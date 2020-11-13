«В состоянии постоянной готовности»: какие задачи выполняют сегодня российские войска РХБЗ

13 ноября свой профессиональный праздник отмечают российские войска радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ). О деятельности этих подразделений в 2020-м рассказал их начальник генерал-лейтенант Игорь Кириллов. По его словам, главным вызовом для РХБЗ в нынешнем году стала пандемия коронавируса. Для борьбы с инфекцией были задействованы 10 тыс. военнослужащих и свыше 3,5 тыс. единиц спецтехники. Специалисты продезинфицировали тысячи объектов не только в РФ, но и за рубежом. Кроме того, специалисты РХБЗ приняли участие в создании вакцины от COVID-19. По мнению экспертов, в условиях пандемии войска РХБЗ продемонстрировали высокий уровень технической оснащённости и профессиональной подготовки.

13 ноября отмечают свой профессиональный праздник военнослужащие Войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) Вооружённых сил Российской Федерации. В этот день итоги деятельности войск РХБЗ за год в интервью изданию «Красная звезда» подвёл их начальник генерал-лейтенант Игорь Кириллов.

РХБЗ против коронавируса

По его словам, в 2020-м войска РХБЗ принимают активное участие в борьбе с пандемией коронавируса. В частности, военнослужащие проводят дезинфекцию недавно построенных медицинских центров Минобороны России, предприятий оборонно-промышленного комплекса, а также социально значимых объектов гражданской инфраструктуры.

Для этих целей войска РХБЗ применяют новейшую технику: универсальную тепловую машину УТМ-80М, авторазливочную станцию АРС-14КМ, комплект КДА и дезинфекционный комплекс МКА ПБА.

Как сообщил Игорь Кириллов, всего для борьбы с инфекцией Минобороны привлекло более 10 тыс. военнослужащих РХБЗ и свыше 3,5 тыс. единиц спецтехники. За прошедшее с начала пандемии время было продезинфицировано порядка 113 тыс. объектов общей площадью более 25 млн кв. м, около 200 воздушных судов и не менее 19 тыс. единиц техники.

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«С полной уверенностью могу сказать, что участие войск РХБ защиты в борьбе с COVID не только подтвердило их готовность к выполнению задач по предназначению, но и доказало высокий профессионализм, позволивший слаженно и качественно решать задачи в составе межвидовой группировки войск и максимально реализовать возможности боевого потенциала. Для подтверждения этих слов приведу тот факт, что по итогам года в войсках РХБ защиты для включения в перечень ударных было представлено порядка 40 подразделений», — отметил Кириллов.

При этом в первой половине года, когда обстановка с распространением инфекции в мире была наиболее тяжёлой, войска РХБЗ помогали бороться с пандемией и за рубежом.

«Специалисты радиационной, химической и биологической защиты в составе отрядов, напомню, приняли участие в предупреждении распространения новой коронавирусной инфекции в Италии, Сербии, Боснии и Герцеговине, Абхазии, а также в Южной Осетии», — пояснил Кириллов.

По его словам, прежде всего мероприятия по дезинфекции проводились в пансионатах для престарелых, так как «именно эта категория населения подверглась наибольшей опасности». Кроме того, дезинфекция осуществлялась в больницах, госпиталях и других социально значимых учреждениях, отметил Кириллов.

Всего было обеззаражено более 500 объектов в 140 населённых пунктах.

Российский военный специалист проводит дезинфекцию в доме для пожилых людей в Италии

РИА Новости

© Министерство обороны РФ

«Обработано более 3 млн кв. м поверхностей зданий и сооружений и около 990 тыс. кв. м площадей и дорог, более 14 тыс. предметов оборудования лечебных заведений, более 300 единиц техники», — сообщил начальник войск РХБЗ.

Он также отметил, что опыт борьбы с пандемией повлиял на формирование учебной программы по подготовке специалистов РХБЗ.

«В учебный план подготовки курсантов инженерного профиля уже включена новая учебная дисциплина «Основы биологической защиты». В программу также внесены изменения, направленные на качественное освоение поступающей в войска новой техники, широко и успешно применяющейся подразделениями в борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции», — рассказал Кириллов.

