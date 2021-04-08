«Актуальность применения танков не исчезла»: какие новые тактические приёмы осваивает российская армия

В программу обучения курсантов российских танковых войск внедрена новая форма подготовки — комплексное тактико-огневое занятие. Об этом сообщил начальник Казанского высшего танкового командного училища Кирилл Кулаков. Занятие позволяет привить будущим и действующим офицерам навыки управления боевым подразделением в условиях быстро меняющей обстановки. Помимо этого, танкисты осваивают новые методы боевых действий: «танковую карусель», «танковые качели», «сирийский вал». По мнению экспертов, Минобороны РФ стремится подготовить специалистов, способных нестандартно мыслить и принимать наиболее адекватные решения в боевых условиях.

Начальник Казанского высшего танкового командного Краснознамённого училища (КВТККУ) генерал-майор Кирилл Кулаков в интервью газете «Красная звезда» сообщил, что в программу обучения курсантов была внедрена новая форма подготовки — комплексное тактико-огневое занятие (КТОЗ).

«Используя войсковой и боевой опыт, мы успешно внедрили в учебный процесс такой вариант проведения занятий, как комплексное тактико-огневое занятие (КТОЗ). Навык, выработанный на подобного вида занятии, является востребованным в войсках. В учебном процессе подготовки курсантов такого прежде не было, поэтому мы заполнили эту нишу», — сказал Кулаков.

По его словам, КТОЗ включает мероприятия в рамках полевых выходов и «межкафедральных занятий по тактике, по вооружению и стрельбе и по эксплуатации». Новая форма подготовки курсантов помогает будущим лейтенантам лучше ориентироваться в быстро меняющейся обстановке и принимать наиболее адекватные решения.

«Учить тому, что нужно на войне»

В целом комплексное тактико-огневое занятие состоит из трёх основополагающих элементов: тактической и огневой подготовки, а также вождения боевых машин. По мнению военных, КТОЗ «позволяет оперативно и комплексно совершенствовать навыки всех военнослужащих независимо от их воинской специальности».

Экипаж российского танка ведёт огонь

© Министерство обороны РФ

В ходе комплексного тактико-огневого занятия танковые формирования учатся взаимодействовать с другими войсками: разведывательными подразделениями, операторами БПЛА, мотострелками, инженерами, связистами, военнослужащими РХБЗ. Как говорит Кулаков, КТОЗ прежде всего является источником знаний по организации боя.

«Комплексные тактико-огневые занятия дают возможность обучаемым в ходе одного занятия в единой тактической обстановке решать множество задач, стоящих перед командиром. Это организация и ведение самого боя, а также задачи всестороннего обеспечения, которые ранее были изучены на отдельных дисциплинах, таких как эксплуатация вооружения и военной техники, разведка, инженерная подготовка, РХБЗ, связь и другие», — отметил Кулаков.

В беседе с RT главный редактор журнала «Арсенал Отечества, выпускник КВТККУ Виктор Мураховский заявил, что КТОЗ в полной мере отвечает принципу «учить тому, что нужно на войне». Эксперт подчеркнул, что новая форма подготовки позволяет совершенствовать не только навыки стрельбы и управления огнём, но и умение ориентироваться на театре военных действий (ТВД).

«Раньше в программах подготовки танкистов присутствовала танко-стрелковая тренировка, которая заключалась в действии при вооружении и управлении огнём танка, танкового взвода и роты. Но эти тренировки проводились вне связи с какой-либо тактической обстановкой. Внедрение КТОЗ позволило ликвидировать этот недостаток и начать обучать будущих командиров тому, что реально придётся делать на поле боя», — пояснил Мураховский.

«В зоне ведения огня»

Помимо КТОЗ, курсанты Казанского училища осваивают передовые приёмы ведения боевых действий, выработанные на основе анализа опыта применения танковых войск. Знакомство с новинками военного искусства формирует у курсантов умение нестандартно мыслить и действовать за рамками общепринятых шаблонов.

«Скажем, танковые подразделения могут привлекаться для стрельбы на большие дальности и с закрытых огневых позиций для поражения объектов противника и ведения беспокоящего огня. С закрытых огневых позиций танковые подразделения ведут огонь, как правило, по невидимым с наземных наблюдательных пунктов целям», — сообщил Кулаков в интервью «Красной звезде», записанном в сентябре прошлого года.

Один из таких приёмов — «танковая карусель», позволяющая «накрыть условного противника непрерывным огнём и компенсировать время перезарядки». Противник получает сокрушительный удар благодаря скоординированной поочерёдной стрельбе боеприпасами в автомате заряжания.

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В Минобороны РФ уверены, что «танковая карусель» лишает врага возможности реагировать оперативно. Также данный метод востребован при дефиците разведданных о группировке неприятеля.

