заявил Сергей Шойгу.

Глава Минобороны России также сообщил, что в следующем году будет подписан контракт на ремонт самолётов Су-30 на сумму 7,2 млрд руб. Кроме того, Шойгу напомнил, что в результате модернизации на Иркутском авиационном заводе, где производятся Як-130, появились дополнительные производственные возможности.

Одновременно глава оборонного ведомства обратился к руководителям авиастроительной отрасли с призывом сокращать стоимость лётного часа и строить работу на основе контрактов полного жизненного цикла. Шойгу подчеркнул, что его ведомство будет строго контролировать выполнение контрактов и в случае их нарушений будут приниматься жёсткие меры, вплоть до расторжения.

В учении и в бою

Як-130 — разработанный ОКБ имени Яковлева учебно-боевой самолёт, принятый на вооружение в России в 2010 году.

При максимальной взлётной массе 10,3 тонны, длине 11,49 м и размахе крыла 9,84 м Як-130 обладает дальностью полёта около 2 тыс. км, максимальная высота — 12,5 км. Двухконтурный турбореактивный двигатель АИ-222-25 обеспечивает тягу 5 тонн. Самолёт способен развивать скорость до 1050 км/ч.

Учебно-боевой самолёт Як-130

© Минобороны РФ

В условиях боевых действий самолёт может эксплуатироваться как лёгкий штурмовик. Для боевых целей Як-130 может быть оснащён ракетами «воздух — воздух» Р-73Э с инфракрасными головками самонаведения, разнообразными бомбами калибром до 500 кг, неуправляемыми ракетами С-8, С-13, С-25.

Также по теме «Единый контур управления»: какая новейшая военная техника усилила боевые возможности ВКС России Ровно пять лет назад к выполнению задач приступили Воздушно-космические силы, объединившие авиацию, части ПВО и войска...

Кроме того, на машину можно установить автоматическую пушку ГШ-23Л. Суммарная масса боевой нагрузки Як-130 может достигать трёх тонн. Самолёт способен уничтожать наземные, морские и воздушные цели в сложных погодных условиях.

В 2019 году Як-130 был продемонстрирован на международной выставке авиационно-космической и морской техники LIMA в Малайзии, авиакосмическом салоне FAMEX в Мексике, военно-техническом форуме «Армия», Международном авиакосмическом салоне (МАКС) в Подмосковье и на международном авиасалоне Dubai Airshow 2019.

Военный эксперт Юрий Кнутов в разговоре с RT отметил, что Як-130 в основном используется в ВКС РФ как учебно-боевой самолёт.

«С точки зрения манёвренных характеристик и вооружения данная техника является лёгким штурмовиком, машиной огневой поддержки в бою. Этот самолёт перспективен и пользуется большим спросом на мировом рынке», — подчеркнул эксперт.

При этом, по словам специалиста, Як-130 способен обучать военных лётчиков на разных режимах полета и применения вооружений, характерных для самолетов четвертого и даже пятого поколений. Иными словами, учебные возможности российской машины охватывают практически весь сектор современной боевой авиации.

Популярный истребитель

В свою очередь, Су-30СМ2 является новой модификацией истребителя Су-30СМ, разработанного ОКБ Сухого. Это тяжелый многоцелевой истребитель поколения 4++, предназначенный для завоевания господства в воздухе. Он был создан по заказу ВКС России на основе экспортного варианта Су-30МКИ, который был разработан в конце 1990-х годов для поставок в Индию.

Полёт пары истребителей Су-30СМ в ходе учения по ПВО

© Министерство обороны РФ

Максимальная взлётная масса Су-30СМ составляет 34,5 тыс. кг при максимальной скорости в 2125 км/ч. Полная боевая нагрузка истребителя — 8 тонн, он может нести шесть управляемых ракет для воздушного боя и авиационные бомбы массой до 500 кг. Также Су-30СМ оснащён 30-мм авиационной пушкой ГШ-30-1.

«На Су-30СМ стоят двигатели с изменяемым вектором тяги, модули РЭБ «Хибины» последнего поколения, которые защищают его от оружия класса «воздух-воздух», зенитных управляемых ракет, РЛС «Барс», которая позволяет видеть различные цели и, соответственно, применять самолёту различные типы вооружения, в том числе ракеты класса «воздух-воздух», крылатые ракеты», — рассказал RT военный эксперт Алексей Леонков.

Также установлена электродистанционная система управления, которая позволяет самолёту с полным комплектом вооружения совершать фигуры высшего пилотажа, добавил Леонков. По словам специалиста, эта техника делает Су-30СМ многофункциональной боевой единицей.

Также по теме «Никаких ограничений по боевому применению»: в чём преимущества российского Су-57 перед американским F-35 На воздушном параде 9 мая в небе над Москвой пролетит звено самолётов пятого поколения Су-57. Новейшая отечественная машина...

«Су-30СМ2 отличается от Су-30СМ тем, что на нём было изменено бортовое оборудование — теперь в состав силовой установки входят два двигателя АЛ-31ФП с управляемым вектором тяги. Это значительно повысило его манёвренность во время воздушного боя. Данный истребитель претерпел изменения в связи с боевой эксплуатацией в Сирии», — рассказал Леонков.

Стоит отметить, что интерес к Су-30СМ, Су-30МКИ и других модификаций этой платформы проявляют целый ряд зарубежных заказчиков.

Так, в январе 2018 года во время турне министра обороны Сергея Шойгу по странам АТР была достигнута договорённость о продаже шести Су-30 Мьянме.

В начале 2019 года Минобороны Армении сообщило о планах закупить у России четыре истребителя Су-30СМ. В октябре 2019 года глава Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) Дмитрий Шугаев сообщил, что РФ поставила восемь истребителей Су-30К в Анголу.

Одним из главных импортёров этого истребителя является Индия — модификация Су-30МКИ была создана именно по её заказу. К 2018 году на вооружении индийских войск состояло не менее 240 истребителей «Сухого».

В июле 2019 года замдиректора ФСВТС Владимир Дрожжов сообщил, что Индия закупит у России ещё 18 истребителей Су-30МКИ. Кроме указанных стран различные модификации истребителей Су-30МК и Су-30СМ эксплуатируют Китай, Вьетнам, Венесуэла и Алжир.

Модификации Су-30 пользуются большой популярностью у иностранных заказчиков из-за соотношения цены и качества, пояснил Юрий Кнутов.

«Индийские пилоты довольно хорошо владеют этим самолётом, их техники знают, как эти самолёты ремонтировать, отработаны вопросы запчастей, за счёт этого следующие поколения модификации Су-30 привлекательны для ВС Индии. Кроме того, последний конфликт Индии с Пакистаном продемонстрировал определённое достоинство российских самолётов, которые обладают сверхманёвренностью и могут уходить от любых самолётов и ракет», — подчеркнул эксперт.

В свою очередь, Су-30СМ2, полученные на основе этих самолётов, усилят боеспособность ВКС России и повысят её обороноспособность, считает Юрий Кнутов.

«Эти самолёты, находясь на вооружении ВКС РФ, позволят надёжно обеспечить безопасность российских границ, несмотря на то, что США сейчас делают ставку на прорыв российских ПВО с использованием самолётов, имеющих технологию «стелс», — например, F-35, F-22, B-2 Spirit и F-15. Россия принимает ответные меры и берёт на вооружение самолёты, которые имеют новейшие прицелы, ракеты повышенной дальности и обладают сверхманёвренностью», — подытожил эксперт.