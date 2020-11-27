В «Ростехе» рассказали о госиспытаниях плавающего танка «Спрут-СДМ1»
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- РИА Новости
«Прежде всего «Спрут-СДМ1» мы создаём для ВДВ», — цитирует РИА Новости Оздоева.
Он сообщил, что в настоящее время Минобороны России «проводит госиспытания, которые окончательно будут завершены только в 2022 году».
«Испытания, хочу отметить, суровые. Машину протестируют в море и на высокогорье, в разных климатических зонах. Проверять технику будут при температурах воздуха от -40 до +40 градусов», — рассказал он.
В августе сообщалось, что «Спрут-СДМ1» передали на госиспытания.