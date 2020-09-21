В Минобороны рассказали о манёврах ВДВ в рамках учений «Кавказ-2020»

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В рамках стратегических командно-штабных учений «Кавказ-2020» на полигон Капустин Яр десантируются более 1000 военнослужащих Воздушно-десантных войск (ВДВ). Об этом сообщили в российском Минобороны.
В Минобороны рассказали о манёврах ВДВ в рамках учений «Кавказ-2020»
  • © РИА Новости / Максим Блинов

«Основные действия воздушно-десантных войск развернутся на полигоне Капустин Яр, где будет десантировано более 1000 человек личного состава и более 100 единиц боевой и специальной техники из более чем 50 самолётов военно-транспортной авиации ВКС России», — приводит ТАСС сообщение.

Уточняется, что в рамках мероприятий впервые будут использоваться парашютные системы ПБС-950У и МКС-350, разработанные для боевой техники.

Ранее стало известно, что более 20 боевых кораблей Черноморского флота (ЧФ) вышли в море в рамках учений «Кавказ-2020».

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