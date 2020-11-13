«В состоянии постоянной готовности»: какие задачи выполняют сегодня российские войска РХБЗ
- Военнослужащие подразделений РХБЗ танковой армии ЗВО на учениях
- © Министерство обороны РФ
13 ноября отмечают свой профессиональный праздник военнослужащие Войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) Вооружённых сил Российской Федерации. В этот день итоги деятельности войск РХБЗ за год в интервью изданию «Красная звезда» подвёл их начальник генерал-лейтенант Игорь Кириллов.
РХБЗ против коронавируса
По его словам, в 2020-м войска РХБЗ принимают активное участие в борьбе с пандемией коронавируса. В частности, военнослужащие проводят дезинфекцию недавно построенных медицинских центров Минобороны России, предприятий оборонно-промышленного комплекса, а также социально значимых объектов гражданской инфраструктуры.
Для этих целей войска РХБЗ применяют новейшую технику: универсальную тепловую машину УТМ-80М, авторазливочную станцию АРС-14КМ, комплект КДА и дезинфекционный комплекс МКА ПБА.
Как сообщил Игорь Кириллов, всего для борьбы с инфекцией Минобороны привлекло более 10 тыс. военнослужащих РХБЗ и свыше 3,5 тыс. единиц спецтехники. За прошедшее с начала пандемии время было продезинфицировано порядка 113 тыс. объектов общей площадью более 25 млн кв. м, около 200 воздушных судов и не менее 19 тыс. единиц техники.
«С полной уверенностью могу сказать, что участие войск РХБ защиты в борьбе с COVID не только подтвердило их готовность к выполнению задач по предназначению, но и доказало высокий профессионализм, позволивший слаженно и качественно решать задачи в составе межвидовой группировки войск и максимально реализовать возможности боевого потенциала. Для подтверждения этих слов приведу тот факт, что по итогам года в войсках РХБ защиты для включения в перечень ударных было представлено порядка 40 подразделений», — отметил Кириллов.
При этом в первой половине года, когда обстановка с распространением инфекции в мире была наиболее тяжёлой, войска РХБЗ помогали бороться с пандемией и за рубежом.
«Специалисты радиационной, химической и биологической защиты в составе отрядов, напомню, приняли участие в предупреждении распространения новой коронавирусной инфекции в Италии, Сербии, Боснии и Герцеговине, Абхазии, а также в Южной Осетии», — пояснил Кириллов.
По его словам, прежде всего мероприятия по дезинфекции проводились в пансионатах для престарелых, так как «именно эта категория населения подверглась наибольшей опасности». Кроме того, дезинфекция осуществлялась в больницах, госпиталях и других социально значимых учреждениях, отметил Кириллов.
Всего было обеззаражено более 500 объектов в 140 населённых пунктах.
- Российский военный специалист проводит дезинфекцию в доме для пожилых людей в Италии
- РИА Новости
- © Министерство обороны РФ
«Обработано более 3 млн кв. м поверхностей зданий и сооружений и около 990 тыс. кв. м площадей и дорог, более 14 тыс. предметов оборудования лечебных заведений, более 300 единиц техники», — сообщил начальник войск РХБЗ.
Он также отметил, что опыт борьбы с пандемией повлиял на формирование учебной программы по подготовке специалистов РХБЗ.
«В учебный план подготовки курсантов инженерного профиля уже включена новая учебная дисциплина «Основы биологической защиты». В программу также внесены изменения, направленные на качественное освоение поступающей в войска новой техники, широко и успешно применяющейся подразделениями в борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции», — рассказал Кириллов.
Помимо дезинфекции, в РХБЗ работают и над созданием эффективных средств борьбы с коронавирусом. Так, совместно с московской научно-производственной фирмой «Синтол» специалисты научно-исследовательских организаций войск РХБЗ разработали набор реагентов для выявления COVID-19. Как уточнил Кириллов, они уже допущены к обращению на территории России. Помимо этого, вместе с Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени почётного академика Н. Ф. Гамалеи РХБЗ принимали участие в создании вакцины от коронавируса.
