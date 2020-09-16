Во Владивосток после учений вернулся отряд кораблей Тихоокеанского флота

Во Владивосток после участия в крупномасштабных учениях «Океанский щит — 2020» и учениях с группировкой сил в дальней морской зоне вернулся отряд кораблей Тихоокеанского флота во главе с крейсером «Варяг».

Об этом сообщает «Взгляд» со ссылкой на данные Минобороны.

«Перед заходом в главную базу в заливе Петра Великого ГРКР «Варяг», корабль измерительного комплекса «Маршал Крылов» и корвет «Громкий» совместно с корабельными авиационными группами провели тренировку по перебазированию на береговой аэродром трёх палубных вертолётов Ка-27 морской авиации ТОФ», — цитирует издание данные Минобороны.

За время действий сил в море экипажи вертолётов совершили около 50 взлётов и посадок на корабли флота.

Активная часть учений проходила с 24 августа по 1 сентября в акватории Берингова моря, в Анадырском заливе, на Чукотском полуострове и на Камчатке.