«Оружие стратегического сдерживания»: как продвигается разработка тяжёлой межконтинентальной ракеты «Сармат»
- Испытания межконтинентальной баллистической ракеты «Сармат»
- РИА Новости
- © Министерство обороны РФ
Министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что лётные испытания тяжёлой жидкостной межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) РС-28 «Сармат» начнутся в нынешнем году и завершатся в следующем. После этого комплекс поступит на вооружение РВСН. Слова Шойгу приводит пресс-служба военного ведомства.
«Лётные испытания («Сармата» начнутся. — RT) в этом году, завершиться должны в 2022 году, и в 2022 же году у нас первый полк должен поступить на вооружение в РВСН», — сказал глава Минобороны в ходе посещения АО «Красноярский машиностроительный завод» («Красмаш»), где идёт подготовка к серийному производству МБР.
Шойгу осмотрел цеха и заслушал доклад руководства предприятия. По мнению министра, в настоящее время «Красмаш» готов к выполнению долгосрочного контракта на поставку в части РВСН новейших ракет «Сармат».
«Мы только что рассмотрели все вопросы, связанные с новыми видами вооружения. Посмотрели, каким образом «Красмаш» готов к выполнению долгосрочного контракта по одному из самых грозных вооружений, которым должна обладать наша страна, — это ракета «Сармат». У нас есть полная уверенность, что «Красмаш» поставленные задачи выполнит», — подчеркнул Шойгу.
Как пояснил в комментарии RT основатель портала Military Russia Дмитрий Корнев, развёртывание серийного производства РС-28 сопряжено со множеством трудностей, которые прежде всего связаны с новизной технических решений и налаживанием сложной кооперационной цепочки. К тому же, как напомнил эксперт, «Красмаш» прежде не выпускал сухопутные жидкостные МБР.
«Сармат» — это оружие стратегического сдерживания нового поколения. Плюс это полностью российская ракета. Напомню, что ранее в кооперации по МБР участвовали украинские предприятия. По понятным причинам в наше время это невозможно, и потому потребовалось найти массу исполнителей внутри страны, провести модернизацию мощностей самого «Красмаша», — отметил Корнев.
На замену «Воеводе»
«Сармат» относится к классу тяжёлых жидкостных ракет стратегического назначения. Данный тип вооружения обладает более высоким, чем твердотопливные МБР, объёмом полезной нагрузки.
По данным Минобороны, 200-тонная РС-28 способна вместить до 20 боевых блоков малого, среднего и повышенного классов мощности. Они способны наносить удары по противнику с любых географических направлений, в том числе со стороны Южного полюса.
- Загрузка образца ракеты «Сармат» в шахтную пусковую установку
- РИА Новости
- © Министерство обороны РФ
Головным разработчиком «Сармата» является АО «ГРЦ Макеева» (Миасс, Челябинская область). В соединениях РВСН российская ракета должна заменить комплекс Р-36М2 «Воевода», который был разработан в конце 1980-х годов специалистами КБ «Южное» (Днепропетровск).
«Воевода» представляет собой усовершенствованный вариант советской жидкостной ракеты, которой за колоссальные энергетические возможности в НАТО был присвоен шифр SS-18 Satan — «Сатана». На этом оружии могло быть размещено до 14—16 боевых блоков. Максимальная дальность стрельбы в зависимости от снаряжения оценивалась в 11—16 тыс. км.
«Воевода» — улучшенная модификация «Сатаны», это ракета четвёртого поколения с примерно теми же характеристиками. Но, по большому счёту, ракета своё отслужила. Современные РВСН нуждаются в оружии с лучшими эксплуатационными и боевыми качествами. К тому же, по крайней мере раньше, её обслуживание не обходилось без участия Украины», — говорит Корнев.
«Сармат» будет базироваться в ШПУ, где сейчас размещены Р-36М2. Однако, как следует из заявлений официальных лиц, эти пусковые установки будут модернизированы, чтобы повысить защищённость.
Ключевым достоинством «Сармата» считается его неуязвимость для любых средств противоракетной обороны, в том числе перспективных комплексов. РС-28 имеет короткий активный участок, оснащена самыми современными боезарядами и системами преодоления ПРО.
В частности, с принятием на вооружение «Сармат» станет носителем уникального гиперзвукового крылатого блока «Авангард», способного разгоняться до 27 Махов. Блок может совершать полёты в плотных слоях атмосферы и маневрировать на несколько тысяч километров в разные стороны и по высоте.
