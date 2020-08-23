«Рособоронэкспорт» возобновил поставки зарубежным партнёрам

Генеральный директор «Рособоронэкспорта» Александр Михеев заявил, что российские специалисты вернулись в ряд стран для передачи иностранным заказчикам военной техники и вооружения.

«Сейчас принимаются все меры для возвращения к привычному ритму работы. Снимаются ограничения, начались командировки и живые переговоры, в ряд стран уже вернулись наши специалисты для проведения передачи и обслуживания техники и вооружения», — приводит Интерфакс его слова.

Он отметил, что первое полугодие было сложным, но «Рособоронэкспорт» не отошёл от выполнения плана.

В мае «Рособоронэкспорт» объявил, что выводит на мировой рынок новейшую радиолокационную станцию (РЛС), которая способна обнаруживать гиперзвуковые цели.