Минобороны Италии поблагодарило Шойгу за помощь в борьбе с пандемией

Короткая ссылка
Министр обороны Италии Лоренцо Гуэрини по телефону поблагодарил российского коллегу Сергея Шойгу за помощь со стороны России в борьбе с распространением коронавирусной инфекции.
Минобороны Италии поблагодарило Шойгу за помощь в борьбе с пандемией
  • РИА Новости

«В ходе разговора Лоренцо Гуэрини выразил искреннюю благодарность генералу армии Шойгу за оперативное и своевременное направление российским военным ведомством... сводного отряда военных специалистов для оказания помощи в борьбе с распространением коронавирусной инфекции», — цитирует РИА Новости российское Минобороны.

Гуэрини отметил самоотверженность и ответственность российских специалистов РХБЗ и военных медиков.

Он выразил готовность в случае необходимости предоставить российской стороне медицинскую помощь для борьбы с пандемией.

Как ранее сообщил Шойгу, российские подразделения радиационной, химической и биологической защиты, которые помогали в Италии бороться с пандемией коронавируса, начинают возвращаться 7 мая.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить