«Рособоронэкспорт» начал выводить на мировой рынок новейшую РЛС

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«Рособоронэкспорт» объявил, что выводит на мировой рынок новейшую радиолокационную станцию (РЛС), которая способна обнаруживать гиперзвуковые цели. Об этом информирует пресс-служба компании.
«Рособоронэкспорт» начал выводить на мировой рынок новейшую РЛС
  • © Алексей Филиппов
  • РИА Новости

«Сегодня «Рособоронэкспорт» выводит на рынок новейшую РЛС, способную эффективно обнаруживать широкий класс современных и перспективных воздушных объектов, в том числе гиперзвуковые цели», — заявили в компании.

Отмечается, что в ходе разработки экспортного варианта станции учитывались растущая значимость средств противовоздушной обороны в обеспечении безопасности государств и потребности иностранных заказчиков в повышении разведывательных возможностей частей и подразделений ПВО.

Ранее замглавы Минобороны России Алексей Криворучко заявил, что корабельный комплекс с новейшей гиперзвуковой ракетой «Циркон» поступит на вооружение в 2021—2022 годах.

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