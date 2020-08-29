Корветы ТОФ провели стрельбу по целям на побережье Чукотского моря

Корветы Тихоокеанского флота (ТОФ) в ходе учений в дальней морской зоне провели в Чукотском море совместную стрельбу по береговым целям. Об этом сообщили в пресс-службе ТОФ.

© РИА Новости / В. Киселев