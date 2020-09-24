Войска ВДВ задействуют новейшее вооружение в рамках учений «Кавказ-2020»

Российские Воздушно-десантные войска задействуют в рамках стратегических командно-штабных учений «Кавказ-2020» новейшее вооружение, в том числе боевые машины десанта БМД-4М и парашютные системы ПБС-950У и МКС-350. Об этом сообщили в российском Минобороны.

РИА Новости

© Алексей Куденко