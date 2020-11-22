Устойчивые позиции: как Россия сохраняет высокие объёмы оружейного экспорта

В рамках международного форума «Армия-2020» российская сторона подписала с иностранными партнёрами контрактов на сумму 1,16 трлн рублей. Об этом сообщил начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев. В «Рособоронэкспорте» ожидают, что по итогам текущего года продажи российской военной продукции останутся на уровне последних лет. По мнению экспертов, Москва сохранит второе место в мире по экспорту вооружений благодаря успешной работе оборонной промышленности, несмотря на пандемию и западные санкции.

Начальник Национального центра управления обороной (НЦУО) РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев подчеркнул важность форума «Армия-2020» для межгосударственных и межведомственных отношений.

«По итогам его работы предприятиями оборонно-промышленного комплекса (ОПК) с иностранными партнёрами подписаны контракты на сумму 1,16 трлн рублей, что в 1,2 раза превышает показатели прошлого года», — сказал Мизинцев, выступая на VI межведомственной научно-практической конференции по теме: «Развитие системы межведомственного взаимодействия в области обороны в 2020 году».

Напомним, форум «Армия-2020» прошёл в конце августа на площадке конгрессно-выставочного центра ВС РФ «Патриот» в подмосковной Кубинке. На его полях «Рособоронэкспорт» представил зарубежным партнёрам широкую линейку военной и специальной техники.

В частности, иностранцам продемонстрировали танк Т-14 и боевую машину пехоты Т-15 на платформе «Армата», БМП нового поколения «Курганец-25», колёсные бронетранспортёры на платформе «Бумеранг», оперативно-тактический ракетный комплекс «Искандер», новую реактивную систему залпового огня 9К515, 152-мм артиллерийский комплекс «Коалиция-СВ», зенитный ракетный комплекс (ЗРК) С-350 «Витязь» и другие современные образцы.

Как ранее отметил генеральный директор «Рособоронэкспорта» Александр Михеев, «российские образцы вооружения и военной техники, а также техника двойного назначения привлекают особое внимание специалистов из многих стран».

«Мы отмечаем, что многие государства видят путь к обеспечению своей безопасности и суверенитета именно в военном и военно-техническом сотрудничестве с Россией. Объёмы сотрудничества с нашими иностранными партнёрами показывают стойкий положительный тренд и позволяют делать оптимистические прогнозы», — сказал Михеев.

«Ритмичная работа»

Опрошенные RT эксперты считают, что возросший объём контрактов по линии военно-технического сотрудничества (ВТС) в рамках форума «Армия-2020» свидетельствует о том, что пандемия коронавируса не оказала серьёзного негативного влияния на деятельность оборонного сектора и экспортный потенциал РФ.

«В этом году пандемия стала ещё одной проблемой российского оружейного экспорта, наряду с санкциями и беспрецедентным давлением США на иностранных партнёров Москвы. Но при этом Россия остаётся в числе крупнейших продавцов вооружений и военной техники», — заявил в беседе с RT директор Центра военно-политических исследований МГИМО Алексей Подберёзкин.

Напомним, 9 апреля на заседании комиссии по вопросам ВТС с иностранными государствами президент России Владимир Путин призвал обеспечить «устойчивую, ритмичную работу системообразующих предприятий, к которым, безусловно, относится и оборонно-промышленный комплекс».

Партия модернизированных танков Т-72Б3 у стен «Уралвагонзавода»

© uralvagonzavod.ru

Весной из-за распространения COVID-19 ряд предприятий сократили численность сотрудников, выходящих на производство. Например, в начале апреля на «Роствертоле» трудилось только 30% «основных производственных рабочих». Однако впоследствии этот показатель увеличивался.

В середине мая в интервью РИА Новости заместитель председателя правительства РФ Юрий Борисов уточнил, что на производстве в оборонном секторе остались практически все рабочие и инженеры. По его словам, «на удалёнку перевели только сотрудников старше 65 лет и тех, кто мог работать дистанционно».

В августе в интервью «Интерфаксу» Александр Михеев заявил, что «Рособоронэкспорт» возвращается к привычному ритму работы. Как пояснил топ-менеджер, организация возобновляет командировки сотрудников и «живые переговоры» с иностранными партнёрами.

