Путин 12 ноября проведёт переговоры с президентом Абхазии

Российский президент Владимир Путин 12 ноября проведёт в Сочи переговоры с президентом Абхазии Асланом Бжанией. Об этом говорится в сообщении Кремля.

«Двенадцатого ноября Владимир Путин проведёт переговоры с президентом Абхазии Асланом Бжанией», — заявили в Кремле.

Отмечается, что Бжания посетит Россию по приглашению российского лидера.

В ходе переговоров в Сочи планируется обсуждение состояния и перспектив двустороннего торгово-экономического и культурно-гуманитарного сотрудничества, ход реализации двухстороннего Договора о союзничестве и стратегическом партнёрстве от 24 ноября 2014 года.

Также стороны планируют обсудить вопросы внешнеполитической координации и взаимодействия в обеспечении региональной безопасности.

В конце октября сообщалось о визите Бжании в Москву.