Помимо дезинфекции, в РХБЗ работают и над созданием эффективных средств борьбы с коронавирусом. Так, совместно с московской научно-производственной фирмой «Синтол» специалисты научно-исследовательских организаций войск РХБЗ разработали набор реагентов для выявления COVID-19. Как уточнил Кириллов, они уже допущены к обращению на территории России. Помимо этого, вместе с Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени почётного академика Н. Ф. Гамалеи РХБЗ принимали участие в создании вакцины от коронавируса.

Новая техника

Кроме того, Игорь Кириллов рассказал о новой технике, которая поступает в войска РХБЗ. В частности, сейчас военнослужащие осуществляют опытную эксплуатацию новейших огнемётных комплексов ТОС-2 («Тосочка»).

Напомним, «Тосочка» была успешно опробована на прошедших в сентябре стратегических командно-штабных учениях «Кавказ-2020».

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«На СКШУ «Кавказ-2020» тяжёлая огнемётная система ТОС-2 подтвердила предъявленные к ней требования. Решение по дальнейшему совершенствованию данного образца будет принято по результатам опытной эксплуатации в войсках», — заявил Кириллов.

«Тосочка» представляет собой новое поколение российских огнемётных систем семейства ТОС. Её предшественником можно считать систему ТОС-1А «Солнцепёк», которая, в свою очередь, является глубокой модернизацией ТОС-1 «Буратино».

По данным Министерства обороны РФ, «Солнцепёк» может вести огонь реактивными снарядами в термобарическом и дымозажигательном снаряжении. Данная установка предназначена для «поджога и разрушения сооружений и зданий, вывода из строя легкобронированной и автомобильной техники противника».

При этом войска РХБЗ намерены продолжить использование и уже хорошо зарекомендовавших себя систем ТОС-1А.

«В то же время предприятия промышленности ведут работы по модернизации существующей тяжёлой огнемётной системы ТОС-1А для повышения защищённости экипажей, увеличения дальности и точности стрельбы, могущества боеприпаса и уменьшения времени на подготовку и выполнение задач», — сказал Кириллов.

Помимо огнемётных систем, в этом году в войска РХБЗ поступили сотни образцов другой специальной техники, сообщил Кириллов. В частности, речь идёт о машинах РХБ разведки РХМ-6-01, техники для специальной обработки КДА и дымовых машин ТДА-3.

«С учётом этого в 2020 году доля современных образцов превысит 70%», — заявил Кириллов.

Повседневные задачи

Кроме борьбы с коронавирусом войска РХБЗ продолжают исполнять и свои ежедневные обязанности. Так, военнослужащие задействованы в организации различных массовых спортивных мероприятиях, международных политических и экономических форумах, на которых они обеспечивают контроль радиационной, химической и биологической обстановки.

Военнослужащие подразделений РХБЗ танковой армии ЗВО

© Министерство обороны РФ

Войска РХБЗ также контролируют обстановку в Сирии, где террористы могут применить токсичные химикаты и биологические поражающие средства.

«Это одна из самых главных задач подразделений РХБЗ наряду с ликвидацией последствий техногенных катастроф. Если посмотреть на форум-выставку «Армия» в подмосковной Кубинке, то легко понять, какой объём средств Минобороны выделяет на создание перспективных образцов техники для того, чтобы подразделения радиационной, химической и биологической защиты могли реагировать на любую угрозу», — рассказал в интервью RT редактор газеты «Независимое военное обозрение» Дмитрий Литовкин.

Эксперт также высоко оценил работу войск РХБЗ в условиях пандемии. По словам Литовкина, военные действовали «крайне эффективно и слаженно».

«К пандемии никто не был готов. Однако большой опыт, накопленный в прошлые годы в борьбе с инфекционными заболеваниями, помог Минобороны организовать не только мониторинг, но и лечение заболевших. К слову, вакцина от COVID-19 была создана при участии военных специалистов», — заявил Литовкин.

Эксперт Бюро военно-политического анализа Николай Костикин в разговоре с RT также отметил достойную подготовку военных РХБЗ.

«В наших войсках есть структуры, которые находятся в состоянии постоянной готовности для ликвидации такого рода вызовов. Ситуация с коронавирусом показала высокую степень их подготовки. Они не только справились с этими задачами в России, но и помогли провести дезинфекцию в Сербии и Италии», — сказал Костикин в интервью RT.

Он добавил, что эти подразделения «оснащены самым современным вооружением и спецтехникой».