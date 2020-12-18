Госиспытания бронеавтомобиля «Атлет» завершатся летом 2021 года

Короткая ссылка
Государственные испытания новейшего бронеавтомобиля «Атлет» начнутся весной 2021 года и продлятся до конца лета. Об этом сообщил генеральный директор «Военно-промышленной компании (ООО «ВПК») Александр Красовицкий.
Госиспытания бронеавтомобиля «Атлет» завершатся летом 2021 года
  • © Бронеавтомобиль «Атлет» / ООО «Военно-промышленная компания»

«На сегодня «Атлет» полностью прошёл предварительные испытания и выходит на этап государственных», — приводит ТАСС слова Красовицкого.

Он уточнил, что госипытания бронеавтомобиля «начнутся весной 2021 года и продлятся до конца лета того же года».

Ранее индустриальный директор комплекса вооружений «Ростеха» Бекхан Оздоев рассказал о государственных испытаниях лёгкого плавающего танка «Спрут-СДМ1».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить