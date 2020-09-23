Военные ВДВ уничтожили более 100 танков «противника» на учениях

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Военнослужащие Новороссийского гвардейского десантно-штурмового горного соединения ВДВ в рамках подготовки к стратегическим командно-штабным учениям «Кавказ – 2020» уничтожили более 100 условных танков и воздушных целей противника, сообщает Минобороны России.
Военные ВДВ уничтожили более 100 танков «противника» на учениях
  • РИА Новости
  • © Пресс-служба Минобороны РФ

«Подразделения отдельного танкового батальона... отработали действия по применению танковых подразделений в горно-лесистой местности и выполнили практические стрельбы из вооружения танка Т-72Б3 штатными боевыми снарядами по появляющимся и движущимся целям на различных расстояниях, а также из крупнокалиберного 12,7-мм зенитного пулемёта «Корд» по воздушным целям», — говорится в сообщении.

Стрельба велась на расстоянии до 2000 метров.

Ранее стало известно, что российские танки Т-72Б3 и БТР-82АМ проведут боевые стрельбы по более чем двум тысячам наземных и воздушных целей в горных районах Абхазии в рамках учений «Кавказ-2020».

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