«Авангард» был создан коллективом ВПК «НПО машиностроения» (Реутов). Ключевую роль в разработке сыграл почётный генеральный директор этого предприятия Герберт Ефремов. За выдающиеся заслуги президент РФ Владимир Путин в сентябре 2020 года наградил учёного орденом Святого апостола Андрея Первозванного с мечами.
При этом российские специалисты не останавливаются на достигнутом. В апреле гендиректор и генеральный конструктор ВПК «НПО машиностроения» Александр Леонов заявил, что предприятие работает над созданием оружия преодоления ПРО, которое было бы ещё более эффективным, чем «Авангард».
«Авангард» — грозное оружие в арсенале «Сармата». Имеющаяся на сегодняшний день информация по комплексу «Сармат» позволяет сделать вывод, что новая МБР способна гарантированно выполнить поставленные командованием боевые задачи», — отметил Корнев.
Как сообщил ранее в интервью газете «Красная звезда» командующий РВСН генерал-полковник Сергей Каракаев, получателем первых образцов «Сарматов» станет 62-я ракетная Ужурская Краснознамённая дивизия, дислоцированная в Красноярском крае.
На последнем этапе
Первые испытания «Сармата» были бросковыми. Они проходили на одной из площадок космодрома Плесецк в Архангельской области и завершились ещё в 2018 году. По их итогам была отработана технология подготовки МБР к пуску, проверена работоспособность силовой установки и подтверждена правильность реализованных схемно-конструкторских решений по системе старта и ШПУ.
«Бросковые испытание ракеты «Сармат» — это фактически отработка её вылета из шахты. А лётные испытания — это полёт на расстояние, исчисляемое тысячами километров. Чтобы начать такие тесты, должна быть полностью отработана двигательно-навигационная система, работы всех систем перед лётными испытаниями должны быть досконально выверены», — пояснил в разговоре с RT военный эксперт Юрий Лямин.
По его словам, лётные испытания РС-28 — это последний этап перед официальным принятием ракеты на вооружение и запуском её серийного производства.
- Испытательный пуск МБР с площадки космодрома Плесецк
- РИА Новости
- © Министерство обороны РФ
На этой стадии военные и разработчики оценивают качество старта МБР, скорость разгона, эффективность отделения полезной нагрузки и разведения боевых блоков, а также точность поражения целей. Лётные испытания позволяют выявить ошибки, допущенные в ходе опытно-конструкторских работ, говорит Лямин.
«Между бросковыми и лётными испытаниями прошло три года. Это не очень много, хотя сроки по «Сармату» и сдвинулись вправо. Я думаю, что это время ушло прежде всего на налаживание производственной кооперации и доработку установленных на ракете новых двигателей, узлов и бортовых систем», — полагает эксперт.
По информации Минобороны РФ, лётные испытания будут проводиться с использованием нового испытательного полигона в районе посёлка Северо-Енисейский (Красноярский край).
По данным газеты «Известия», работы по обустройству полигона поручено провести Главному военно-строительному управлению №14, которое специализируется на выполнении проектов для нужд РВСН.
Эксперты считают, что испытательные пуски «Сармата», как и других российских МБР, будут осуществляться с Плесецка или из мест дислокации соединений РВСН, вооружённых сейчас «Воеводой». Стрельбы будут проводиться в сторону расположенного на Камчатке полигона Кура. Новая площадка вблизи Северо-Енисейского необходима для проведения контрольно-измерительных мероприятий.
«По всей вероятности, там будут располагаться радары и средства оптического наблюдения, которые будут «смотреть» за процессом отделения боевого блока. В СМИ была информация, что оттуда могут осуществляться пуски, но пока это маловероятно из-за отсутствия в этом месте железной дороги», — говорит Корнев.
Эксперты предполагают, что военные проведут два-три испытательных пуска «Сармата» и один пуск на максимальную дальность — в Тихий океан.
По мнению Лямина, с принятием на вооружение РС-28 российская армия получит мощнейшее средство стратегического сдерживания. В целом появление в войсках данных МБР заметно усилит военную безопасность России.
«Сармат» будет иметь очень большую дальность, полезную нагрузку, нести большое количество боевых ядерных блоков для преодоления ПРО. Конечно, поставки такого оружия сыграют очень важную роль в укреплении нашего ракетно-ядерного щита и сдерживании вероятного противника», — резюмировал Лямин.
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