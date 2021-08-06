«Оружие стратегического сдерживания»: как продвигается разработка тяжёлой межконтинентальной ракеты «Сармат»

Лётные испытания межконтинентальной баллистической ракеты РС-28 «Сармат» начнутся до конца текущего года и завершатся в следующем. Об этом сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу. Серийное производство этого оружия развернётся на Красноярском машиностроительном заводе. По словам главы военного ведомства, предприятие готово к выполнению долгосрочного контракта на поставку «Сармата» в соединения РВСН. РС-28 — тяжёлая жидкостная ракета нового поколения, способная поражать цели с разных географических направлений. Как считают эксперты, в ближайшей перспективе «Сармат» вытеснит в войсках устаревающий комплекс «Воевода» и заметно усилит возможности России по ядерному сдерживанию.

Министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что лётные испытания тяжёлой жидкостной межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) РС-28 «Сармат» начнутся в нынешнем году и завершатся в следующем. После этого комплекс поступит на вооружение РВСН. Слова Шойгу приводит пресс-служба военного ведомства.

«Лётные испытания («Сармата» начнутся. — RT) в этом году, завершиться должны в 2022 году, и в 2022 же году у нас первый полк должен поступить на вооружение в РВСН», — сказал глава Минобороны в ходе посещения АО «Красноярский машиностроительный завод» («Красмаш»), где идёт подготовка к серийному производству МБР.

Шойгу осмотрел цеха и заслушал доклад руководства предприятия. По мнению министра, в настоящее время «Красмаш» готов к выполнению долгосрочного контракта на поставку в части РВСН новейших ракет «Сармат».

«Мы только что рассмотрели все вопросы, связанные с новыми видами вооружения. Посмотрели, каким образом «Красмаш» готов к выполнению долгосрочного контракта по одному из самых грозных вооружений, которым должна обладать наша страна, — это ракета «Сармат». У нас есть полная уверенность, что «Красмаш» поставленные задачи выполнит», — подчеркнул Шойгу.

Как пояснил в комментарии RT основатель портала Military Russia Дмитрий Корнев, развёртывание серийного производства РС-28 сопряжено со множеством трудностей, которые прежде всего связаны с новизной технических решений и налаживанием сложной кооперационной цепочки. К тому же, как напомнил эксперт, «Красмаш» прежде не выпускал сухопутные жидкостные МБР.

«Сармат» — это оружие стратегического сдерживания нового поколения. Плюс это полностью российская ракета. Напомню, что ранее в кооперации по МБР участвовали украинские предприятия. По понятным причинам в наше время это невозможно, и потому потребовалось найти массу исполнителей внутри страны, провести модернизацию мощностей самого «Красмаша», — отметил Корнев.

На замену «Воеводе»

«Сармат» относится к классу тяжёлых жидкостных ракет стратегического назначения. Данный тип вооружения обладает более высоким, чем твердотопливные МБР, объёмом полезной нагрузки.

По данным Минобороны, 200-тонная РС-28 способна вместить до 20 боевых блоков малого, среднего и повышенного классов мощности. Они способны наносить удары по противнику с любых географических направлений, в том числе со стороны Южного полюса.

Загрузка образца ракеты «Сармат» в шахтную пусковую установку

РИА Новости

© Министерство обороны РФ

Головным разработчиком «Сармата» является АО «ГРЦ Макеева» (Миасс, Челябинская область). В соединениях РВСН российская ракета должна заменить комплекс Р-36М2 «Воевода», который был разработан в конце 1980-х годов специалистами КБ «Южное» (Днепропетровск).

«Воевода» представляет собой усовершенствованный вариант советской жидкостной ракеты, которой за колоссальные энергетические возможности в НАТО был присвоен шифр SS-18 Satan — «Сатана». На этом оружии могло быть размещено до 14—16 боевых блоков. Максимальная дальность стрельбы в зависимости от снаряжения оценивалась в 11—16 тыс. км.

«Воевода» — улучшенная модификация «Сатаны», это ракета четвёртого поколения с примерно теми же характеристиками. Но, по большому счёту, ракета своё отслужила. Современные РВСН нуждаются в оружии с лучшими эксплуатационными и боевыми качествами. К тому же, по крайней мере раньше, её обслуживание не обходилось без участия Украины», — говорит Корнев.

«Сармат» будет базироваться в ШПУ, где сейчас размещены Р-36М2. Однако, как следует из заявлений официальных лиц, эти пусковые установки будут модернизированы, чтобы повысить защищённость.

Ключевым достоинством «Сармата» считается его неуязвимость для любых средств противоракетной обороны, в том числе перспективных комплексов. РС-28 имеет короткий активный участок, оснащена самыми современными боезарядами и системами преодоления ПРО.

