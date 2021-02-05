«Задаёт тренд развития тяжёлой бронетехники»: каким экспортным потенциалом обладает танк Т-14 «Армата»

Танк нового поколения Т-14 на базе платформы «Армата» получил рекламный паспорт и в ближайшее время будет впервые представлен зарубежной аудитории. Об этом сообщили в «Рособоронэкспорте». Как отмечают эксперты, в мире нет аналогов Т-14 — это машина, которая задаст вектор развития танкостроения на десятилетия вперёд. Экспортный вариант «Арматы» сможет поставляться по доступным для иностранных заказчиков ценам, считают специалисты.

Российский танк нового поколения «Армата» получил рекламный паспорт и вскоре будет впервые представлен за рубежом. Об этом со ссылкой на пресс-службу «Рособоронэкспорта» сообщило РИА Новости.

«На танк Т-14 «Армата» оформлен рекламный паспорт, и в ближайшее время вы увидите его зарубежный дебют», — сообщили в компании.

Там также напомнили, что в 2020 году Россия начала экспортировать новейшую колёсную боевую платформу «Бумеранг».

По информации агентства, ближайшей зарубежной выставкой, на которой будет представлена продукция российских оборонных предприятий, включая «Уралвагонзавод» (производитель «Арматы»), станет оружейный салон IDEX-2021 в Абу-Даби. Он запланирован на конец февраля.

Оружейный салон IDEX

AFP

© KARIM SAHIB

Ранее генеральный директор «Рособоронэкспорта» Александр Михеев рассказал о консультациях с иностранными партнёрами по поставкам новейших российских танков.

Единственный в своём роде

Впервые российский танк Т-14 на платформе «Армата» был представлен широкой публике по время парада Победы 2015 года. Эта машина не имеет аналогов в мире, отмечают эксперты.

Т-14 — первый танк, созданный специально для ведения боевых действий в ходе так называемых сетецентрических войн. Это означает, что экипаж танка имеет возможность координировать свои действия с другими участниками тактической группы, связанной в рамках единой системы. Танку в таком звене отводится роль разведчика, целеуказателя и корректировщика огня.

Данные по оперативной обстановке на поле боя экипаж Т-14 получает при помощи новейших систем и датчиков. В танке не осталось традиционных оптических средств слежения — все эти функции выполняет электроника. На корпусе «Арматы» расположены широкоугольные камеры высокого разрешения, благодаря которым обзор составляет 360°, сообщается на сайте «Ростеха».

Танки Т-14 «Армата» во время военного парада в ознаменование 70-летия победы в Великой Отечественной войне

РИА Новости

© Илья Питалев

В машине также реализованы новейшие системы защиты. Во-первых, танк оснащён комплексом активной защиты «Афганит», включающим набор оптических датчиков, способных отслеживать запуск противотанковых ракет. Пусковые установки, расположенные на задней части башни танка, выпускают спецсредства, которые создают дымовые завесы и рассеивают материалы с радиолокационным отражением или тепловым излучением.

Кроме того, «Армата» имеет динамическую защиту — речь идёт о детонирующих модулях реактивной брони, с помощью которых летящие в танк снаряды физически уничтожаются на безопасном от корпуса расстоянии.

Самым революционным решением в Т-14 эксперты называют необитаемую башню. Система заряжания полностью автоматизирована, а экипаж размещается отдельно в корпусе танка в бронированной капсуле, что повышает его защищённость. Ещё одно преимущество отдельной капсулы для экипажа при необитаемой башне заключается в том, что танкисты всё время находятся на виду друг у друга и могут эффективно обмениваться информацией.

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Конструкторы оснастили Т-14 гладкоствольной 125-мм основной пушкой 2А82-1М, при этом орудие может управляться дистанционно.

Кроме того, танк обладает пониженной заметностью для противника благодаря применению стелс-технологий. К примеру, специальная система смешивает горячие выхлопные газы танка с холодным воздухом, а корпус танка покрыт теплоизоляцией изнутри и специальной краской снаружи.

Как отметил в разговоре с RT военный эксперт полковник в отставке Виктор Литовкин, «Армата» — первый в мире танк, который имеет автоматическую систему управления для применения в составе тактического звена.

