«На десятилетия вперёд»: какие снайперские винтовки могут заменить легендарную СВД

Компания ЦНИИТОЧМАШ приступила к производству опытных образцов новой снайперской винтовки, создаваемой в рамках проекта «Уголёк». Испытания оружия начнутся в 2022 году. Винтовки проекта «Уголёк» создаются под патроны калибров .308 Winchester (7,62х51 мм) и .338 Lapua Magnum (8,6х70 мм). Работы ведутся по заказу Министерства обороны РФ. Отличительной чертой новых винтовок станет полное отсутствие импортных деталей. Как отмечают эксперты, в случае успешных испытаний винтовки проекта «Уголёк» могут в перспективе заменить легендарную СВД.

Подольское предприятие ЦНИИТОЧМАШ (входит в «Ростех») приступило к изготовлению опытных образцов новой снайперской винтовки «Уголёк», испытания которой начнутся в следующем году. Об этом рассказали ТАСС в пресс-службе госкорпорации.

«В настоящее время выполняется изготовление опытных образцов снайперских комплексов для проведения предварительных испытаний. Государственные испытания планируется начать в 2022 году», — говорится в сообщении.

Отмечается, что винтовка будет выпускаться в двух вариантах: под патрон калибра .308 Winchester (7,62х51 мм) и более мощный калибр .338 Lapua Magnum (8,6х70 мм). При её разработке используются исключительно отечественные материалы и комплектующие.

«Реализовать весь потенциал»

По данным издания «Военно-промышленный курьер», «Уголёк» может в перспективе прийти на смену легендарной снайперской винтовке Драгунова (СВД).

СВД использует патроны калибра 7,62×54 мм. Она была принята на вооружение советской армии ещё в 1963 году. Помимо стран СНГ, эта винтовка эксплуатируется также в десятках стран, включая Чехию, Финляндию, Иран, Ирак, Кубу, КНДР, Румынию и Польшу.

Кроме того, на основе СВД были сконструированы китайские винтовки Type 79 и Type 85.

С момента принятия на вооружение СВД неоднократно модернизировалась и выпускалась в различных модификациях. В частности, для нужд МВД была создана СВУ — укороченная версия СВД. Для десантных войск была разработана винтовка СВДС.

Военнослужащий стреляет из снайперской винтовки Драгунова

РИА Новости

© Виталий Тимкив

В 2010-х годах также появилась винтовка СВДК. Она разрабатывалась для эффективного поражения живой силы противника, использующей современные средства защиты или же находящейся внутри бронетехники.

Дальность прямого выстрела СВД составляет 350 м при стрельбе по головной фигуре высотой 30 см, по грудной фигуре высотой 50 см — 430 м и по бегущей фигуре высотой 150 см — 640 м.

Прицел ПСО-1 рассчитан на стрельбу до 1,3 тыс. м, однако на такой дальности из СВД можно эффективно стрелять только по групповой цели или вести беспокоящий огонь.

По словам аналитиков, СВД стала популярной в России и мире благодаря своей эффективности, надёжности и неприхотливости. Однако, как отмечают эксперты, к настоящему моменту всё-таки назрела необходимость в замене СВД.

«Рано или поздно техника устаревает, меняются боеприпасы и средства защиты. Сейчас появились бронежилеты нового поколения, которые успешно останавливают выпущенную СВД пулю. Поэтому необходимо совершенствовать средства огневого подавления, в том числе снайперские винтовки. Кроме того, необходимо повышать и дальность стрельбы», — пояснил в интервью RT военный эксперт Алексей Леонков.

В свою очередь, главный редактор журнала «Калашников. Оружие, боеприпасы, снаряжение» Михаил Дегтярёв отметил, что в вопросе замены СВД нужно проявлять осторожность.

«Необходимость назрела, но к замене СВД на новую винтовку нужно подойти взвешенно, спешка неприемлема. Необходимо реализовать весь потенциал, который есть у отечественных оружейников на сегодняшний момент», — заявил он в разговоре с RT.

Курс на импортозамещение

Несколько лет назад в качестве замены СВД рассматривались две винтовки: ВСК «Точность-8,6» и ВСК «Точность-7,62». Они были созданы на базе снайперской винтовки ORSIS T-5000 промышленной группы «Промтехнологии».

Эффективная дальность стрельбы этих винтовок достигает 1,5 тыс. м.

Винтовка Т-5000

РИА Новости

© Евгений Биятов

В 2017 году они были приняты на вооружение ФСБ, ФСО и Росгвардии. Однако Министерство обороны РФ отказалось закупать данное оружие из-за наличия в нём импортных комплектующих. Как отмечают эксперты, у военного ведомства традиционно более жёсткие требования к подрядчикам в вопросах использования иностранных запчастей.

«Стволы и некоторые другие элементы этих винтовок изготавливаются из стали, импортируемой из-за рубежа. Минобороны совершенно справедливо поставило вопрос о необходимости импортозамещения материалов иностранного происхождения», — пояснил Михаил Дегтярёв.

В результате для ВС РФ начали разрабатываться отдельные полуавтоматические снайперские винтовки в рамках опытно-конструкторских работ (ОКР) «Уголёк». Одно из главных требований к этим винтовкам — все детали оружия должны производиться на территории России.

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«Мы планомерно снижаем зависимость от поставок иностранных комплектующих. Стрелковое оружие — не исключение. Главная особенность «Уголька» — использование при его создании только отечественных материалов и комплектующих, боеприпасов и прицелов», — рассказал осенью 2020 года в интервью РИА Новости индустриальный директор комплекса вооружений «Ростеха» Бекхан Оздоев.

Как отмечают эксперты, использование патрона калибра 8,6 мм позволит эффективно поражать цели в любых современных средствах индивидуальной защиты.

«.308 Winchester и .338 Lapua Magnum — это хорошие базовые калибры, оттолкнувшись от которых в дальнейшем можно развивать снайперское направление в плане используемых калибров в какую угодно сторону. Отмечу, что называть их натовскими не совсем корректно — просто они используются в том числе и армиями стран НАТО», — говорит Дегтярёв.

По данным СМИ, над ОКР «Уголёк» работают сразу три компании, каждая из которых должна будет представить по два варианта снайперской винтовки — одну под патрон .308 Win, а другую под калибр .338 Lapua Magnum.

Помимо ЦНИИТОЧМАШ, над этой задачей трудятся концерн «Калашников» (Ижевск) и ЦКИБ СОО (Тула).

«Калашников» работает над снайперской винтовкой Чукавина (СВЧ), которая уже была представлена на выставке «Армия-2017», а тульские оружейники разрабатывают изделие с заводским обозначением ОЦ-129. Предприятие ЦНИИТОЧМАШ пока свой продукт или его опытный образец не демонстрировало.

По словам Михаила Дегтярёва, специалистам Минобороны РФ предстоит сложная работа.

«Новая снайперская винтовка, как и СВД в своё время, будет приниматься на вооружение на десятилетия вперёд. Поэтому военным нужно будет очень тщательно проанализировать результаты всесторонних испытаний, которым будут подвергнуты все участники конкурса», — заключил аналитик.