Госиспытания бронеавтомобиля «Атлет» завершатся летом 2021 года

Государственные испытания новейшего бронеавтомобиля «Атлет» начнутся весной 2021 года и продлятся до конца лета. Об этом сообщил генеральный директор «Военно-промышленной компании (ООО «ВПК») Александр Красовицкий.

© Бронеавтомобиль «Атлет» / ООО «Военно-промышленная компания»

«На сегодня «Атлет» полностью прошёл предварительные испытания и выходит на этап государственных», — приводит ТАСС слова Красовицкого. Он уточнил, что госипытания бронеавтомобиля «начнутся весной 2021 года и продлятся до конца лета того же года». Ранее индустриальный директор комплекса вооружений «Ростеха» Бекхан Оздоев рассказал о государственных испытаниях лёгкого плавающего танка «Спрут-СДМ1».