«Кроме того, это единственный танк, который имеет необитаемую башню и специальную капсулу для экипажа. Таким образом, экипаж надёжно защищён и отделён от боезапаса и системы боевого управления. За рубежом у «Арматы» нет аналогов», — пояснил эксперт.

С ним согласен главный редактор журнала «Арсенал Отечества» Виктор Мураховский. По его словам, от предыдущих моделей российских танков «Армата» отличается в первую очередь совершенно новой компоновкой, которая прежде не использовалась в танкостроении.

«Т-14 — единственный в мире танк нового поколения. Он задаёт тренд развития тяжёлой бронетехники на десятилетия вперёд», — подчеркнул собеседник RT.

Испытания боем

Заводские испытания Т-14 прошёл ещё в 2018 году, в 2019-м стартовали государственные испытания в научно-исследовательских институтах Минобороны России.

Танк «Армата» также прошёл боевые испытания в Сирии. Как сообщил в апреле 2020 года глава Минпромторга России Денис Мантуров, такие испытания были нужны, чтобы учесть все нюансы в боевых условиях и сформировать окончательный облик машины. При этом министр констатировал, что Т-14 — дорогой танк.

«Высокая цена обусловлена не только передовой конструкцией, но и циклом дополнительных испытаний, модернизации. По мере увеличения объёмов производства стоимость «Арматы», конечно, будет снижаться», — добавил Мантуров.

Вместе с тем, по его словам, потенциальные иностранные покупатели ещё до завершения испытаний проявляли интерес к новейшей российской машине.

Денис Мантуров

РИА Новости

© Александр Астафьев

Также Мантуров говорил о предварительных заявках на экспорт танков «Армата». Министр отметил, что их продажи за рубеж начнутся только после старта серийных поставок Т-14 российской армии в 2021 году. Эти сроки называл и глава «Ростеха» Сергей Чемезов.

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«Сегодня это, безусловно, лучший танк в мире. В перспективе эта машина будет новым основным танком российской армии», — добавил он.

При этом Чемезов в декабре 2020 года выразил сожаление, что из-за отсутствия зарубежных выставок «Армату» пока нельзя показать за рубежом.

«Но мы рекламируем этот танк иностранным заказчикам. В этом (2020. — RT) году на форуме «Армия» он был представлен «живьём», можно было подойти, сфотографировать, потрогать его», — добавил он.

В августе 2020-го гендиректор концерна «Уралвагонзавод» Александр Потапов также отметил, что танк Т-14 вызывает серьёзный интерес у иностранных заказчиков, которые спрашивают о возможности поставок или создания на своей территории лицензионного производства этих машин.

Эксперты предполагают, что экспортный вариант танка Т-14 будет отличаться от модели, поставляемой российским военным.

«Как правило, экспортная модель отличается от машин для собственной армии. Не думаю, что за рубеж будут поставлять такие же образцы, что и для Минобороны России. Однако нет сомнений, что на международном рынке оружия Т-14 произведёт сенсацию, многие страны захотят его приобрести. Скорее всего, в первую очередь интерес могут проявить такие страны, как Индия, Египет, Ирак, Алжир. Возможно, что к ним присоединятся Китай и Иран», — предположил Виктор Литовкин.

АО «Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод» имени Ф.Э. Дзержинского»

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Эксперт уверен, что цена танка не будет слишком высокой для иностранных заказчиков: «Но можно ожидать, что поставкам Т-14 на мировой рынок попытаются помешать США, как это ранее уже было с поставками ЗРК С-400».

Похожей точки зрения придерживается и Виктор Мураховский.

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«Т-14 достаточно дорогой танк. Но надо понимать, что сегодня цена танков предыдущего поколения современных модификаций, которые достаточно давно находятся в серийном производстве, например США или Германии, составляет $6—8 млн за единицу (около 450—600 млн рублей)», — отметил эксперт.

Стоимость одного танка Т-14 серийного производства министр промышленности и торговли Денис Мантуров ранее оценивал примерно в 250 млн рублей (около $3,3 млн).

«Если говорить о возможных зарубежных заказчиках, то это, скорее всего, будут те страны, которые уже знакомы с качествами российской бронетехники, имеют опыт её эксплуатации или даже боевого применения и в то же время располагают крупными оборонными бюджетами. В первую очередь это предложение может быть интересно таким странам, как Индия и Алжир», — предположил Виктор Мураховский.