Войска ВДВ задействуют новейшее вооружение в рамках учений «Кавказ-2020»
- РИА Новости
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«На полигоне Капустин Яр в Астраханской области впервые будет проведено десантирование парашютным способом из пяти самолётов военно-транспортной авиации Ил-76МД парашютно-десантной роты в составе десяти боевых машин десанта БМД-4М», —приводит ТАСС заявление.
Уточняется, что военнослужащие будут десантироваться из самолётов вслед за техникой.
«Десантирование пройдёт с применением новейших парашютно-бесплатформенных систем ПБС-950У и многофункциональных парашютных систем МКС-350, специально разработанных для новейшей боевой техники ВДВ», — добавили в Минобороны.
Ранее военнослужащие Новороссийского гвардейского десантно-штурмового горного соединения ВДВ в рамках подготовки к учениям «Кавказ-2020» уничтожили более 100 условных танков и воздушных целей противника.