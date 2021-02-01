«Мощная высокотехнологичная инфраструктура»: как продвигается модернизация российских полигонов

Минобороны РФ сообщило о намерении существенно обновить отдалённые полигоны страны. В связи с этим планируется построить более 100 комплексных зданий. Модернизация будет преимущественно направлена на создание комфортных жилищно-бытовых условий для личного состава. Ранее военные обустроили площадки для испытаний ракетной техники и десятки полигонов, где проходят армейские соревнования. Как отмечают эксперты, совершенствование инфраструктуры для проверки вооружений и проведения учений призвано повысить качество боевой подготовки ВС РФ.

Минобороны РФ планирует обновить отдалённые полигоны, сообщает пресс-служба военного ведомства. Их обустройство — одна из важнейших задач, поставленных министром обороны России Сергеем Шойгу. Работы должны быть завершены в течение ближайших трёх лет.

«Вместе с модернизацией и обновлением учебно-материальной базы и инфраструктуры полигонов, на которых проводятся конкурсы АрМИ, принято решение обновить и отдалённые полигоны. В этой связи планируется постройка более 100 комплексных зданий для проживания полигонных команд», — говорится в сообщении на сайте ведомства.

Как отметили в министерстве, акцент в модернизации отдалённых полигонов будет сделан на улучшении жилищно-бытовых условий военнослужащих. Повышенный комфорт при размещении полигонных групп существенно влияет на эффективность выполнения поставленных перед ними задач, полагают в Минобороны.

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Опрошенные RT эксперты, в свою очередь, отметили большое значение отдалённых полигонов для учебно-боевой подготовки военных кадров. Их использование позволяет регулярно отрабатывать переброску войск и техники на дальние расстояния с последующей высадкой на незнакомую местность.

Кроме того, эксплуатация отдалённых полигонов даёт возможность имитировать масштабные военные действия. Так, на учениях по управлению авиацией и войсками ПВО в августе прошлого года зенитчики военной базы РФ в Абхазии отразили воздушные удары условного противника на отдалённых полигонах.

«На начальном этапе учения зенитчики продемонстрировали успешное ведение разведки воздушной обстановки, оперативное определение координат целей и их эффективное поражение в условиях радиоэлектронных помех», — говорится в сообщении пресс-службы Южного военного округа.

В беседе с RT военный эксперт Алексей Хлопотов заявил, что старт модернизации отдалённых полигонов свидетельствует о завершении основных мероприятий по обновлению инфраструктуры в европейской части РФ, которая чаще всего используется для испытаний военной техники и отработки манёвров.

«Территория РФ огромна: есть Дальний Восток, Камчатка, Чукотка, острова, есть бескрайний Север, и почти везде находятся воинские части, а при каждой части в идеале должен быть полигон. Ранее достаточно много средств вкладывалось в крупные площадки в европейской части страны. Насколько я понимаю, теперь дошла очередь до периферийных полигонов», — говорит Хлопотов.

Офицеры ВС РФ отслеживают выполнение задач войсками на полигоне

© Министерство обороны РФ

По его мнению, обустройство отдалённых полигонов и улучшение бытовых условий приведёт к повышению качества подготовки армейских подразделений. Схожей позиции относительно планов Минобороны придерживается и основатель портала Military Russia Дмитрий Корнев.

«Речь идёт о модернизации прежде всего советских полигонов в отдалённых регионах. У Красной армии их было достаточно много. После распада СССР из-за оторванности от транспортной инфраструктуры они едва не закрылись. Видимо, сейчас у военных появились ресурсы, чтобы привести их в порядок, вдохнуть новую жизнь», — подчеркнул в комментарии RT Корнев.

«В масштабе реального времени»

Отметим, в последние годы с целью повышения уровня боевой подготовки войск и проведения международных армейских игр российские военные дополнительно модернизировали более 80 полигонов.

Кроме того, в РФ и за рубежом обустраиваются новые площадки. В частности, в 2021 году в районе посёлка Северо-Енисейский в Красноярском крае появится полигон для проведения лётных испытаний комплекса с тяжёлой жидкостной межконтинентальной баллистической ракетой (МБР) «Сармат».

