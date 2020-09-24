Войска ВДВ задействуют новейшее вооружение в рамках учений «Кавказ-2020»

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Российские Воздушно-десантные войска задействуют в рамках стратегических командно-штабных учений «Кавказ-2020» новейшее вооружение, в том числе боевые машины десанта БМД-4М и парашютные системы ПБС-950У и МКС-350. Об этом сообщили в российском Минобороны.
Войска ВДВ задействуют новейшее вооружение в рамках учений «Кавказ-2020»
  • РИА Новости
  • © Алексей Куденко

«На полигоне Капустин Яр в Астраханской области впервые будет проведено десантирование парашютным способом из пяти самолётов военно-транспортной авиации Ил-76МД парашютно-десантной роты в составе десяти боевых машин десанта БМД-4М», —приводит ТАСС заявление.

Уточняется, что военнослужащие будут десантироваться из самолётов вслед за техникой.

«Десантирование пройдёт с применением новейших парашютно-бесплатформенных систем ПБС-950У и многофункциональных парашютных систем МКС-350, специально разработанных для новейшей боевой техники ВДВ», — добавили в Минобороны.

Ранее военнослужащие Новороссийского гвардейского десантно-штурмового горного соединения ВДВ в рамках подготовки к учениям «Кавказ-2020» уничтожили более 100 условных танков и воздушных целей противника.

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