Корабли и авиация Черноморского флота провели стрельбы на учениях

Корабли и авиация Черноморского флота в рамках учений «Кавказ-2020» выполнили ракетный удар по боевым судам условного противника. Об этом информирует Министерство обороны России.

«В ходе стратегического командно-штабного учения «Кавказ-2020» ракетные катера «Ивановец» и «Р-60» Черноморского флота выполнили ракетные стрельбы по отряду боевых кораблей условного противника во взаимодействии с самолётами морской авиации и противовоздушной обороны», — цитирует РИА Новости ведомство.

В сообщении говорится, что корабли нанесли удар по мишени двумя противокорабельными ракетами «Москит». После этого пара фронтовых бомбардировщиков Су-24М и пара многоцелевых истребителей Су-30СМ также выполнили удар по мишени.

Ранее российские ЗРК при поддержке авиации отразили ракетную атаку условного противника на учениях «Кавказ-2020».