«Большие перспективы»: почему зарубежные заказчики интересуются бронеавтомобилями «Стрела», «ВПК-Урал» и «Атлет»

Российские бронеавтомобили «Стрела», «ВПК-Урал» и «Атлет» вызвали большой интерес у зарубежных заказчиков, принимавших участие в оружейной выставке IDEX-2021. Об этом сообщил генеральный директор Военно-промышленной компании (ВПК) Александр Красовицкий. По его словам, был подписан ряд контрактов на поставки этих машин за рубеж. Эксперты отмечают, что российские броневики полностью отвечают требованиям, которые предъявляют к технике современные концепции ведения боевых действий.

Бронеавтомобили «Стрела», «ВПК-Урал» и «Атлет» российского производства вызвали большой интерес у зарубежных заказчиков на выставке IDEX-2021. Об этом сообщил генеральный директор Военно-промышленной компании (ВПК) Александр Красовицкий, добавив, что в рамках выставки были подписаны контракты на поставку техники.

«Были подписаны соглашения на поставку партий бронеавтомобилей, а также достигнуты соглашения на поставку бронетранспортёров», — приводит слова Красовицкого Интерфакс.

IDEX — крупнейшая оружейная выставкой Ближнего Востока, проводимая в Абу-Даби. В 2021 году она проходила c 21 по 25 февраля.

По словам гендиректора ВПК, наибольший интерес у специалистов вызвали как обновлённый ряд семейства бронеавтомобилей «Тигр», так и новинки компании: бронеавтомобили «Стрела», «ВПК-Урал», «Атлет-Э» и другие.

«Заинтересованы потенциальные заказчики и в поставках шасси бронеавтомобиля «Тигр», — добавил Красовицкий.

Как рассказал глава компании, на полях IDEX представители ВПК провели 24 встречи с членами официальных делегаций из разных стран, заинтересованных в продукции компании.

Напомним, ВПК занимается разработкой, производством и модернизацией бронетехники и автотранспортных средств и их компонентов. Кроме упомянутых автомобилей, в перечне её продукции — бронетранспортёры семейств БТР-80 и БТР-82А, бронетранспортёр К-16, колёсная БМП К-17 и другие.

Новые возможности

Бронированный автомобиль «Стрела» представляет собой облегчённый аналог известного российского броневика «Тигр». «Стрела» обладает колёсной формулой 4 х 4 и предназначена для перевозки людей и различных грузов, обеспечивая противопульную и противоминную защиту, отмечает производитель.

«Одно из преимуществ данного автомобиля («Стрела». — RT) в том, что он практически в два раза легче «Тигра», при этом уровень защиты бронеавтомобиля «Стрела» точно такой же, как на специальной бронированной машине «Тигр» (вес «Стрелы» — 4,7 т, вес «Тигра» — 8,2 т. — RT), которая защищена по пятому классу», — рассказал в интервью «Звезде» руководитель направления по работе со СМИ и рекламе ВПК Сергей Суворов.

Небольшая масса позволяет «Стреле», оснащённой дизельным двигателем мощностью 200 л. с., разгоняться быстрее «Тигра». По шоссе лёгкий броневик способен развить скорость до 155 км/ч. Кроме того, сниженный вес позволяет быстро перебрасывать эти броневики в составе десантов на внешней подвеске транспортно-боевых вертолётов типа Ми-8 или Ми-17.

Бронеавтомобиль «Атлет»

© ООО «Военно-промышленная компания»

Внутри автомобиля могут разместиться до восьми человек, включая водителя. Стоит отметить, что «Стрела» обладает достаточно высоким уровнем защиты: автомобиль выдерживает взрыв фугаса мощностью до 2 кг в тротиловом эквиваленте под колесом или днищем.

Военный эксперт Алексей Леонков в беседе с RT высоко оценил ходовые характеристики «Стрелы».

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«Данный бронеавтомобиль при весе почти в 5 т может разгоняться до скорости 155 км/ч. Такого рода бронеавтомобили хороши для сил быстрого реагирования», — отметил эксперт.

При этом дополнительную противоминную защиту обеспечивает не только бронированное днище, но и его V-образная форма, добавил Леонков.

