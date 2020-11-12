Путин и президент Абхазии провели встречу в Сочи

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Президенты России и Абхазии Владимир Путин и Аслан Бжания в ходе встречи в Сочи обсудили отношения двух стран и борьбу с коронавирусом. Об этом сообщает ТАСС.
Путин и президент Абхазии провели встречу в Сочи
  • © Алексей Никольский
  • РИА Новости

На встрече Путин отметил, что Россия остаётся важнейшим партнёром для Абхазии. 

«К сожалению, пандемия оказывает влияние на экономику, хотя, безусловно, Россия остаётся партнёром номер один (для Абхазии)», — заявил российский лидер.

Бжания, в свою очередь, заявил, что власти Абхазии намерены выполнять договорённости между странами, подчеркнув, что это в полной мере соответствует интересам Абхазии.

Также он поблагодарил Россию за помощь в борьбе с COVID-19.

Кроме того, Бжания пригласил Путина посетить Абхазию.

«Благодарю вас, спасибо», — ответил российский лидер.

Ранее сообщалось, что Путин 12 ноября проведёт переговоры с президентом Абхазии в Сочи.

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