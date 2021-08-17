Космическое око: на что способна новейшая российская радиолокационная станция «Сула»

На оборонной выставке IDEF 2021 в Турции российское предприятие «Радиофизика» представит новейшую радиолокационную станцию наблюдения за космическими объектами «Сула». Об этом RT сообщила начальник отдела маркетинга компании Дарья Шелудько. Особенность изделия заключается в скромных размерах антенного полотна, которое позволяет мониторить ситуацию на дальности до 6 тыс. км. Станция имеет секционно-модульный принцип архитектуры, что позволяет в сжатые сроки развернуть её на местности или территории воинской части. Эксперты полагают, что «Сула» способна эффективно отслеживать космический мусор, спутники и боевые части баллистических ракет.

На открывшейся 17 августа в Стамбуле оборонной выставке IDEF 2021 ПАО «Радиофизика» (входит в состав концерна «Алмаз-Антей») представит новейшую радиолокационную станцию (РЛС) наблюдения за космическими объектами «Сула». Об этом RT сообщила начальник отдела маркетинга предприятия Дарья Шелудько.

Отличительная особенность РЛС «Сула» — наличие модуля, в который интегрированы приёмные и передающие устройства. Это позволило сделать станцию достаточно компактной. Например, размер антенного полотна, способного сканировать пространство на дальности до 6 тыс. км, составляет 8×8 метров.

Антенна РЛС построена на основе модульной цифровой активной фазированной антенной решётки (АФАР). По информации разработчика, она обеспечивает станции «высокие информационные характеристики, пропускную способность и помехозащищенность».

АФАР превосходит радары пассивного типа по мощности, надёжности и дальности, отмечают разработчики. Помимо этого, активная антенна способна обнаруживать большее количество объектов благодаря увеличенному диапазону углов отклонения главного луча.

Дальность и компактность

Импульсная излучаемая мощность «Сулы» составляет 500 кВт. Сектором ответственности станции является почти вся верхняя полусфера, а сектором электронного сканирования — конус с углом при вершине 40 градусов.

«Сула» работает в диапазоне частот дециметровых и сантиметровых длин волн, позволяющих отслеживать передвижение спутников, космического мусора и других объектов на орбите.

На дальности в пределах 1,5 тыс. км РЛС способна фиксировать объекты с эффективной площадью рассеяния (ЭПР) 0,01 кв. м. Как пояснили эксперты, чем меньше ЭПР, тем ниже радиолокационная заметность носителя. Однако, учитывая характеристики РЛС «Сула», она гарантирует высокую эффективность обнаружения любых объектов в космическом пространстве.

Правда, с увеличением дистанции значение ЭПР объектов, которые способна «видеть» РЛС, возрастает. Так, на расстоянии до 4,5 тыс. км станция наблюдает предметы с эффективной площадью рассеяния до 1 кв. м, а на дальности в пределах 6 тыс. км — до 5 кв. м.

«РЛС обеспечивает получение координатной и некоординатной информации о космических объектах. Полученная в процессе функционирования информация регистрируется на энергонезависимых носителях, а также в реальном времени передаётся потребителю», — говорится в буклете «Радиофизики».

Тип и характеристики каналов передачи данных предприятие согласовывает с заказчиком в индивидуальном порядке. Будущему эксплуатанту предлагается использовать спутниковые системы, радиорелейные комплексы, оптоволоконные линии и другие средства.

Как рассказала в беседе с RT Шелудько, «Сула» управляется из командно-вычислительного пункта, выполненного в быстровозводимом модуле. Вся инфраструктура РЛС представляет собой целый комплекс технических сооружений размерами не более 300×400 метров.

В состав станции входят антенный пост с системой охлаждения и кондиционирования, средства связи и передачи данных, инженерный комплекс с системой автономного бесперебойного электропитания и пожарным депо, метеостанция, ремонтная и учебно-тренировочная базы.

Макет РЛС наблюдения за космическими объектами «Сула»

© RT

«Благодаря секционно-модульной архитектуре станцию можно развернуть в короткие сроки. Например, наша антенна создана на базе конструкций, которые перевозятся железнодорожным транспортом и потом быстро собираются на месте будущего дежурства», — пояснила Шелудько.

Как подчеркнула собеседница RT, ключевые достоинства станции заключены в «дальности, компактности, модульном принципе построения антенной системы и относительно невысокой стоимости».

