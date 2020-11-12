В Абхазии наградили российских военных за помощь в борьбе с COVID-19

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Российских военнослужащих отряда радиохимической и биологической защиты наградили за помощь в борьбе с коронавирусной инфекцией в Абхазии. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны России.
В Абхазии наградили российских военных за помощь в борьбе с COVID-19
  • © Антон Денисов
  • РИА Новости

«На территории российской военной базы Южного военного округа в Абхазии российских военнослужащих наградили ведомственными медалями Минобороны Абхазии за успешное проведение комплекса мероприятий по дезинфекции объектов социальной инфраструктуры республики», — приводит РИА Новости сообщение.

В октябре министерство сообщило, что в Сухуме будет развёрнут мобильный госпиталь на 100 койко-мест для лечения пациентов с коронавирусом.

12 ноября президенты России и Абхазии Владимир Путин и Аслан Бжания в ходе встречи в Сочи обсудили борьбу с COVID-19.

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