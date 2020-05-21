«Рособоронэкспорт» начал выводить на мировой рынок новейшую РЛС

«Рособоронэкспорт» объявил, что выводит на мировой рынок новейшую радиолокационную станцию (РЛС), которая способна обнаруживать гиперзвуковые цели. Об этом информирует пресс-служба компании.

«Сегодня «Рособоронэкспорт» выводит на рынок новейшую РЛС, способную эффективно обнаруживать широкий класс современных и перспективных воздушных объектов, в том числе гиперзвуковые цели», — заявили в компании.

Отмечается, что в ходе разработки экспортного варианта станции учитывались растущая значимость средств противовоздушной обороны в обеспечении безопасности государств и потребности иностранных заказчиков в повышении разведывательных возможностей частей и подразделений ПВО.

Ранее замглавы Минобороны России Алексей Криворучко заявил, что корабельный комплекс с новейшей гиперзвуковой ракетой «Циркон» поступит на вооружение в 2021—2022 годах.