Новая техника
Кроме того, Игорь Кириллов рассказал о новой технике, которая поступает в войска РХБЗ. В частности, сейчас военнослужащие осуществляют опытную эксплуатацию новейших огнемётных комплексов ТОС-2 («Тосочка»).
Напомним, «Тосочка» была успешно опробована на прошедших в сентябре стратегических командно-штабных учениях «Кавказ-2020».
«На СКШУ «Кавказ-2020» тяжёлая огнемётная система ТОС-2 подтвердила предъявленные к ней требования. Решение по дальнейшему совершенствованию данного образца будет принято по результатам опытной эксплуатации в войсках», — заявил Кириллов.
«Тосочка» представляет собой новое поколение российских огнемётных систем семейства ТОС. Её предшественником можно считать систему ТОС-1А «Солнцепёк», которая, в свою очередь, является глубокой модернизацией ТОС-1 «Буратино».
По данным Министерства обороны РФ, «Солнцепёк» может вести огонь реактивными снарядами в термобарическом и дымозажигательном снаряжении. Данная установка предназначена для «поджога и разрушения сооружений и зданий, вывода из строя легкобронированной и автомобильной техники противника».
При этом войска РХБЗ намерены продолжить использование и уже хорошо зарекомендовавших себя систем ТОС-1А.
«В то же время предприятия промышленности ведут работы по модернизации существующей тяжёлой огнемётной системы ТОС-1А для повышения защищённости экипажей, увеличения дальности и точности стрельбы, могущества боеприпаса и уменьшения времени на подготовку и выполнение задач», — сказал Кириллов.
- ТОС-2 «Тосочка»
- © Виталий Кузьмин
Помимо огнемётных систем, в этом году в войска РХБЗ поступили сотни образцов другой специальной техники, сообщил Кириллов. В частности, речь идёт о машинах РХБ разведки РХМ-6-01, техники для специальной обработки КДА и дымовых машин ТДА-3.
«С учётом этого в 2020 году доля современных образцов превысит 70%», — заявил Кириллов.
Повседневные задачи
Кроме борьбы с коронавирусом войска РХБЗ продолжают исполнять и свои ежедневные обязанности. Так, военнослужащие задействованы в организации различных массовых спортивных мероприятиях, международных политических и экономических форумах, на которых они обеспечивают контроль радиационной, химической и биологической обстановки.
- Военнослужащие подразделений РХБЗ танковой армии ЗВО
- © Министерство обороны РФ
Войска РХБЗ также контролируют обстановку в Сирии, где террористы могут применить токсичные химикаты и биологические поражающие средства.
«Это одна из самых главных задач подразделений РХБЗ наряду с ликвидацией последствий техногенных катастроф. Если посмотреть на форум-выставку «Армия» в подмосковной Кубинке, то легко понять, какой объём средств Минобороны выделяет на создание перспективных образцов техники для того, чтобы подразделения радиационной, химической и биологической защиты могли реагировать на любую угрозу», — рассказал в интервью RT редактор газеты «Независимое военное обозрение» Дмитрий Литовкин.
Эксперт также высоко оценил работу войск РХБЗ в условиях пандемии. По словам Литовкина, военные действовали «крайне эффективно и слаженно».
«К пандемии никто не был готов. Однако большой опыт, накопленный в прошлые годы в борьбе с инфекционными заболеваниями, помог Минобороны организовать не только мониторинг, но и лечение заболевших. К слову, вакцина от COVID-19 была создана при участии военных специалистов», — заявил Литовкин.
Эксперт Бюро военно-политического анализа Николай Костикин в разговоре с RT также отметил достойную подготовку военных РХБЗ.
«В наших войсках есть структуры, которые находятся в состоянии постоянной готовности для ликвидации такого рода вызовов. Ситуация с коронавирусом показала высокую степень их подготовки. Они не только справились с этими задачами в России, но и помогли провести дезинфекцию в Сербии и Италии», — сказал Костикин в интервью RT.
Он добавил, что эти подразделения «оснащены самым современным вооружением и спецтехникой».