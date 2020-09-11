БПК «Вице-адмирал Кулаков» провёл учения в Средиземном море
- РИА Новости
Об этом информирует ТАСС со ссылкой на пресс-службу Северного флота.
К учениям привлекался противолодочный вертолёт Ка-27ПЛ. Он выполнил несколько полётов с палубы корабля для поиска подводных лодок в заданном районе.
«Во время полётного задания лётчики отработали поиск подводной цели с помощью опускаемой гидроакустической станции», — рассказали в пресс-службе.
Ранее атомная подлодка Северного флота выполнила стрельбу на полигоне в Баренцевом море.