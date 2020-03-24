Боевики заложили взрывчатку на маршруте турецкой колонны в Идлибе

Руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии (ЦПВС) Олег Журавлёв сообщил, что террористы заложили взрывные устройства на маршруте движения турецкой колонны в ходе патрулирования в сирийской провинции Идлиб.

AFP

© Delil SOULEIMAN