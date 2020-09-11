БПК «Вице-адмирал Кулаков» провёл учения в Средиземном море

Экипаж большого противолодочного корабля (БПК) Северного флота «Вице-адмирал Кулаков», находящегося в Средиземном море, провёл учения по поиску и слежению за подводной лодкой условного противника.

Об этом информирует ТАСС со ссылкой на пресс-службу Северного флота.

К учениям привлекался противолодочный вертолёт Ка-27ПЛ. Он выполнил несколько полётов с палубы корабля для поиска подводных лодок в заданном районе.

«Во время полётного задания лётчики отработали поиск подводной цели с помощью опускаемой гидроакустической станции», — рассказали в пресс-службе.

Ранее атомная подлодка Северного флота выполнила стрельбу на полигоне в Баренцевом море.