«Технологический прорыв»

Как считают эксперты, в определённой степени функционал «Сулы» в российской армии сейчас выполняют некоторые станции командно-измерительных комплексов Космических войск РФ и многофункциональная РЛС «Дон-2Н», которая входит в состав системы ПРО Москвы А-135.

В частности, «Дон-2Н» способен сопровождать до 100 баллистических целей, обеспечивать селекцию боевых блоков, целеуказание и наведение противоракет, входящих в систему А-135. РЛС оснащена приёмными и передающими фазированными антенными решётками.

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Расположенный в Софрино объект осуществляет «непрерывный радиолокационный контроль» на высоте до 40 тыс. км. Однако РЛС является намного более габаритной, чем «Сула». «Дон-2Н» похож на усечённую правильную пирамиду высотой более 30 м и длиной у основания 140 м.

Станция системы ПРО эксплуатируется 9-й дивизией противоракетной обороны. Помимо выполнения задач для нужд Минобороны, станция может использоваться для мониторинга ситуации с космическим мусором. Так, «Дон-2Н» способен обнаруживать объекты диаметром 5 см на расстоянии в 1,5—2 тыс. км.

В комментарии RT ведущий научный сотрудник Института космических исследований (ИКИ РАН) Натан Эйсмонт заявил, что, исходя из доступных характеристик, «Сула» может выполнять значительный объём работы, связанный с фиксацией космического мусора.

«Сула» — довольно мощная РЛС, и она хорошо подходит для обнаружения мусора, хотя, конечно, у российских военных есть и другие станции, способные делать примерно то же самое. В любом случае, военные заинтересованы в том, чтобы лучше следить за ситуацией с космическим мусором, потому что он представляет серьёзную опасность для нормального функционирования группировки спутников», — пояснил Эйсмонт.

По мнению эксперта, информация, которая поступает от «Сулы» и других станций, которые эксплуатирует Минобороны РФ, позволяет определять координаты обломков на орбите и прогнозировать их сближение с космическими аппаратами.

После команды из центра управления спутники с помощью специальных двигательных систем совершают манёвр и избегают повреждения. Наибольшую опасность космический мусор представляет для аппаратов дистанционного зондирования Земли, поясняет Эйсмонт.

«По данным «Роскосмоса», на орбите более 7 тыс. тонн мусора. Источниками главной угрозы для спутников являются предметы размером около 10 см и больше. Их в космосе около 25 тыс. Причём при их столкновении со спутниками, естественно, будут образовываться новые фрагменты. Для защиты спутников важно использовать ресурсы «Сулы» и иных станций с функцией наблюдения за космическими объектами», — подчеркнул собеседник RT.

Спутники на околоземной орбите

© Global Look Press / Keystone Press Agency

При этом Эйсмонт считает, что «Сула» представляет собой многофункциональную РЛС и, помимо мониторинга космического мусора, способна выполнять военные задачи. Аналогичной точки зрения придерживается и директор Центра военно-политических исследований МГИМО Алексей Подберёзкин.

«На мой взгляд, «Сула» используется для отслеживания перемещения спутников, как собственных, так и зарубежных государств. Также данная РЛС, наверняка, способна эффективно обнаруживать все объекты, летящие по баллистической траектории, то есть боевые части межконтинентальных баллистических ракет. Тем самым «Сула», по сути, является значимым элементом системы противоракетной обороны», — предположил эксперт в разговоре с RT.

Одним из ключевых достоинств детища специалистов «Радиофизики» он назвал невысокий уровень потребляемой энергии. По его словам, с увеличением технических возможностей радиолокационных станций особую актуальность приобрела проблема повышения расхода электроэнергии.

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«Многие характеристики этой РЛС по понятным причинам засекречены, но из того, что известно, можно сделать вывод, что у неё относительно скромный уровень энергопотребления, а масштаб технического потенциала огромен», — сказал Подберёзкин.

Как полагает эксперт, появление «Сулы» — «результат большого технологического прорыва» оборонной промышленности России. По мнению Подберёзкина, станция наблюдения за космическими объектами — широко востребованное изделие как в российских Воздушно-космических силах, так и войсках зарубежных государств.

«Неслучайно «Сулу» представляют на международных выставках, в том числе за рубежом. Это означает, что Россия продвигает РЛС на экспорт. Я думаю, что такая станция необходима любому государству, которое всерьёз занимается развитием своих оборонительных возможностей», — подытожил Подберёзкин.