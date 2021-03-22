«Готовы к самым разным вызовам»: в чём уникальность новейших машин разведки российских войск РХБЗ

На выставке «Армия-2021» будут представлены новейшие разведывательные машины РХМ-8 и РХМ-9, поставки которых в скором времени начнутся в войска радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ. Обе машины сконструированы на шасси современных отечественных бронеавтомобилей, обладающих высокой проходимостью и защищённостью. Высокотехнологичное оборудование и специальные БПЛА, входящие в арсенал РХМ-8 и РХМ-9, позволяют экипажу безопасно выполнять задачи, не выходя наружу. Как считает начальник войск РХБЗ Игорь Кириллов, применение таких машин значительно улучшит качество и оперативность разведки местности.

Российские войска радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) представят на международном военно-техническом форуме «Армия-2021», который пройдёт в подмосковной Кубинке в августе 2021 года, новейшие разведывательные машины РХМ-8 и РХМ-9, сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

«Для этих машин разработаны абсолютно новые приборы РХБ-разведки, которые позволяют увеличить эффективность применения машин в два раза по сравнению с существующими аналогами», — говорится на сайте военного ведомства.

Как отмечают в Минобороны РФ, РХМ-8 и РХМ-9 представляют собой универсальные и автономные образцы. Наличие в их составе современного оборудования позволяет выполнить весь спектр задач по радиационной, химической и биологической разведке, в том числе в военное время. Обе машины были разработаны специалистами ПАО «Завод Тула».

«С помощью РХМ-8 и РХМ-9 возможно проведение поиска и определение направления на источник гамма-излучения, обнаружение токсических химикатов в воздухе, идентификацию биологически патогенных агентов. Поставка новых машин РХБ-разведки в войска спланирована в текущем году», — уточняют военные.

«Превосходит зарубежные образцы»

РХМ-8 сконструирована на базе бронеавтомобиля «Тигр-М», получившего широкое распространение в российской армии. Данная машина с колёсной формулой 4 × 4 эксплуатируется в ВДВ, мотострелковых войсках, военной полиции и силовых структурах РФ.

«Тигр» сочетает в себе качества вездехода и скоростного манёвренного автомобиля. На поле боя машина может защитить экипаж от попадания пуль, осколков от разрыва снарядов и поражающих элементов фугасов, а её грузоподъёмность позволяет установить разнообразное вооружение и аппаратуру.

Изображение РХМ-8

© ПАО «Завод Тула»

Эксперты считают, что по многим параметрам модернизированный «Тигр» превосходит зарубежных конкурентов — американский бронеавтомобиль HMMWV и итальянский армейский внедорожник Iveco.

«Тигр» — современная, а, учитывая её широкую распространённость, относительно недорогая платформа для размещения оборудования и вооружения под определённые задачи. В случае с РХМ-8 — это РХБ-разведка», — рассказал в беседе с RT основатель портала Military Russia Дмитрий Корнев.

По словам эксперта, семейство автомобилей «Тигр» способно преодолевать массу естественных преград на различных типах местности. Высокая проходимость этой бронемашины имеет большое значение для её использования в разведывательных целях.

Также по теме «В состоянии постоянной готовности»: какие задачи выполняют сегодня российские войска РХБЗ 13 ноября свой профессиональный праздник отмечают российские войска радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ). О...

Как говорится в материалах ПАО «Завод Тула», РХМ-8 оснащена 12 единицами абсолютно новой аппаратуры и приборов, которые обеспечивают обнаружение гамма-излучения (электромагнитное излучение, испускаемое возбуждёнными атомными ядрами), токсичных химикатов и биологических патогенных агентов. Также машина может вести метеонаблюдение. Все данные обрабатываются в автоматизированном режиме.

Тульские инженеры позаботились о том, чтобы экипаж РХМ-8 мог собирать пробы, не покидая автомобиль, в том числе с применением специального беспилотника. Используемые сейчас в войсках РХМ-4 и РХМ-6 не позволяют брать пробы дистанционно. Если военнослужащим РХМ-8 всё же требуется выйти наружу, то в их распоряжении есть защитные костюмы.

Оборудование машины позволяет проводить разведку на пересечённой местности на скорости от пяти до 20 км/ч. На шоссе исследование воздуха может осуществляться на скорости от 20 до 50 км/ч.

Расчёт РХМ-8 составляет три человека: командир, водитель-химик, химик-разведчик. Радиационная разведка может проводиться в диапазоне температур от –50 °C до +50 °C, химическая — от -40 °C до +50 °C.

