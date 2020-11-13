Более 10 тысяч военнослужащих войск РХБЗ привлечены к борьбе с COVID-19

Свыше 10 тыс. военнослужащих войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) привлечены в России для борьбы с коронавирусной инфекцией COVID-19. Об этом заявил начальник войск РХБЗ генерал-лейтенант Игорь Кириллов.

«Сегодня военнослужащие проводят дезинфекционные мероприятия в недавно построенных медицинских центрах Минобороны России, на предприятиях оборонно-промышленного комплекса, а также на социально значимых объектах гражданской инфраструктуры», — приводит газета «Красная звезда» его слова.

По словам Кириллова, к таким работам привлечены более 10 тыс. военнослужащих и «свыше 3,5 тыс. единиц специальной техники».

Ранее российских военнослужащих отряда радиохимической и биологической защиты наградили за помощь в борьбе с коронавирусной инфекцией в Абхазии.