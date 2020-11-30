«Дополняют систему безопасности флота»: какими возможностями обладают водолазные катера РВК-1264 и «Александр Шеремет»

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Ирина Таран, Елизавета Комарова
На Камчатке подняли флаги на новейших рейдовых водолазных катерах Тихоокеанского флота РВК-1264 и «Александр Шеремет». Суда могут вести работы на расстоянии до 50 морских миль от мест базирования. Будучи катерами комплексного аварийно-спасательного назначения, они предназначены для выполнения водолазных и поисковых работ, в том числе с помощью малогабаритного телеуправляемого необитаемого подводного аппарата и буксируемого гидролокатора.
«Дополняют систему безопасности флота»: какими возможностями обладают водолазные катера РВК-1264 и «Александр Шеремет»
  • «Александр Шеремет» (РВК-1324)
  • © Минобороны России

В Петропавловске-Камчатском прошла торжественная церемония подъёма флагов поисково-спасательной службы на новейших рейдовых водолазных катерах Тихоокеанского флота (ТОФ) РВК-1264 и «Александр Шеремет» (РВК-1324). Об этом сообщает Минобороны России.

«В торжественной церемонии приняли участие представители командования войск и сил на северо-востоке России, личный состав и ветераны отряда поисковых и аварийно-спасательных работ ТОФ, а также представители администрации Петропавловска-Камчатского и Камчатской епархии», — говорится в сообщении оборонного ведомства.

РВК-1264 и «Александр Шеремет» имеют высокую энерговооружённость и ледовое подкрепление корпуса, что позволяет им вести работы на расстоянии до 50 морских миль (около 90 км) от мест базирования.

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«Водолазные катера предназначены для выполнения водолазных работ на глубинах до 60 м при волнении моря до трёх баллов и способны проводить поисковые работы с помощью малогабаритного телеуправляемого необитаемого подводного аппарата и буксируемого гидролокатора», — сообщает Минобороны.

Уточняется также, что катера проекта 23040 способны эффективно справляться с пожарами на судах и плавучих или береговых объектах высотой до 30 м. Кроме того, РВК-1264 и «Александр Шеремет» могут обеспечивать подачу электропитания на корабль, обесточенный в результате аварии.

Функционал катеров предусматривает и возможность проведения «декомпрессии, воздушных, кислородных и гелиевых режимов лечебной рекомпрессии в барокамере», гидротехнических и судоподъёмных операций, обследования дна акваторий, затонувших объектов, подводной части корпусов судов и гидротехнических сооружений.

РВК-1264 и «Александр Шеремет» могут также откачивать воду с аварийного судна или плавучего сооружения, производить поиск находящихся за бортом людей с помощью тепловизионной системы ночного видения.

Эти катера комплексного аварийно-спасательного назначения были построены по заказу российского Минобороны на заводе «Нижегородский теплоход» в рамках проекта 23040 для службы поисковых и аварийно-спасательных работ ВМФ.

В августе текущего года РВК-1264 и «Александр Шеремет» были доставлены Северным морским путём на Камчатку, где успешно прошли госиспытания.

  • В Петропавловске-Камчатском состоялась торжественная церемония подъема флагов поисково-спасательной службы на современном рейдовом водолазном катере проекта 23040
  • © Минобороны России

«Необходимая мера»

Как отметил в разговоре с RT военный эксперт Юрий Кнутов, Россия «уделяет серьёзное внимание развитию спасательных средств, в том числе и водолазных катеров».

«Новейшие рейдовые водолазные катера РВК-1264 и «Александр Шеремет» могут проводить работы на большой глубине. Это крайне тяжёлая задача по меркам даже спасательных сил. Поэтому создание таких катеров — крайне необходимая мера, тем более учитывая климат на Камчатке и геополитическую ситуацию», — заявил аналитик.

Военный эксперт, директор по развитию Фонда содействия технологиям XXI века Иван Коновалов, в свою очередь, заявил что «такие надёжные суда, как РВК-1264 и «Александр Шеремет, способные выполнять сложные задачи, крайне необходимы ВМФ России».

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«Их появление логично, они дополняют общую систему безопасности флота, их можно использовать в достаточно критических ситуациях», — сказал Коновалов.

Полное водоизмещение судов составляет около 118 тонн, наибольшая длина — 28,09 м, наибольшая ширина — 5,56 м, осадка — 1,5 м. Скорость хода может достигать 13,7 узлов. Экипаж, как правило, состоит из трёх человек, водолазная группа включает пять специалистов.

Как уточнил Юрий Кнутов, РВК-1264 и «Александр Шеремет» — небольшие катера, которые будут действовать в акватории морской базы или порта, где находятся корабли.

Положительная динамика

Стоит отметить, что РВК-1264 и «Александр Шеремет» — это не первые катера проекта 23040, принятые в состав поисково-спасательных сил Тихоокеанского флота.

В конце февраля прошлого года флаги были подняты на современных рейдовых водолазных катерах РВК-1239 и РВК-1261. Торжественные церемонии прошли во Владивостоке и Фокино.

Эти суда также входят в серию катеров комплексного аварийно-спасательного назначения. Они оборудованы системой динамического позиционирования, тепловизором и барокамерой.

РВК-1239 и РВК-1261 являются однопалубными катерами со стальным корпусом с ледовыми усилениями. Они имеют одноярусную алюминиевую надстройку, двухвальную дизельную энергетическую установку с винтами фиксированного шага. Катера также оснащены носовыми подруливающими устройствами.

  • Новейший многофункциональный модульный водолазный катер катамаранного типа СМК-2177
  • © Минобороны России

По словам начальника Управления поисковых и аварийно-спасательных работ Тихоокеанского флота капитана 1-го ранга Максима Алалыкина, РВК-1239 и РВК-1261 существенно расширят возможности структурного подразделения по поиску и спасению на море, позволят решать более широкий спектр задач.

В сентябре 2017 года в рамках того же проекта 23040 рейдовые водолазные катера «Иван Швец» и РВК-1230 официально вошли в состав аварийно-спасательного отряда Северного флота. 

Создание новейших поисково-спасательных катеров для сил ВМФ России велось и в рамках проекта 23370М.

Первым был спущен на воду модульный поисково-спасательный катер нового поколения СМК-2176, предназначенный для сил Северного флота. Торжественная церемония прошла в доке ОАО «Мурманский судоремонтный завод» в сентябре 2016 года. Среди преимуществ катера Минобороны России называет единую систему гидравлики, сборную модульную конструкцию и унификацию конструктивных элементов корпуса, а также использование функциональных модулей в контейнерном исполнении.

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Вторым детищем проекта 23370М стал современный модульный водолазный катер СМК-2177. Это судно спасатели ТОФ получили в декабре 2017 года. Катер, как сообщает Минобороны, «отлично себя показал при обеспечении подводных технических работ, в том числе связанных с обезвреживанием боеприпасов, обнаруженных на дне бухты Золотой Рог во Владивостоке».

Третьим и последним судном проекта 23370М стал новейший модульный поисково-спасательный катер для Тихоокеанского флота СМК-2187. Его спустили на воду в августе 2018 года в Петропавловске-Камчатском. Катер оснащён усовершенствованным водолазным и противопожарным оборудованием, имеет гидравлический кран-манипулятор грузоподъёмностью до 5 тонн, а также грузовую стрелу с механической лебёдкой грузоподъёмностью до 250 кг.

СМК-2187 может принимать на борт два 20-футовых морских контейнера с оборудованием и имуществом. Катер предназначен для поисковых, аварийно-спасательных и подводно-технических работ, водолазных спусков на глубину до 45 м.

Иван Коновалов отметил «положительную динамику в наращивании поисково-спасательного флота России».

«Этот сектор будет развиваться в первую очередь в количественном отношении. Будут создаваться новые водолазные и спасательные катера, потому что в них есть потребность», — заявил эксперт.

Как отметил Юрий Кнутов, наращивая флот спасательных и водолазных катеров, Россия заботится о безопасности своих военно-морских сил.

«Эту область действительно нужно развивать опережающими темпами, поскольку дороже человеческой жизни ничего нет. При катастрофах на море очень важно своевременно и оперативно реагировать», — заключил аналитик.

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