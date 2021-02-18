«Прорыв в современном танкостроении»: как Россия готовится продвигать танк Т-14 «Армата» на мировом рынке

Россия представит на крупнейшей оружейной выставке Ближнего Востока IDEX 2021 танк Т-14 «Армата». Об этом сообщила госкоропорация «Ростех». Отмечается, что танк «Армата» впервые будет показан за границей — ранее он демонстрировался только на российских выставках. Т-14 «Армата» является единственным в мире танком третьего поколения, а также первым, на котором используется необитаемая дистанционно управляемая башня. Экипаж располагается в изолированной бронекапсуле, что позволяет защитить танкистов даже в случае возгорания боекомплекта. Эксперты называют «Армату» лучшим танком в мире и прогнозируют повышенное внимание к нему на выставке IDEX 2021.

Концерн «Уралвагонзавод» (УВЗ, входит в ГК «Ростех») впервые представит танк Т-14 «Армата» за рубежом на крупнейшей оружейной выставке Ближнего Востока IDEX 2021. Международный форум пройдёт с 21 по 25 февраля в столице Объединённых Арабских Эмиратов Абу-Даби.

«На IDEX 2021… состоится международный дебют танка Т-14 — единственного в мире, относящегося к третьему послевоенному поколению. Машина имеет высокую степень защиты, в том числе и от высокоточного оружия, а наличие специальной аппаратуры позволяет интегрироваться в автоматическую систему управления тактическим звеном», — сообщает сайт «Ростеха».

Делегация РФ на выставке ожидает повышенного внимания к российской технике, заявил генеральный директор концерна «Уралвагонзавод» Александр Потапов.

«Мы рассчитываем на значительный интерес к представленным на выставке образцам со стороны государств Ближнего Востока, Африки и Азиатско-Тихоокеанского региона. Для всех компаний оборонной отрасли IDEX неизменно является одной из самых важных выставок, и наша продукция традиционно занимает на ней достойное место», — сказал он.

Танк для сетецентрических войн

Стоит отметить, что созданию Т-14 предшествовало несколько проектов танков нового поколения, которые разрабатывались в 1980-е и 1990-е годы. Речь идёт о танке «Чёрный орёл» Омского конструкторского бюро транспортного машиностроения и Т-95 («Объект 195») НПК «Уралвагонзавод». Данные машины по разным причинам не пошли в серию, однако, как полагают специалисты, некоторые использованные в них технические решения и полученный уникальный опыт нашли применение в Т-14.

Танк Т-14 производится на основе тяжёлой универсальной гусеничной платформы «Армата». На базе «Арматы» создаётся ещё несколько моделей бронетехники, в том числе тяжёлая боевая машина пехоты Т-15 и тяжёлая бронированная ремонтно-эвакуационная машина Т-16. По данным СМИ, в перспективе на «Армату» могут «пересадить» самоходную артиллерийскую установку «Коалиция-СВ», которая пока использует шасси танка Т-90.

Опытные образцы Т-14 были впервые представлены публике на параде Победы в 2015 году. После этого на протяжении нескольких лет продолжалась доработка конструкции танка.

Создатели машины отмечают, что Т-14 является не только единственным в мире танком третьего послевоенного поколения, но и первым в мире танком с необитаемой башней.

«Впервые в мире экипаж помещён в бронированную капсулу, отделённую от боекомплекта. Эта мера позволяет танкистам остаться в живых даже при прямом попадании в башню и возгорании боекомплекта», — сообщается на сайте концерна «Уралвагонзавод».

Особый силуэт танка, а также специальное покрытие корпуса значительно снижают «заметность машины в тепловом и радиолокационном спектрах наблюдения».

Отмечается, что броня «Арматы» способна «выдержать попадание любого существующего противотанкового средства» благодаря комплексу активной защиты «Афганит». Противотанковые ракеты отводятся от Т-14 средствами радиоэлектронной борьбы, а ракеты с теплонаведением сбивает с толку дымо-металлическая завеса.

Кроме «Афганита», на танке также используется динамическая защита. Она представляет собой реактивную броню, с помощью которой выпущенные по танку снаряды уничтожаются «детонирующими модулями на безопасном от корпуса расстоянии».

Башня танка представляет собой боевой модуль с 125-мм гладкоствольной пушкой 2А82-1М, которая оснащена полностью автоматизированной системой заряжения. В зависимости от цели могут применяться разные снаряды: кумулятивные, управляемые или фугасные. В «Ростехе» утверждают, что по огневой мощи танк «Армата» превосходит все существующие аналоги.

