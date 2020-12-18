Госиспытания бронеавтомобиля «Атлет» завершатся летом 2021 года
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«На сегодня «Атлет» полностью прошёл предварительные испытания и выходит на этап государственных», — приводит ТАСС слова Красовицкого.
Он уточнил, что госипытания бронеавтомобиля «начнутся весной 2021 года и продлятся до конца лета того же года».
Ранее индустриальный директор комплекса вооружений «Ростеха» Бекхан Оздоев рассказал о государственных испытаниях лёгкого плавающего танка «Спрут-СДМ1».