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Как говорят эксперты, военные, проводя модернизацию, как правило, отдают приоритет площадкам для испытаний ракетных вооружений. В 2019 году военные обновили стартовый комплекс №3 на космодроме Плесецк. Объект в Архангельской области используется для проверочных пусков МБР и регулярного старта ракетоносителей, выводящих на орбиту спутники, в том числе военного назначения.

В 2013 году началась глубокая модернизация полигона Сары-Шаган (Казахстан), с которого регулярно взлетают образцы новейшей российской противоракеты. Эксплуатация этого объекта вносит значимый вклад в совершенствование возможностей системы ПРО Москвы А-135.

Кардинальное обновление Сары-Шагана коснулось прежде всего измерительного комплекса. В рамках гособоронзаказа на полигон были поставлены оптико-электронные станции следящего типа «Сажень-ТМ», антенные средства приёма телеметрической информации АП-4, комплексы оптико-электронных систем наземного базирования «Берет-М».

В апреле 2020 года группа информационного обеспечения Ракетных войск стратегического назначения (РВСН) сообщила о завершении замены измерительного оборудования в Капустином Яру. Расположенный в Астраханской области полигон используется для изучения характеристик оборонительных и наступательных систем.

«В рамках данной работы полигон не только полностью переоснащён на современные измерительные средства, но и создана система информационно-измерительного обеспечения испытаний, позволяющая предоставить репортажную и справочно-аналитическую информацию в масштабе реального времени о ходе предстартовой подготовки и полёте ракеты на Центральный командный пункт РВСН», — отмечается на сайте Минобороны РФ.

В результате модернизации измерительный комплекс в Капустином Яру перешёл на автоматический режим работы с технологиями, «минимизирующими задействование личного состава».

При обустройстве полигона учитывалась необходимость исследования потенциала перспективных мобильных и стационарных робототехнических систем. Материально-техническая база в Капустином Яру позволяет участвовать в создании образцов вооружений на основных этапах жизненного цикла и оценивать эффективность их боевого применения.

«Полигоны — это ещё и своего рода научно-исследовательское учреждение. Если говорить о ракетных системах, то для их испытаний необходима мощная высокотехнологичная инфраструктура. Такие полигоны должны имитировать воздействие средств радиоэлектронной борьбы и других факторов, которые усложняют задачу поражения целей», — рассуждает Корнев.

«Проверка в нестандартных ситуациях»

Как отмечает Алексей Хлопотов, в плановом порядке происходит и обновление полигонов общевойскового типа. Так, по итогам 2019 года лучшей площадкой в этом классе был признан 255-й (Чебаркульский) межвидовой полигон (Челябинская область).

Успех этой площадки был обеспечен существенным обновлением оборудования. Полигон оснащён современными установками для движущихся мишеней, пультами управления, комплектами полевого стрельбищного оборудования (ПСО-Р), используемого в огневой подготовке подразделений.

Как отмечают эксперты, в основном общевойсковые полигоны модернизируются посредством автоматизации управления мишенными полями, электрификации отдельных районов площадки и установкой передвижных макетов, максимально близко имитирующих «поведение» реальных целей.

Стрельбы на полигоне из миномётного орудия

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Из открытой информации следует, что за последнее время были модернизированы общевойсковые полигоны Алабино (Подмосковье), Погоново (Воронежская область), Цугол (Забайкальский край), площадки Дальний и Аданак, расположенные в Дагестане.

«Общевойсковых полигонов в России большинство. Они необходимы не только для отработки разнообразных задач на учениях и тренировках. Они нередко используются для проверки возможностей сухопутных вооружений, в том числе в нестандартных ситуациях. Например, образец проходит проверку на юге, а потом в условиях Крайнего Севера», — рассказал Хлопотов.

Дмитрий Корнев считает, что текущая модернизация полигонов продиктована появлением новых видов вооружений и ростом активности Российской армии.

«Развитие полигонной инфраструктуры, которое мы наблюдаем, является признаком повышения интенсивности подготовки военнослужащих, а также ростом количества новой и модернизированной техники. Чем больше полигонов, тем совершеннее будет наша армия. Именно этим правилом, как представляется, руководствуются российские военные», — подытожил Корнев.