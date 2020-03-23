В Идлибе прошло второе российско-турецкое патрулирование трассы М4

В сирийской зоне деэскалации «Идлиб» состоялось второе совместное российско-турецкое патрулирование участка трассы М4, связывающего города Алеппо и Латакия, заявил руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в САР контр-адмирал Олег Журавлёв.

При этом в целях безопасности протяжённость маршрута была сокращена.

«Турецкая сторона обязалась в ближайшее время провести мероприятия по нейтрализации радикальных экстремистских группировок, препятствующих движению колонн совместного патрулирования трассы М4 в коридоре безопасности», — сказал Журавлёв.

В то же время в ЦПВС призвали командиров незаконных вооружённых формирований отказаться от провокаций и начать мирное урегулирование ситуации в подконтрольных им районах.

Ранее в Дамаске прошла встреча главы Минобороны России Сергея Шойгу с президентом Сирии Башаром Асадом.