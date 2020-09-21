Более 20 кораблей ЧФ вышли в море в рамках учений «Кавказ-2020»

Более 20 боевых кораблей Черноморского флота (ЧФ) вышли в море в рамках стратегических командно-штабных учений «Кавказ-2020». Об этом заявили в Минобороны России.

«Более 20 боевых кораблей Черноморского флота (ЧФ) вышли в море на начальном этапе стратегического командно-штабного учения (СКШУ) «Кавказ-2020». Корабли в составе однородных и разнородных тактических групп вышли в морские полигоны боевой подготовки для выполнения практических действий», — приводит ТАСС заявление.

Уточняется, что в мероприятиях примут участие гвардейский ракетный крейсер «Москва», сторожевой корабль «Пытливый», малые ракетные корабли «Вышний Волочек» и «Орехово-Зуево», большие десантные корабли «Цезарь Куников», «Азов» и другие.

Ранее стало известно, что экипаж большого противолодочного корабля (БПК) Северного флота «Вице-адмирал Кулаков», находящегося в Средиземном море, провёл учения по поиску и слежению за подводной лодкой условного противника.