Башня управляется экипажем дистанционно из бронированной капсулы. По периметру башни и корпуса установлены оптико-электронные приборы наблюдения, прицеливания и обнаружения угроз, что позволяет танкистам полностью контролировать обстановку вокруг боевой машины.

Также «Армата» — первый танк, созданный специально для участия в сетецентрических войнах. Данная концепция предполагает, что Т-14 воюет в составе тактической группы, которая постоянно находится в режиме взаимодействия и управляется через единую систему.

«В группу могут входить тяжёлые БМП, САУ, танки Т-90, ударные вертолёты, а Т-14 в этом звене отводится роль разведчика, целеуказателя и корректировщика огня. Успех такого рода войн будет зависеть от скорости и качества передаваемой информации. Для этого у нового российского танка есть все возможности», — сообщает «Ростех».

Большинство процессов в Т-14 осуществляется в автоматическом режиме. В танке есть встроенная система диагностирования, сообщающая о неполадках. Информация выводится на экран и дублируется голосовыми оповещениями.

«К примеру, экипажу не нужно точно прицеливаться, надо лишь приблизительно навести орудие на цель, а дальше электроника всё сделает сама — точно определит расстояние до цели и наведёт на неё орудие. Таким образом, в данной машине используются элементы искусственного интеллекта, которые помогают экипажу вести стрельбу. Повторюсь, оператору достаточно указать направление к цели, дальше всё делается самостоятельно. Тот же самый алгоритм применяется и на другой боевой робототехнике, в том числе той, которая испытывалась в Сирии», — рассказал в декабре 2020 года генеральный директор ГК «Ростех» Сергей Чемезов.

Следующим шагом после «Арматы», отмечают разработчики, будет создание уже полностью роботизированных танковых подразделений. На форуме «Армия-2020» представители УВЗ рассказали, что по заказу Минобороны уже проводятся такие научно-исследовательские работы. В их рамках в автоматическом режиме тестировался в том числе и танк Т-14. Появление беспилотных машин такого класса, которое ожидается в ближайшие годы, может существенно изменить тактику ведения боя, принятую сегодня, считают в «Ростехе».

«В рамках проводимых по заказу Минобороны НИОКР в беспилотном режиме тестировался и танк Т-14. На сегодняшний день это одно из самых перспективных направлений развития бронетехники. С появлением таких тяжёлых сухопутных боевых машин-беспилотников изменится расстановка сил на поле боя. И это вопрос ближайшего будущего», — рассказал генеральный директор концерна «Уралвагонзавод» Александр Потапов в интервью ТАСС осенью 2020 года.

При этом, как пояснил Сергей Чемезов, сам Т-14 не будет выпускаться в беспилотной модификации: он лишь используется как платформа для отработки подобных технологий.

По словам Чемезова, серийные поставки танка Т-14 «Армата» в российские войска начнутся уже в нынешнем году.

«Серийные поставки танка Т-14 на платформе «Армата» начнутся в 2021 году. Сегодня это, безусловно, лучший танк в мире. В перспективе данная машина будет новым основным танком российской армии, а также возможен и экспорт «Арматы». В прошлом году были оформлены необходимые разрешительные документы», — сказал он.

«К Т-14 будет колоссальный интерес»

По словам экспертов, Т-14 «Армата» — уникальный танк, который опередил своё время.

«На сегодняшний день ни одна страна, кроме России, не делает боевые машины подобного рода. Уникальным решением стало использование бронекапсулы и автоматизированной необитаемой башни. Кроме того, танк хорошо защищён от противотанковых управляемых ракет и обычных боеприпасов», — рассказал в беседе с RT военный эксперт Юрий Кнутов.

Т-14 «Армата»

РИА Новости

© Александр Вильф

В свою очередь, главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко отметил способность Т-14 участвовать в сетецентрических войнах.

«Танк может осуществлять обмен данными в группе боевых машин, принимать внешнее целеуказание, в том числе с использованием беспилотников и других средств обнаружения и контроля противника. Всё это элементы сетецентрических боевых действий. Подобный обмен информацией между танками позволяет выделить наиболее опасные цели и поразить их в приоритетном порядке. Это прорыв в современном танкостроении», — сказал он в комментарии RT.

Юрий Кнутов указал на то, что на «Армате» были опробованы новейшие технологии, которые в дальнейшем будут применяться при создании уже полностью роботизированных комплексов.

Эксперты сошлись во мнении, что новейший российский танк будет пользоваться повышенным вниманием гостей выставки IDEX 2021.