Михеев также отметил, что не ожидает снижения объёма оружейного экспорта. По его прогнозу, по итогам текущего года показатель продаж военной продукции сохранится на уровне последних трёх-пяти лет. Глава «Рособоронэкспорта» напомнил, что в 2019-м организация реализовала контракты стоимостью свыше $13 млрд.

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При этом совокупный объём российского оружейного экспорта в 2019 году составил $15,2 млрд. Об этом в марте в интервью газете «Известия» сообщил заместитель министра обороны РФ Александр Фомин.

Как следует из информации Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) России, с января по август 2020 года Москва продала вооружений на общую сумму более $7 млрд. Покупателями выступили свыше 40 стран.

Между тем, выступая в сентябре перед депутатами Госдумы, руководитель ФСВТС Дмитрий Шугаев подчеркнул, что ситуацию для российского оружейного экспорта осложняют западные санкции и ограничения из-за COVID-19.

«Необходимо констатировать, что в этой связи были отменены почти все крупные международные мероприятия, резко сократилось количество контактов между производителями и потенциальными покупателями вооружения и военной техники. Но в этих условиях всё-таки нам удалось сохранить статус-кво», — сказал Шугаев.

Как заявил глава ФСВТС, несмотря на возникшие трудности, Москва исправно выполняет свои обязательства перед покупателями, удерживая стабильно высокий портфель заказов.

«Поставки нашей военной продукции осуществляются, я вам это ответственно заявляю, в установленные сроки. Самое главное — портфель заказов стабилен, он находится в коридоре $50—55 млрд», — пояснил Шугаев.

«Тенденция сохранится»

Согласно российскому законодательству, почти все сведения о военно-техническом сотрудничестве РФ с зарубежными государствами носят непубличный характер. Однако часть информации о некоторых контрактах раскрывается на официальном уровне.

Так, в 2020 году стало известно, что «Рособоронэкспорт» заключил соглашение на поставку иностранному заказчику многоцелевых вертолётов среднего класса Ми-38Т. Кроме того, Россия и Турция подписали второй контракт на поставку ЗРК С-400.

В ближайшие годы «Рособоронэкспорт» ожидает большой спрос на продукцию предприятий «Ростеха». В список «потенциальных бестселлеров» входит бронетехника на платформе «Армата», истребитель пятого поколения Су-57Э, вертолёт корабельного базирования Ка-52К, модернизированная винтокрылая машина Ми-28НЭ и ЗРК С-300В4 («Антей-4000»).

В мае «Рособоронэкспорт» объявил, что планирует поставлять на зарубежный рынок радиолокационную станцию 59Н6-ТЕ. По словам Михеева, она способна обнаруживать «широкий класс современных и перспективных воздушных объектов, в том числе гиперзвуковые цели».

Стенд «Рособоронэкспорта» на международной выставке «Интерполитех-2020»

© Григорий Сысоев/РИА Новости

Алексей Подберёзкин считает, что Россия обладает необходимым потенциалом для сохранения показателей экспорта вооружений на уровне последних лет. Он прогнозирует, что по итогам 2020 года Москва сохранит второе место в мире по продажам вооружений, несмотря на антироссийскую политику США и глобальные кризисные явления, вызванные пандемией COVID-19.

«Тенденция российских оружейных продаж сохранится. Она в принципе довольно устойчива. Полагаю, что объём экспортных поставок военной техники останется на уровне последних лет, хотя и может немного сократиться», — рассуждает Подберёзкин.

Аналогичный прогноз в интервью RT представил и руководитель Центра анализа мировой торговли оружием (ЦАМТО) Игорь Коротченко. По его словам, в 2020 году отечественный ОПК продемонстрировал способность в полном объёме выполнять обязательства перед Минобороны РФ и иностранными заказчиками.

«Оборонно-промышленный комплекс России работает, невзирая на пандемию, своевременно осуществляются поставки как за рубеж, так и российским Вооружённым силам. На международном рынке вооружений мы, очевидно, будем сохранять те же позиции, устойчиво занимая второе место в мире по объёму экспорта», — резюмировал Коротченко.