Как заявил ранее в комментарии РИА Новости командир одной из танковых рот 20-й гвардейской общевойсковой армии (Воронеж) капитан Роман Щёголев, «танковая карусель» позволяет вести огонь «в течение неограниченного времени».

«Машин может быть три, шесть, девять или больше. Они непрерывно ездят по кругу — одна бьёт, другая отходит в тыл и перезаряжается, третья готовится выйти на позицию и так далее. Стрельба нон-стоп, только успевай снаряды подавать», — рассказал Щёголев.

Родственным данному приёму является способ «танковых качелей». Он не предполагает столь высокую плотность огня, но позволяет экипажам боевых машин находиться в безопасности. Его суть заключается в том, что, отстрелявшись, танки уходят в укрытие для перезарядки. По словам Кулакова, «танковые качели» могут быть эффективны «как средство контроля за территорией».

Боевой опыт, полученный Россией на территории САР, конвертировался в приём под названием «сирийский вал», который использовали против террористов бойцы армии арабской республики.

Танки ВС РФ

© Министерство обороны РФ

В наших Вооружённых силах этот способ поражения противника хорошо освоили военнослужащие Южного военного округа. В частности, «сирийский вал» применялся на стратегических командно-штабных учениях (СКШУ) «Кавказ-2020».

Суть «сирийского вала» заключается в постоянном ведении танкового огня через проёмы в высоком земляном или песчаном бруствере, предварительно созданном инженерными машинами или обычными экскаваторами. В результате противник лишён возможности отследить передвижение гусеничных машин и оценить их количество.

«Сирийский вал» считается надёжным средством прикрытия танков и чаще всего применяется для ведения огня по стационарным объектам — материальной инфраструктуре противника, артиллерийским и миномётным позициям.

Помимо этого, по информации Генштаба ВС РФ, в последние годы российские танковые формирования в обязательном порядке проводят стрельбы на большие дальности, а также применяют «разведывательно-огневые и разведывательно-ударные контуры».

В беседе с RT военный эксперт Алексей Хлопотов отметил, что появление новых тактических приёмов продиктовано необходимостью усиления защищённости танковых формирований на современном ТВД. При этом, как подчеркнул эксперт, гусеничные машины должны уметь наносить противнику существенный ущерб.

«Актуальность применения танков никуда не исчезла, но на современном поле боя они весьма уязвимы. По этой причине в зоне ведения огня танк должен находиться как можно более короткое время, но эффективно выполнять функцию поражения неприятеля. Например, этой задаче в полной мере отвечает «танковая карусель», — рассказал Хлопотов.

«Экспериментальное учение»

Ещё одной важной новацией танковых войск РФ является освоение на ТВД боевой машины поддержки танков «Терминатор». В июне текущего года на Чебаркульском полигоне (Челябинская область) будет проведено «экспериментальное учение» с участием этого нового вида военной техники.

Военнослужащие планируют отработать вопросы тактики применения танков совместно с «Терминаторами». Сейчас эти вопросы изучаются в рамках научно-исследовательских работ. Предполагается, что насыщение войск этими машинами значительно усилит боевой потенциал танков и повысит их защищённость на ТВД.

БМПТ «Терминатор»

© Министерство обороны РФ

«Боевая машина поддержки танков «Терминатор» — многоцелевая и высокозащищённая, имеющая мощное вооружение, современные приборы управления огнём и высокую манёвренность. «Терминатор» способен поражать легкобронированные цели, танки и БМП, совместно с войсковой ПВО вести борьбу с вертолётами и низколетящими малоскоростными самолётами», — говорится в материалах Минобороны РФ.

Виктор Мураховский считает, что экспериментальное учение, которое пройдёт в Челябинской области, необходимо для выработки способов взаимодействия танковых подразделений с БМПТ.

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«Заранее предсказать результаты исследовательского учения нельзя. Оно для того и организуется, чтобы определить форму боевого применения этих БМПТ совместно с танками. В любом случае единственным критерием истины является практика. Поэтому исследовательские учения будут проходить непосредственно на полигоне с соответствующей тактической и мишенной обстановкой», — пояснил Мураховский.

В комментарии RT главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко отметил высокую потребность российской армии в «Терминаторах». В ближайшее время, как полагает эксперт, военные определятся с необходимым количеством машин поддержки танков и тактикой их применения.

«Тактика боевого применения «Терминатор» ещё нуждается в отработке. После этого уже можно ожидать решений по формированию смешанных подразделений, где будут и танки, и БМПТ. В этих и других вопросах наша страна опирается на собственный и общемировой опыт, адаптируя его к потребностям отечественных танковых войск», — подытожил Коротченко.