«Рособоронэкспорт» начал выводить на мировой рынок новейшую РЛС
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- РИА Новости
«Сегодня «Рособоронэкспорт» выводит на рынок новейшую РЛС, способную эффективно обнаруживать широкий класс современных и перспективных воздушных объектов, в том числе гиперзвуковые цели», — заявили в компании.
Отмечается, что в ходе разработки экспортного варианта станции учитывались растущая значимость средств противовоздушной обороны в обеспечении безопасности государств и потребности иностранных заказчиков в повышении разведывательных возможностей частей и подразделений ПВО.
Ранее замглавы Минобороны России Алексей Криворучко заявил, что корабельный комплекс с новейшей гиперзвуковой ракетой «Циркон» поступит на вооружение в 2021—2022 годах.