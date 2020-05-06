Россия начнёт выводить военных специалистов из Италии 7 мая

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Российские подразделения радиационной, химической и биологической защиты, которые помогали в Италии бороться с пандемией коронавируса, начнут возвращаться 7 мая, в четверг.
Россия начнёт выводить военных специалистов из Италии 7 мая
  • © Пресс-служба Минобороны РФ

Об этом сообщил министр обороны России Сергей Шойгу.

«Завтра начинаем вывод подразделений РХБ защиты из Италии», — цитирует его ТАСС.

Начальнику Генштаба ВС России Валерию Герасимову поручено организовать торжественную встречу сводных отрядов.

«Представить мне предложения по поощрению отличившихся военнослужащих, врачей и всех тех, кто занимался дезинфекцией в городах и объектах в Италии», — добавил Шойгу.

Ранее глава полевого госпиталя в Бергамо Оливьеро Волотти оценил работу и профессиональные навыки российских военных медиков, которые были направлены в Италию в рамках помощи в борьбе с коронавирусной инфекцией.

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