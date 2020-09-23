Россия проведёт танковые стрельбы в Абхазии на учениях «Кавказ-2020»

Российские танки Т-72Б3 и БТР-82АМ проведут боевые стрельбы по более чем двум тысячам наземных и воздушных целей в горных районах Абхазии в рамках стратегических командно-штабных учений «Кавказ-2020», сообщает Минобороны России.

«Завершающим этапом учения станут боевые стрельбы из вооружения танков Т-72Б3 и БТР-82АМ по более чем двум тысячам наземных и воздушных целей в горных районах кавказского хребта», — цитирует ведомство ТАСС.

В ходе уничтожения условного противника будет израсходовано около 50 тыс. боеприпасов крупного калибра.

На прибрежной морской линии военнослужащие будут отрабатывать оборону побережья в случае высадки десанта «противника».

В учениях на территории Абхазии принимают участие около 1,5 тыс. военных и до 500 единиц боевой техники совместных сил России и Абхазии.

Ранее корабли и авиация Черноморского флота выполнили ракетный удар по боевым судам условного противника в рамках учений «Кавказ-2020».