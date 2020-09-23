Военные ВДВ уничтожили более 100 танков «противника» на учениях
- РИА Новости
- © Пресс-служба Минобороны РФ
«Подразделения отдельного танкового батальона... отработали действия по применению танковых подразделений в горно-лесистой местности и выполнили практические стрельбы из вооружения танка Т-72Б3 штатными боевыми снарядами по появляющимся и движущимся целям на различных расстояниях, а также из крупнокалиберного 12,7-мм зенитного пулемёта «Корд» по воздушным целям», — говорится в сообщении.
Стрельба велась на расстоянии до 2000 метров.
Ранее стало известно, что российские танки Т-72Б3 и БТР-82АМ проведут боевые стрельбы по более чем двум тысячам наземных и воздушных целей в горных районах Абхазии в рамках учений «Кавказ-2020».