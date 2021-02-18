«Прорыв в современном танкостроении»: как Россия готовится продвигать танк Т-14 «Армата» на мировом рынке
Концерн «Уралвагонзавод» (УВЗ, входит в ГК «Ростех») впервые представит танк Т-14 «Армата» за рубежом на крупнейшей оружейной выставке Ближнего Востока IDEX 2021. Международный форум пройдёт с 21 по 25 февраля в столице Объединённых Арабских Эмиратов Абу-Даби.
«На IDEX 2021… состоится международный дебют танка Т-14 — единственного в мире, относящегося к третьему послевоенному поколению. Машина имеет высокую степень защиты, в том числе и от высокоточного оружия, а наличие специальной аппаратуры позволяет интегрироваться в автоматическую систему управления тактическим звеном», — сообщает сайт «Ростеха».
Делегация РФ на выставке ожидает повышенного внимания к российской технике, заявил генеральный директор концерна «Уралвагонзавод» Александр Потапов.
«Мы рассчитываем на значительный интерес к представленным на выставке образцам со стороны государств Ближнего Востока, Африки и Азиатско-Тихоокеанского региона. Для всех компаний оборонной отрасли IDEX неизменно является одной из самых важных выставок, и наша продукция традиционно занимает на ней достойное место», — сказал он.
Танк для сетецентрических войн
Стоит отметить, что созданию Т-14 предшествовало несколько проектов танков нового поколения, которые разрабатывались в 1980-е и 1990-е годы. Речь идёт о танке «Чёрный орёл» Омского конструкторского бюро транспортного машиностроения и Т-95 («Объект 195») НПК «Уралвагонзавод». Данные машины по разным причинам не пошли в серию, однако, как полагают специалисты, некоторые использованные в них технические решения и полученный уникальный опыт нашли применение в Т-14.
Танк Т-14 производится на основе тяжёлой универсальной гусеничной платформы «Армата». На базе «Арматы» создаётся ещё несколько моделей бронетехники, в том числе тяжёлая боевая машина пехоты Т-15 и тяжёлая бронированная ремонтно-эвакуационная машина Т-16. По данным СМИ, в перспективе на «Армату» могут «пересадить» самоходную артиллерийскую установку «Коалиция-СВ», которая пока использует шасси танка Т-90.
- Т-14 «Армата»
- © rostec
Опытные образцы Т-14 были впервые представлены публике на параде Победы в 2015 году. После этого на протяжении нескольких лет продолжалась доработка конструкции танка.
Создатели машины отмечают, что Т-14 является не только единственным в мире танком третьего послевоенного поколения, но и первым в мире танком с необитаемой башней.
«Впервые в мире экипаж помещён в бронированную капсулу, отделённую от боекомплекта. Эта мера позволяет танкистам остаться в живых даже при прямом попадании в башню и возгорании боекомплекта», — сообщается на сайте концерна «Уралвагонзавод».
Особый силуэт танка, а также специальное покрытие корпуса значительно снижают «заметность машины в тепловом и радиолокационном спектрах наблюдения».
Отмечается, что броня «Арматы» способна «выдержать попадание любого существующего противотанкового средства» благодаря комплексу активной защиты «Афганит». Противотанковые ракеты отводятся от Т-14 средствами радиоэлектронной борьбы, а ракеты с теплонаведением сбивает с толку дымо-металлическая завеса.
Кроме «Афганита», на танке также используется динамическая защита. Она представляет собой реактивную броню, с помощью которой выпущенные по танку снаряды уничтожаются «детонирующими модулями на безопасном от корпуса расстоянии».
Башня танка представляет собой боевой модуль с 125-мм гладкоствольной пушкой 2А82-1М, которая оснащена полностью автоматизированной системой заряжения. В зависимости от цели могут применяться разные снаряды: кумулятивные, управляемые или фугасные. В «Ростехе» утверждают, что по огневой мощи танк «Армата» превосходит все существующие аналоги.
Башня управляется экипажем дистанционно из бронированной капсулы. По периметру башни и корпуса установлены оптико-электронные приборы наблюдения, прицеливания и обнаружения угроз, что позволяет танкистам полностью контролировать обстановку вокруг боевой машины.
Также «Армата» — первый танк, созданный специально для участия в сетецентрических войнах. Данная концепция предполагает, что Т-14 воюет в составе тактической группы, которая постоянно находится в режиме взаимодействия и управляется через единую систему.
