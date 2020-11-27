В «Ростехе» рассказали о госиспытаниях плавающего танка «Спрут-СДМ1»

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Индустриальный директор комплекса вооружений «Ростеха» Бекхан Оздоев рассказал о государственных испытаниях лёгкого плавающего танка «Спрут-СДМ1».
В «Ростехе» рассказали о госиспытаниях плавающего танка «Спрут-СДМ1»
  • © Евгения Новоженина
  • РИА Новости

«Прежде всего «Спрут-СДМ1» мы создаём для ВДВ», — цитирует РИА Новости Оздоева.

Он сообщил, что в настоящее время Минобороны России «проводит госиспытания, которые окончательно будут завершены только в 2022 году».

«Испытания, хочу отметить, суровые. Машину протестируют в море и на высокогорье, в разных климатических зонах. Проверять технику будут при температурах воздуха от -40 до +40 градусов», — рассказал он.

В августе сообщалось, что «Спрут-СДМ1» передали на госиспытания.

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