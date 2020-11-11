Путин 12 ноября проведёт переговоры с президентом Абхазии

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Российский президент Владимир Путин 12 ноября проведёт в Сочи переговоры с президентом Абхазии Асланом Бжанией. Об этом говорится в сообщении Кремля.
Путин 12 ноября проведёт переговоры с президентом Абхазии
  • РИА Новости

«Двенадцатого ноября Владимир Путин проведёт переговоры с президентом Абхазии Асланом Бжанией», — заявили в Кремле. 

Отмечается, что Бжания посетит Россию по приглашению российского лидера.

В ходе переговоров в Сочи планируется обсуждение состояния и перспектив двустороннего торгово-экономического и культурно-гуманитарного сотрудничества, ход реализации двухстороннего Договора о союзничестве и стратегическом партнёрстве от 24 ноября 2014 года.

Также стороны планируют обсудить вопросы внешнеполитической координации и взаимодействия в обеспечении региональной безопасности.

В конце октября сообщалось о визите Бжании в Москву.

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