Как отмечают инженеры предприятия-разработчика и офицеры Минобороны РФ, интегрированные в РХМ-8 технические решения позволили значительно расширить перечень обнаружения вредных веществ, повысить «порог чувствительности обнаружения», точность и надёжность измерений.

«В настоящее время машина РХМ-8 по всем техническим характеристикам превосходит аналоги в России и по отдельным характеристикам зарубежные образцы», — говорится в материалах ПАО «Завод Тула».

«Увеличить скорость разведки»

Ближайшим «родственником» РХМ-8 является более габаритная, тяжёлая и защищённая разведывательная химическая машина РХМ-9. Этот комплекс РХБЗ спроектирован на шасси семейства бронеавтомобилей «Тайфун».

Данный тип военной техники включает несколько образцов, сконструированных на унифицированных узлах и агрегатах. Семейство представлено шестиколёсными грузовиками КамАЗ-63968 и Урал-63095, а также бронированными внедорожниками К-4386 и КамАЗ-53949 с формулой 4 × 4.

Бронеавтомобиль К-4386 семейства «Тайфун»

РИА Новости

© Максим Блинов

РХМ-9 была разработана в 2019 году в рамках опытно-конструкторской работы «Богомаз». Оборудование, установленное на машине РХБЗ, также позволяет проводить разведку дистанционно и применять БПЛА. Передача собранных данных осуществляется по радиосвязи и каналам автоматизированной системы управления войсками.

«Она способна обеспечивать измерение мощности экспозиционной дозы гамма-излучения на местности, радиоактивной заражённости объектов военной техники и вооружения, предметов и проб, а также обнаружение и определение отравляющих веществ при скорости ведения данного вида разведки около 30 км/ч, а при движении на плаву — со скоростью около 10 км/ч», — сообщается на сайте Минобороны РФ.

Как заявил ранее в интервью «Красной звезде» начальник войск РХБЗ ВС РФ генерал-майор Игорь Кириллов, эксплуатация РХМ-8 и РХМ-9 увеличит скорость ведения разведки, сбора, обработки и передачи данных в реальном режиме времени. Также, по словам военачальника, данные машины повысят «оперативность, достоверность и полноту выявления РХБ-обстановки».

«Создание машин РХМ-8, РХМ-9 позволит: увеличить скорость ведения РХБ-разведки; обеспечить сбор, обработку и передачу данных в реальном режиме времени в систему сбора данных об РХБ-обстановке и автоматизированную систему управления войсками; повысить оперативность, достоверность и полноту выявления РХБ обстановки; повысить безопасность расчёта», — сказал Кириллов.

В комментарии RT офицер запаса войск РХБЗ, эксперт Бюро военно-политического анализа Николай Костин рассказал, что важной особенностью новейших разведывательных машин является «полная компьютеризация» — вся информация выводится на мониторы.

«Ещё немаловажно, что эти машины имеют новую вентиляционную установку, которая полностью защищает экипаж от неблагоприятной внешней атмосферы, эффективно фильтруя воздух. Приборная панель очень современная, способна собирать всю необходимую информацию», — отметил Костин.

По мнению эксперта, создание РХМ-8 и РХМ-9 свидетельствует об успешной модернизации материальной базы частей РХБЗ. Костин считает, что темпы перевооружения данных подразделений не отстают от динамики поставок новой военной техники в другие войска ВС РФ.

«Части РХБЗ показали высочайший уровень оснащения, дисциплины и качества выполнения задач. Напомню, что подразделения РХБЗ успешно выполняли миссии в Сирии по ликвидации химоружия правительственной армии и по борьбе с его применением боевиками. В 2020 году наши военнослужащие отличились уже на поприще борьбы с пандемией коронавируса в Италии и Сербии», — заявил Костин.

По его словам, войска РХБЗ «готовы к самым разным вызовам и угрозам». Аналогичную точку зрения разделяет и Дмитрий Корнев. Как полагает эксперт, без подразделений радиационной, химической и биологической защиты невозможно проведение ни одной военной операции и ликвидации последствий техногенной катастрофы.

«Вообще радиационная и химическая разведка позволяет понять, применялось ли на местности оружие массового поражения, включая бактериологическое. Если да, то какова зона и степень заражения, насколько опасно отправлять туда личный состав. Поэтому в ходе модернизации нашей армии уделяется серьёзное внимание совершенствованию войск РХБЗ. Это автоматически повышает безопасность применения вооружённых сил», — подчеркнул Корнев.