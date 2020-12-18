«Универсальная платформа»: какими преимуществами обладает новый российский бронеавтомобиль «Атлет»

Государственные испытания новейшего российского бронеавтомобиля «Атлет» завершатся летом 2021 года, сообщил генеральный директор «Военно-промышленной компании» Александр Красовицкий. Сейчас машина уже прошла предварительное тестирование, в ходе которого подтвердила заложенные конструкторами характеристики. «Атлет» разрабатывался с 2017 года на основе бронеавтомобиля «Тигр». Новый образец превосходит своего предшественника по ряду параметров, но наиболее важная особенность изделия — его высокая защищённость от взрывов и снарядов. По мнению экспертов, «Атлет» сможет выполнять целый ряд задач в составе различных родов войск.

Государственные испытания новейшего бронеавтомобиля «Атлет» начнутся весной следующего года, сообщил генеральный директор «Военно-промышленной компании» (ООО «ВПК») Александр Красовицкий. По его словам, тестирование продлится до конца лета 2021-го.

«На сегодня «Атлет» полностью прошёл предварительные испытания и выходит на этап государственных. Они начнутся весной 2021 года и продлятся до конца лета того же года», — приводит ТАСС слова Красовицкого.

Разработка «Атлета» началась в 2017-м на основе бронеавтомобиля «Тигр». Об этом на форуме «Армия-2017» рассказал Александр Красовицкий, уточнив, что за десять лет существования «Тигра» в его конструкцию было внесено около 700 изменений.

Генеральный директор «Военно-промышленной компании» (ООО «ВПК») Александр Красовицкий

© Пресс-служба «ВПК»

«Сейчас мы понимаем, что нужно повысить минную и баллистическую стойкость», — отметил тогда Красовицкий.

Быстрый и безопасный

Работа над созданием «Атлета» ведётся по заказу Минобороны России. Главный акцент конструкторы сделали на повышении защищённости автомобиля от мин, в итоге им удалось довести этот показатель до 2 кг в тротиловом эквиваленте.

Для сравнения: зарубежные аналоги имеют противоминную защиту от 600 г до 1 кг в тротиловом эквиваленте. Российский бронеавтомобиль «Тигр» обладает противоминной защитой на уровне в 600 г в тротиловом эквиваленте.

Также в задачи разработчиков входило повышение баллистической защиты новых автомобилей по сравнению с «Тиграми» (способность поглощать и рассеивать энергию баллистического удара) и грузоподъёмности при сохранении манёвренности и проходимости.

Бронеавтомобиль «Тигр» в Севастополе на репетиции парада в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне

РИА Новости

© Константин Михальчевский

Конструкторам удалось добиться поставленных целей. По информации производителя, по уровню защищённости новый бронеавтомобиль превосходит своего предшественника примерно в три раза. При этом речь не идёт о выводе «Тигров» из эксплуатации и замене их «Атлетами». Новые машины военные будут использовать для специальных задач.

Широкой публике новый бронеавтомобиль был впервые представлен на Международном военно-техническом форуме «Армия-2019».

Масса «Атлета» составляет около 9 т (против 7,8 т у «Тигра»), грузоподъёмность — 1,6 т (против 1,2 т). Несмотря на внушительную массу, машина способна разогнаться по трассе до 120 км/ч, в то время как максимальная скорость более лёгкого «Тигра» составляет около 110 км/ч.

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На «Атлете» установлен двигатель ЯМЗ-5347-24 мощностью 240 л.с., тогда как «Тигр» оснащён 215-сильным ЯМЗ-5347-10.

Двигатели этой линейки были разработаны на предприятии «Ярославские моторы» специально для нужд российской армии. Так, ЯМЗ-5347-10 был впервые установлен на «Тигр» в 2011 году. Практические испытания силового агрегата прошли уже после поставки этих машин на вооружение. По словам разработчиков, новый мотор даже превзошёл американский двигатель Cummins 205, которым «Тигр» был оборудован прежде.