Также по теме «Такие ракеты перехватить невозможно»: как Россия реализует программу создания гиперзвукового оружия В России создаётся новая гиперзвуковая ракета большой дальности Х-95. Об этом сообщил начальник Военной академии Генштаба ВС РФ...

В частности, с принятием на вооружение «Сармат» станет носителем уникального гиперзвукового крылатого блока «Авангард», способного разгоняться до 27 Махов. Блок может совершать полёты в плотных слоях атмосферы и маневрировать на несколько тысяч километров в разные стороны и по высоте.

«Авангард» был создан коллективом ВПК «НПО машиностроения» (Реутов). Ключевую роль в разработке сыграл почётный генеральный директор этого предприятия Герберт Ефремов. За выдающиеся заслуги президент РФ Владимир Путин в сентябре 2020 года наградил учёного орденом Святого апостола Андрея Первозванного с мечами.

При этом российские специалисты не останавливаются на достигнутом. В апреле гендиректор и генеральный конструктор ВПК «НПО машиностроения» Александр Леонов заявил, что предприятие работает над созданием оружия преодоления ПРО, которое было бы ещё более эффективным, чем «Авангард».

«Авангард» — грозное оружие в арсенале «Сармата». Имеющаяся на сегодняшний день информация по комплексу «Сармат» позволяет сделать вывод, что новая МБР способна гарантированно выполнить поставленные командованием боевые задачи», — отметил Корнев.

Как сообщил ранее в интервью газете «Красная звезда» командующий РВСН генерал-полковник Сергей Каракаев, получателем первых образцов «Сарматов» станет 62-я ракетная Ужурская Краснознамённая дивизия, дислоцированная в Красноярском крае.

На последнем этапе

Первые испытания «Сармата» были бросковыми. Они проходили на одной из площадок космодрома Плесецк в Архангельской области и завершились ещё в 2018 году. По их итогам была отработана технология подготовки МБР к пуску, проверена работоспособность силовой установки и подтверждена правильность реализованных схемно-конструкторских решений по системе старта и ШПУ.

«Бросковые испытание ракеты «Сармат» — это фактически отработка её вылета из шахты. А лётные испытания — это полёт на расстояние, исчисляемое тысячами километров. Чтобы начать такие тесты, должна быть полностью отработана двигательно-навигационная система, работы всех систем перед лётными испытаниями должны быть досконально выверены», — пояснил в разговоре с RT военный эксперт Юрий Лямин.

По его словам, лётные испытания РС-28 — это последний этап перед официальным принятием ракеты на вооружение и запуском её серийного производства.

Испытательный пуск МБР с площадки космодрома Плесецк

РИА Новости

© Министерство обороны РФ

На этой стадии военные и разработчики оценивают качество старта МБР, скорость разгона, эффективность отделения полезной нагрузки и разведения боевых блоков, а также точность поражения целей. Лётные испытания позволяют выявить ошибки, допущенные в ходе опытно-конструкторских работ, говорит Лямин.

«Между бросковыми и лётными испытаниями прошло три года. Это не очень много, хотя сроки по «Сармату» и сдвинулись вправо. Я думаю, что это время ушло прежде всего на налаживание производственной кооперации и доработку установленных на ракете новых двигателей, узлов и бортовых систем», — полагает эксперт.

По информации Минобороны РФ, лётные испытания будут проводиться с использованием нового испытательного полигона в районе посёлка Северо-Енисейский (Красноярский край).

По данным газеты «Известия», работы по обустройству полигона поручено провести Главному военно-строительному управлению №14, которое специализируется на выполнении проектов для нужд РВСН.

Также по теме Реактивная универсальность: как совершенствуется проект сверхзвуковой российско-индийской ракеты «БраМос» Российско-индийское предприятие BrahMos Aerospace готово начать поставки подводной модификации крылатой ракеты «БраМос» в ВМС...

Эксперты считают, что испытательные пуски «Сармата», как и других российских МБР, будут осуществляться с Плесецка или из мест дислокации соединений РВСН, вооружённых сейчас «Воеводой». Стрельбы будут проводиться в сторону расположенного на Камчатке полигона Кура. Новая площадка вблизи Северо-Енисейского необходима для проведения контрольно-измерительных мероприятий.

«По всей вероятности, там будут располагаться радары и средства оптического наблюдения, которые будут «смотреть» за процессом отделения боевого блока. В СМИ была информация, что оттуда могут осуществляться пуски, но пока это маловероятно из-за отсутствия в этом месте железной дороги», — говорит Корнев.

Эксперты предполагают, что военные проведут два-три испытательных пуска «Сармата» и один пуск на максимальную дальность — в Тихий океан.

По мнению Лямина, с принятием на вооружение РС-28 российская армия получит мощнейшее средство стратегического сдерживания. В целом появление в войсках данных МБР заметно усилит военную безопасность России.