«В группу могут входить тяжёлые БМП, САУ, танки Т-90, ударные вертолёты, а Т-14 в этом звене отводится роль разведчика, целеуказателя и корректировщика огня. Успех такого рода войн будет зависеть от скорости и качества передаваемой информации. Для этого у нового российского танка есть все возможности», — сообщает «Ростех».
Большинство процессов в Т-14 осуществляется в автоматическом режиме. В танке есть встроенная система диагностирования, сообщающая о неполадках. Информация выводится на экран и дублируется голосовыми оповещениями.
«К примеру, экипажу не нужно точно прицеливаться, надо лишь приблизительно навести орудие на цель, а дальше электроника всё сделает сама — точно определит расстояние до цели и наведёт на неё орудие. Таким образом, в данной машине используются элементы искусственного интеллекта, которые помогают экипажу вести стрельбу. Повторюсь, оператору достаточно указать направление к цели, дальше всё делается самостоятельно. Тот же самый алгоритм применяется и на другой боевой робототехнике, в том числе той, которая испытывалась в Сирии», — рассказал в декабре 2020 года генеральный директор ГК «Ростех» Сергей Чемезов.
Следующим шагом после «Арматы», отмечают разработчики, будет создание уже полностью роботизированных танковых подразделений. На форуме «Армия-2020» представители УВЗ рассказали, что по заказу Минобороны уже проводятся такие научно-исследовательские работы. В их рамках в автоматическом режиме тестировался в том числе и танк Т-14. Появление беспилотных машин такого класса, которое ожидается в ближайшие годы, может существенно изменить тактику ведения боя, принятую сегодня, считают в «Ростехе».
«В рамках проводимых по заказу Минобороны НИОКР в беспилотном режиме тестировался и танк Т-14. На сегодняшний день это одно из самых перспективных направлений развития бронетехники. С появлением таких тяжёлых сухопутных боевых машин-беспилотников изменится расстановка сил на поле боя. И это вопрос ближайшего будущего», — рассказал генеральный директор концерна «Уралвагонзавод» Александр Потапов в интервью ТАСС осенью 2020 года.
При этом, как пояснил Сергей Чемезов, сам Т-14 не будет выпускаться в беспилотной модификации: он лишь используется как платформа для отработки подобных технологий.
По словам Чемезова, серийные поставки танка Т-14 «Армата» в российские войска начнутся уже в нынешнем году.
«Серийные поставки танка Т-14 на платформе «Армата» начнутся в 2021 году. Сегодня это, безусловно, лучший танк в мире. В перспективе данная машина будет новым основным танком российской армии, а также возможен и экспорт «Арматы». В прошлом году были оформлены необходимые разрешительные документы», — сказал он.
«К Т-14 будет колоссальный интерес»
По словам экспертов, Т-14 «Армата» — уникальный танк, который опередил своё время.
«На сегодняшний день ни одна страна, кроме России, не делает боевые машины подобного рода. Уникальным решением стало использование бронекапсулы и автоматизированной необитаемой башни. Кроме того, танк хорошо защищён от противотанковых управляемых ракет и обычных боеприпасов», — рассказал в беседе с RT военный эксперт Юрий Кнутов.
- Т-14 «Армата»
- РИА Новости
- © Александр Вильф
В свою очередь, главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко отметил способность Т-14 участвовать в сетецентрических войнах.
«Танк может осуществлять обмен данными в группе боевых машин, принимать внешнее целеуказание, в том числе с использованием беспилотников и других средств обнаружения и контроля противника. Всё это элементы сетецентрических боевых действий. Подобный обмен информацией между танками позволяет выделить наиболее опасные цели и поразить их в приоритетном порядке. Это прорыв в современном танкостроении», — сказал он в комментарии RT.
Юрий Кнутов указал на то, что на «Армате» были опробованы новейшие технологии, которые в дальнейшем будут применяться при создании уже полностью роботизированных комплексов.
Эксперты сошлись во мнении, что новейший российский танк будет пользоваться повышенным вниманием гостей выставки IDEX 2021.
«Танк опережает своё время, это лучшая машина в мире, поэтому к Т-14 будет колоссальный интерес. Это говорит об успехе нашего ВПК. Россия опередила всех своих конкурентов как минимум на 5—10 лет. Будем надеяться, что Т-14 будет востребован не только в арабских странах, но и в Индии и других государствах Азии, а также, возможно, в Латинской Америке», — заключил Кнутов.