Все четыре колеса «Атлета» — ведущие. Автомобиль способен не только перевозить личный состав и военные грузы, но и может также применяться для буксирования прицепов, монтажа вооружения, военной и специальной техники. В зависимости от модификации бронеавтомобиль «Атлет» может перевозить от двух до восьми полностью экипированных бойцов.

«Атлет» в стандартной комплектации оборудован кондиционером и антитравматическими сидениями для всех членов экипажа.

Такие сидения ещё называют «защищёнными», они предназначены для защиты экипажа от ударной волны после детонации взрывчатки рядом с машиной или под ней. Для этого кресла такого типа зачастую крепятся не к днищу автомобиля, а к бортам. Также они оснащены усиленной системой фиксации.

«Машина подтвердила характеристики»

Предварительные испытания бронеавтомобилей «Атлет» начались в августе 2019-го. Как рассказал тогда журналистам глава ООО «ВПК», машины должны были пройти тысячи километров по бездорожью и трассе, в том числе с прицепом массой 2,5 т. В рамках тестирования автомобилям также предстояло преодолеть водные преграды вброд.

Кроме того, «Атлет» испытывался в экстремальных климатических условиях в диапазоне температур от -50 до +50 °С. Также проверялась защищённость автомобилей от обстрелов и взрывов.

Российский БМП в Сирии

AFP

© Delil Souleiman

В феврале 2020 года компания-разработчик сообщила, что «Атлет» успешно прошёл предварительные испытания на подрыв и обстрел, а также проверку напалмом на пожаростойкость.

«Всё, что мы планировали, — всё машина выдержала и подтвердила характеристики, заданные в техническом задании», — приводил ТАСС сообщение ООО «ВПК».

В компании также уточнили, что после доработки по предложениям Минобороны машина отправится на государственные испытания. Их старт был запланирован на май 2020 года, а в 2021 году предполагалось начать серийный выпуск «Атлетов». Однако эти сроки сдвинулись.

Между тем эксперты называют подобную ситуацию штатной. Как отметил в беседе с RT главный редактор журнала «Арсенал Отечества» Виктор Мураховский, сроки государственных испытаний могли измениться из-за тактико-технического задания Минобороны.

Военный эксперт полковник в отставке Виктор Литовкин полагает, что свою роль сыграла и пандемия коронавируса.

«Скорее всего, она привела к производственным задержкам. Многие предприятия сократили производственный состав, поэтому не все необходимые комплектующие поступали. В принципе, ничего критичного в этом нет, машина всё равно уже проходит испытания», — отметил эксперт в комментарии RT.

Защита личного состава

Как говорят аналитики, ключевой особенностью нового бронеавтомобиля станет его высокая защита от мин и других боезарядов. Это стало важнейшим преимуществом «Атлета» перед «Тигром». Как пояснил Виктор Литовкин, «Тигр» предназначен для перевозки небольшого отряда от двух до шести человек. Также на этот бронеавтомобиль можно устанавливать различные боевые блоки, в том числе пулемёты, гранатомёты, стрелковое вооружение.

«В то же время «Атлет» больше предназначен для перевозки личного состава. У новой машины увеличена грузоподъёмность, повышена противоминная стойкость, на ней установлен более мощный двигатель. Но самое главное, «Атлет» обладает более высокими защитными качествами, это миноустойчивая машина, что крайне важно при транспортировке личного состава», — добавил Литовкин.

К примеру, во время антитеррористической операции в Сирии боевики пытались применять взрывные устройства, закладывая их на пути следования военных колонн. В августе 2020 года в результате такого подрыва погиб генерал-майор ВС России, ещё двое военнослужащих получили ранения.

Бронеавтомобиль «Атлет»

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© ООО «Военно-промышленная компания»

Как отметил в беседе с RT военный эксперт Алексей Леонков, новый бронеавтомобиль оснащён противоосколочной, противопульной бронёй, противоминной защитой, а также конструктивно отличается от «Тигра».