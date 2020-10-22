Войска РХБЗ продезинфицировали около 400 тысяч объектов

Начальник войск радиационной, химической и биологической защиты Вооружённых сил России генерал-лейтенант Игорь Кириллов заявил, что войска продезинфицировали почти 400 тыс. объектов.

Об этом сообщает телеканал «Звезда».

«На сегодняшний день обработано почти 400 тыс. объектов площадью более 60 млн кв. м», — сказал Кириллов на совещании о мерах по предупреждению распространения коронавируса в вооружённых силах.

Он отметил, что, помимо дезинфекции мест пребывания военных, войска РХБЗ оказывают помощь предприятиям оборонно-промышленного комплекса.

«Обеспечено проведение дезинфекционных мероприятий на пунктах призыва и в военно-учебных заведениях», — добавил он.

Дезинфекция воздушных судов и грузов, прибывающих из эпидемически неблагополучных районов, проводится на аэродромах Воздушно-космических сил РФ.

Министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что ситуация с коронавирусом в ВС страны полностью контролируется.