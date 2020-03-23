Шойгу встретился в Дамаске с Асадом по поручению Путина

Короткая ссылка
Министр обороны России Сергей Шойгу по поручению российского лидера Владимира Путина встретился в Дамаске с президентом Сирии Башаром Асадом.
Шойгу встретился в Дамаске с Асадом по поручению Путина
  • РИА Новости

«Обсуждены вопросы обеспечения устойчивого режима прекращения боевых действий в идлибской зоне деэскалации, стабилизации обстановки в других районах Сирии, а также различные аспекты военно-технического сотрудничества», — говорится в сообщении Минобороны.

Отмечается, что затрагивались темы гуманитарного содействия России населению Сирии и восстановления её экономики при помощи российских специалистов.

Безопасность полёта самолёта министра обороны в воздушном пространстве Сирии обеспечивали истребители Су-35С ВКС России.

В январе Путин посетил Дамаск, где встретился с Башаром Асадом.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить