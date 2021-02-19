«Главная оперативная военная сила»: как в России проходит перевооружение подразделений ВДВ

Подразделения ВДВ российской армии будут оснащаться десантируемой боевой техникой на едином бронированном гусеничном и колёсном шасси. Об этом сообщил замкомандующего ВДВ Анатолий Концевой. Речь идёт о боевой машине десанта БМД-4М и бронетранспортёре БТР-МДМ, пояснил военачальник. Он также сообщил о планах сформировать в ВДВ специальные подразделения, оснащённые средствами радиоэлектронной борьбы и беспилотниками. По словам аналитиков, российские ВДВ сегодня в первоочередном порядке комплектуются самой современной техникой.

Воздушно-десантные войска будут оснащаться десантируемой боевой техникой на едином бронированном гусеничном и колёсном шасси. Об этом сообщил заместитель командующего ВДВ Анатолий Концевой в интервью газете «Красная звезда».

«В соответствии с Концепцией развития вооружения и техники ВДВ планируется создание и принятие на вооружение унифицированной, авиатранспортабельной и десантируемой боевой техники на едином бронированном гусеничном и колёсном шасси. Предполагается, что воздушно-десантный компонент будет оснащаться гусеничной техникой, способной десантироваться парашютным способом на базовом шасси боевой машины десанта БМД-4М и бронетранспортёра БТР-МДМ», — сказал он.

Концевой напомнил, что в 2020 году БМД-4М были опробованы в ходе учений «Кавказ-2020».

«Впервые была осуществлена выброска парашютно-десантной роты на боевых машинах десанта БМД-4М с применением современных средств десантирования. Кроме того, в рамках эксперимента прошло десантирование отдельного аэромобильного медицинского отряда», — добавил генерал.

По словам Концевого, в этом году в рамках гособоронзаказа запланирована поставка в войска двух комплектов БМД-4М.

«Таким образом, количество десантно-штурмовых (парашютно-десантных) батальонов в войсках, оснащённых БМД-4М, возрастёт до 12», — подчеркнул он.

Кроме того, планируются закупки защищённых автомобилей «Тайфун-ВДВ» и других специальных транспортных средств.

Всего, сообщил Концевой, в 2021 году в ВДВ поступят «более 250 единиц современных и модернизированных образцов вооружения и техники и более 10 тыс. средств десантирования».

«Перевооружение идёт полным ходом»

БМД-4М (модернизированная боевая машина десанта) была создана в курганском «Специальном бюро машиностроения».

Это лёгкая гусеничная машина, способная преодолевать водные препятствия. Она может применяться в различных климатических условиях в любое время суток и отличается высокой огневой мощью, подвижностью и проходимостью, отмечают разработчики. БМД-4М может десантироваться с самолётов транспортной авиации вместе с экипажем.

Разработчики максимально унифицировали БМД-4М с широко использующейся в российских войсках боевой машиной пехоты БМП-3 в части шасси, узлов и агрегатов. Степень унификации достигает 60%.

По сравнению с предыдущими моделями у новой машины возросла подвижность и улучшилась управляемость. Таких результатов удалось достичь благодаря использованию цифровой информационно-управляющей системы шасси (ИУС-Ш). Данная система позволила автоматизировать некоторые функции, ранее выполнявшиеся механиком-водителем, повысить надёжность работы узлов и агрегатов шасси, а также контролировать их техническое состояние.

БМД-4М рассчитана на семь человек: экипаж из трёх военнослужащих (командир, наводчик-оператор и механик-водитель) и четыре места для десанта.

Машина вооружена 100-мм орудием 2А70, 30-мм автоматической пушкой 2А72 и 7,62-мм пулемётом ПКТМ.

В отличие от БМД-4М бронетранспортёр БТР-МДМ «Ракушка» не предназначен для огневой поддержки десантников. Его задача — транспортировка личного состава, боеприпасов, запасных частей и горюче-смазочных материалов. Поэтому на вооружении у него стоят только два пулемёта ПКТ. Один из них размещён в дистанционно управляемой установке над креслом командира, а второй является курсовым и размещается в лобовом броневом листе.

При этом БТР-МДМ может транспортировать значительно большее число десантников — 13 человек. Ещё два места в машине предназначены для экипажа.

