Военные ВДВ уничтожили более 100 танков «противника» на учениях

Военнослужащие Новороссийского гвардейского десантно-штурмового горного соединения ВДВ в рамках подготовки к стратегическим командно-штабным учениям «Кавказ – 2020» уничтожили более 100 условных танков и воздушных целей противника, сообщает Минобороны России.

«Подразделения отдельного танкового батальона... отработали действия по применению танковых подразделений в горно-лесистой местности и выполнили практические стрельбы из вооружения танка Т-72Б3 штатными боевыми снарядами по появляющимся и движущимся целям на различных расстояниях, а также из крупнокалиберного 12,7-мм зенитного пулемёта «Корд» по воздушным целям», — говорится в сообщении.

Стрельба велась на расстоянии до 2000 метров.

Ранее стало известно, что российские танки Т-72Б3 и БТР-82АМ проведут боевые стрельбы по более чем двум тысячам наземных и воздушных целей в горных районах Абхазии в рамках учений «Кавказ-2020».