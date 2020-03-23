Шойгу встретился в Дамаске с Асадом по поручению Путина

Министр обороны России Сергей Шойгу по поручению российского лидера Владимира Путина встретился в Дамаске с президентом Сирии Башаром Асадом.

«Обсуждены вопросы обеспечения устойчивого режима прекращения боевых действий в идлибской зоне деэскалации, стабилизации обстановки в других районах Сирии, а также различные аспекты военно-технического сотрудничества», — говорится в сообщении Минобороны.

Отмечается, что затрагивались темы гуманитарного содействия России населению Сирии и восстановления её экономики при помощи российских специалистов.

Безопасность полёта самолёта министра обороны в воздушном пространстве Сирии обеспечивали истребители Су-35С ВКС России.

В январе Путин посетил Дамаск, где встретился с Башаром Асадом.