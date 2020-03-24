Боевики заложили взрывчатку на маршруте турецкой колонны в Идлибе

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Руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии (ЦПВС) Олег Журавлёв сообщил, что террористы заложили взрывные устройства на маршруте движения турецкой колонны в ходе патрулирования в сирийской провинции Идлиб.
Боевики заложили взрывчатку на маршруте турецкой колонны в Идлибе
  • AFP
  • © Delil SOULEIMAN

«24 марта на маршруте движения турецкой колонны в ходе патрулирования в районе населённого пункта Сфухон провинции Идлиб сработали самодельные взрывные устройства, заложенные террористами», — приводит РИА Новости сообщение ЦПВС.

Отмечается, что в результате подрывов повреждено два бронеавтомобиля.

Двое турецких военных ранены.

Накануне сообщалось, что в сирийской зоне деэскалации Идлиб состоялось второе совместное российско-турецкое патрулирование участка трассы М4, связывающего города Алеппо и Латакия.

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