Как и БМД-4М, БТР-МДМ использует управляющую систему шасси ИУС-Ш. В целом эти две машины отличает высокий уровень унификации, что было одной из главных целей при их разработке.

Помимо прочего, БТР-МДМ задуман как базовая машина при разработке целого семейства моделей военного транспорта для ВДВ — командно-штабных машин, машин связи, управления и тылового обеспечения, а также медицинского транспорта.

«Это новый уровень для наших ВДВ. В принципе, перевооружение на них началось не вчера, ВДВ последние годы регулярно получают новую технику. Так что перевооружение этих машин идёт полным ходом. Их особенность — это унифицированная платформа, использование унифицированных узлов и агрегатов. Это упрощает их эксплуатацию и поддержание в технической готовности», — рассказал RT военный эксперт Алексей Хлопотов.

Инновации для ВДВ

В интервью Концевой также сообщил, что в 2021 году в Воздушно-десантных войсках будут сформированы подразделения, оснащённые средствами радиоэлектронной борьбы и беспилотниками.

«Продолжается совершенствование разведывательно-огневых возможностей соединений за счёт оптимизации состава сил и средств разведки и поражения, завершения формирования подразделений беспилотных летательных аппаратов и радиоэлектронной борьбы. В целях дальнейшего наращивания боевого состава войск в 2021 году будут сформированы роты радиоэлектронной борьбы, роты и взвода беспилотных летательных аппаратов», — отметил он.

По словам Концевого, это позволит серьёзно повысить суммарный боевой потенциал ВДВ.

Как отметил в беседе с RT эксперт рабочей группы национальной технологической инициативы «Аэронет» Эдуард Багдасарян, внедрение беспилотных систем станет новым этапом в развитии ВДВ.

«Это очередной этап в развитии Воздушно-десантных войск. Вероятнее всего, речь идёт о мобильных беспилотных комплексах ближнего радиуса действия, которые запускаются с рук. Такие устройства проще всего транспортировать. К таким БПЛА можно отнести беспилотники коптерного и самолётного типа весом около 3—5 кг. Такие комплексы в России есть», — заявил он.

Военнослужащий настраивает беспилотный летательный аппарат «Элерон»

РИА Новости

© Алексей Куденко

Среди уже действующих в ВДВ новых высокотехнологичных систем Концевой выделил автоматизированную систему управления (АСУ) войсками «Андромеда-Д».

По его словам, «в соответствии с Концепцией развития системы управления Вооружённых Сил РФ до 2030 года в ВДВ проводятся работы по созданию базового комплекса средств связи и автоматизированного управления на бронированном гусеничном и защищённом колёсном шасси».

«Принятие их на вооружение позволит обеспечить информационно-техническое взаимодействие автоматизированной подсистемы управления ВДВ с автоматизированной системой управления всех видов и родов войск Вооружённых сил России», — заявил Анатолий Концевой.

АСУ «Андромеда-Д» была разработана в НИИ систем связи и управления (входит в холдинг «Росэлектроника»).

В условиях ведения сетецентрических войн такие системы предназначены для управления из единого центра всеми видами и родами войск в режиме реального времени. В состав АСУ входят аппаратные связи, командно-штабные машины, мобильные командные пункты и другая техника.

Как отмечает еженедельник «Звезда», «Андромеда-Д» уже успела хорошо себя зарекомендовать в ходе учений в арктической зоне при высадке десанта на удалённый архипелаг в Северном Ледовитом океане. Издание констатирует, что данная система полностью освоена российскими военными.

По словам Эдуарда Багдасаряна, Воздушно-десантные войска всегда стоят в авангарде технического развития.

«ВДВ — это мобильный передовой отряд, поэтому исторически он оснащается наиболее передовыми современными средствами ведения боевых действий. В этом смысле очень важно, чтобы они получали современную передовую технику, самые свежие разработки», — отметил он.

Аналогичной точки зрения придерживается и Алексей Хлопотов.

«ВДВ — это силы быстрого реагирования. Они первыми вступают в бой и первыми реагируют на изменение оперативной ситуации. ВДВ — это наша главная оперативная военная сила, поэтому эти войска сейчас являются наиболее оснащёнными современными средствами. Это повышает нашу обороноспособность и возможность быстрого реагирования. К слову, такой бронетехники, которая есть у нас, в частности, в Воздушно-десантных войсках, нет ни у одной страны мира в силах быстрого реагирования», — заключил эксперт.