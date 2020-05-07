Минобороны Италии поблагодарило Шойгу за помощь в борьбе с пандемией

Министр обороны Италии Лоренцо Гуэрини по телефону поблагодарил российского коллегу Сергея Шойгу за помощь со стороны России в борьбе с распространением коронавирусной инфекции.

«В ходе разговора Лоренцо Гуэрини выразил искреннюю благодарность генералу армии Шойгу за оперативное и своевременное направление российским военным ведомством... сводного отряда военных специалистов для оказания помощи в борьбе с распространением коронавирусной инфекции», — цитирует РИА Новости российское Минобороны.

Гуэрини отметил самоотверженность и ответственность российских специалистов РХБЗ и военных медиков.

Он выразил готовность в случае необходимости предоставить российской стороне медицинскую помощь для борьбы с пандемией.

Как ранее сообщил Шойгу, российские подразделения радиационной, химической и биологической защиты, которые помогали в Италии бороться с пандемией коронавируса, начинают возвращаться 7 мая.