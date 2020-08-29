Корветы ТОФ провели стрельбу по целям на побережье Чукотского моря

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Корветы Тихоокеанского флота (ТОФ) в ходе учений в дальней морской зоне провели в Чукотском море совместную стрельбу по береговым целям. Об этом сообщили в пресс-службе ТОФ.
Корветы ТОФ провели стрельбу по целям на побережье Чукотского моря
  • © РИА Новости / В. Киселев

«По плану тактических учений Тихоокеанского флота с группировкой сил в дальней морской зоне корветы ТОФ «Громкий» и «Совершенный» впервые провели в Чукотском море совместную артиллерийскую стрельбу на подавление невидимой береговой цели, скрытой рельефом местности», — приводит ТАСС сообщение.

Отмечается, что сложная мишенная позиция имитировала долговременные огневые точки, боевую технику и укрепления условного противника.

Сообщается, что наведение кораблей на цели и корректировка огня велись с применением комплекса беспилотных летательных аппаратов «Орлан-10».

Ранее «Крыминформ» сообщало, что военнослужащие подразделения медицинского обеспечения армейского корпуса Черноморского флота провели специальное учение на межвидовом полигоне Опук в Республике Крым.

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