«При желании на автомобиль можно установить различное оборудование, боевой модуль. «Стрела» проработана с умом, и если её сравнивать с американским HMMWV, то российская модель по многим показателям обходит американскую», — подчеркнул военный эксперт.

Другой «родственник» «Тигра» — бронеавтомобиль «Атлет». Его создание началось в 2017-м в рамках опытно-конструкторских работ по созданию нового поколения «Тигров». Во время форума «Армия-2017» Александр Красовицкий сообщил, что конструкция новых броневиков претерпела значительные изменения в сравнении с оригиналом.

«Не секрет, что «Тигру» уже десять лет. За это время мы внесли порядка 700 изменений в конструкцию. Сейчас мы понимаем, что нужно повысить минную и баллистическую стойкость», — рассказал глава ВПК в интервью ТАСС.

«Атлет» является утяжелённым аналогом бронеавтомобиля «Тигр» — его масса составляет около 9 т. Также была увеличена грузоподъёмность до 1,6 т и повышена противоминная стойкость, благодаря чему он может выдержать взрыв под днищем мощностью до 2 кг в тротиловом эквиваленте.

Кроме того, на «Атлете» установлен двигатель российского производства ЯМЗ-5347-24 с максимальной мощностью 240 л. с. Он позволяет броневику развивать скорость до 120 км/ч при запасе хода в 1000 км.

Глава ВПК Александр Красовицкий ранее заявлял, что серийное производство этих машин начнётся в 2021 году.

Экспортные перспективы

Самым тяжёлым из упомянутых бронеавтомобилей в этой линейке является «ВПК–Урал». Он также имеет колёсную формулу 4 x 4, но при этом его полная масса составляет 14,5 т и он может перевозить 12 человек в полном снаряжении.

Бронированный корпус автомобиля обеспечивает второй класс баллистической защиты, который может быть повышен до третьего и четвёртого классов за счёт установки навесных экранов.

На сайте разработчика отмечается, что противоминная защита предохраняет автомобиль от взрывов мощностью до 6 кг в тротиловом эквиваленте.

Участник экономического форума «Россия — Африка» у бронированного автомобиля многоцелевого назначения «ВПК-Урал»

РИА Новости

© Илья Питалев

Ходовые характеристики автомобилю «ВПК–Урал» обеспечивает турбодизельный двигатель ЯМЗ-536 мощностью 360 л. с. Он позволяет машине развивать скорость до 100 км/ч.

По словам Алексея Леонкова, рост популярности колёсных бронеавтомобилей в армиях различных стран мира связан с распространением концепции быстрого удара в условиях современного театра военных действий, когда вместо единой линии фронта присутствует несколько очагов боевых действий.

«При ведении боевых действий в соответствии с доктринами быстрого удара и реагирования такая техника гарантирует высокую скорость перемещения и защиту. Колёсные бронированные машины отличаются от гусеничных тем, что скорость движения по местности выше и есть преимущество в том, что за счёт изменения накачки колёс они могут ездить по любым грунтам», — пояснил эксперт.

Высокий интерес зарубежных заказчиков к российским бронеавтомобилям не удивителен, считает Леонков.

«Это связано с тем, что российская техника ещё в период СССР доказала, что может воевать в любых погодных условиях, при этом она отличается простой в обслуживании и надёжной защитой. Кроме того, на рынке вооружений в её пользу говорит соотношение «цена — качество», — пояснил собеседник RT.

В свою очередь, военный эксперт Юрий Кнутов отметил, что подобные бронеавтомобили незаменимы для доставки военнослужащих в опасные районы. По его словам, конструкторы, разрабатывая новые бронеавтомобили, учли опыт российских военных в Сирии.

«Террористы на джипах, на которых были установлены пулемёты, нападали с разных направлений, после чего объединялись в одном месте, создавая мощный кулак, способный пробить достаточно серьёзную оборону. Россия учла эту концепцию, после чего начала разрабатывать технику для десантных войск, сил специальных операций, которую можно быстро перемещать в любую точку для эффективного поражения противника», — подчеркнул Кнутов.

Эти бронеавтомобили будут пользоваться успехом как у Вооружённых сил РФ, так и за рубежом, считает военный эксперт.

«Российская техника имеет большие перспективы — она всё время совершенствуется и поэтому пользуется вниманием зарубежных военных заказчиков», — заключил Юрий Кнутов.