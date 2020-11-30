«Дополняют систему безопасности флота»: какими возможностями обладают водолазные катера РВК-1264 и «Александр Шеремет»

На Камчатке подняли флаги на новейших рейдовых водолазных катерах Тихоокеанского флота РВК-1264 и «Александр Шеремет». Суда могут вести работы на расстоянии до 50 морских миль от мест базирования. Будучи катерами комплексного аварийно-спасательного назначения, они предназначены для выполнения водолазных и поисковых работ, в том числе с помощью малогабаритного телеуправляемого необитаемого подводного аппарата и буксируемого гидролокатора.

В Петропавловске-Камчатском прошла торжественная церемония подъёма флагов поисково-спасательной службы на новейших рейдовых водолазных катерах Тихоокеанского флота (ТОФ) РВК-1264 и «Александр Шеремет» (РВК-1324). Об этом сообщает Минобороны России.

«В торжественной церемонии приняли участие представители командования войск и сил на северо-востоке России, личный состав и ветераны отряда поисковых и аварийно-спасательных работ ТОФ, а также представители администрации Петропавловска-Камчатского и Камчатской епархии», — говорится в сообщении оборонного ведомства.

РВК-1264 и «Александр Шеремет» имеют высокую энерговооружённость и ледовое подкрепление корпуса, что позволяет им вести работы на расстоянии до 50 морских миль (около 90 км) от мест базирования.

«Водолазные катера предназначены для выполнения водолазных работ на глубинах до 60 м при волнении моря до трёх баллов и способны проводить поисковые работы с помощью малогабаритного телеуправляемого необитаемого подводного аппарата и буксируемого гидролокатора», — сообщает Минобороны.

Уточняется также, что катера проекта 23040 способны эффективно справляться с пожарами на судах и плавучих или береговых объектах высотой до 30 м. Кроме того, РВК-1264 и «Александр Шеремет» могут обеспечивать подачу электропитания на корабль, обесточенный в результате аварии.

Функционал катеров предусматривает и возможность проведения «декомпрессии, воздушных, кислородных и гелиевых режимов лечебной рекомпрессии в барокамере», гидротехнических и судоподъёмных операций, обследования дна акваторий, затонувших объектов, подводной части корпусов судов и гидротехнических сооружений.

РВК-1264 и «Александр Шеремет» могут также откачивать воду с аварийного судна или плавучего сооружения, производить поиск находящихся за бортом людей с помощью тепловизионной системы ночного видения.

Эти катера комплексного аварийно-спасательного назначения были построены по заказу российского Минобороны на заводе «Нижегородский теплоход» в рамках проекта 23040 для службы поисковых и аварийно-спасательных работ ВМФ.

В августе текущего года РВК-1264 и «Александр Шеремет» были доставлены Северным морским путём на Камчатку, где успешно прошли госиспытания.

В Петропавловске-Камчатском состоялась торжественная церемония подъема флагов поисково-спасательной службы на современном рейдовом водолазном катере проекта 23040

© Минобороны России

«Необходимая мера»

Как отметил в разговоре с RT военный эксперт Юрий Кнутов, Россия «уделяет серьёзное внимание развитию спасательных средств, в том числе и водолазных катеров».

«Новейшие рейдовые водолазные катера РВК-1264 и «Александр Шеремет» могут проводить работы на большой глубине. Это крайне тяжёлая задача по меркам даже спасательных сил. Поэтому создание таких катеров — крайне необходимая мера, тем более учитывая климат на Камчатке и геополитическую ситуацию», — заявил аналитик.

Военный эксперт, директор по развитию Фонда содействия технологиям XXI века Иван Коновалов, в свою очередь, заявил что «такие надёжные суда, как РВК-1264 и «Александр Шеремет, способные выполнять сложные задачи, крайне необходимы ВМФ России».

Также по теме Арктические богатыри: чем уникальны новейшие дизель-электрические ледоколы ВМФ России В Петербурге был выведен из эллинга корпус новейшего дизель-электрического ледокола проекта 21180М «Евпатий Коловрат», сообщило...

«Их появление логично, они дополняют общую систему безопасности флота, их можно использовать в достаточно критических ситуациях», — сказал Коновалов.

Полное водоизмещение судов составляет около 118 тонн, наибольшая длина — 28,09 м, наибольшая ширина — 5,56 м, осадка — 1,5 м. Скорость хода может достигать 13,7 узлов. Экипаж, как правило, состоит из трёх человек, водолазная группа включает пять специалистов.

Как уточнил Юрий Кнутов, РВК-1264 и «Александр Шеремет» — небольшие катера, которые будут действовать в акватории морской базы или порта, где находятся корабли.

Положительная динамика

Стоит отметить, что РВК-1264 и «Александр Шеремет» — это не первые катера проекта 23040, принятые в состав поисково-спасательных сил Тихоокеанского флота.

В конце февраля прошлого года флаги были подняты на современных рейдовых водолазных катерах РВК-1239 и РВК-1261. Торжественные церемонии прошли во Владивостоке и Фокино.

Эти суда также входят в серию катеров комплексного аварийно-спасательного назначения. Они оборудованы системой динамического позиционирования, тепловизором и барокамерой.

РВК-1239 и РВК-1261 являются однопалубными катерами со стальным корпусом с ледовыми усилениями. Они имеют одноярусную алюминиевую надстройку, двухвальную дизельную энергетическую установку с винтами фиксированного шага. Катера также оснащены носовыми подруливающими устройствами.

Новейший многофункциональный модульный водолазный катер катамаранного типа СМК-2177

© Минобороны России

По словам начальника Управления поисковых и аварийно-спасательных работ Тихоокеанского флота капитана 1-го ранга Максима Алалыкина, РВК-1239 и РВК-1261 существенно расширят возможности структурного подразделения по поиску и спасению на море, позволят решать более широкий спектр задач.

В сентябре 2017 года в рамках того же проекта 23040 рейдовые водолазные катера «Иван Швец» и РВК-1230 официально вошли в состав аварийно-спасательного отряда Северного флота.

Создание новейших поисково-спасательных катеров для сил ВМФ России велось и в рамках проекта 23370М.

Первым был спущен на воду модульный поисково-спасательный катер нового поколения СМК-2176, предназначенный для сил Северного флота. Торжественная церемония прошла в доке ОАО «Мурманский судоремонтный завод» в сентябре 2016 года. Среди преимуществ катера Минобороны России называет единую систему гидравлики, сборную модульную конструкцию и унификацию конструктивных элементов корпуса, а также использование функциональных модулей в контейнерном исполнении.

Также по теме «Жизненно важная задача»: как в России создают спасательные глубоководные аппараты для Арктики Российский флот может в будущем получить глубоководные спасательные аппараты нового поколения. Об этом рассказал главком ВМФ адмирал...

Вторым детищем проекта 23370М стал современный модульный водолазный катер СМК-2177. Это судно спасатели ТОФ получили в декабре 2017 года. Катер, как сообщает Минобороны, «отлично себя показал при обеспечении подводных технических работ, в том числе связанных с обезвреживанием боеприпасов, обнаруженных на дне бухты Золотой Рог во Владивостоке».

Третьим и последним судном проекта 23370М стал новейший модульный поисково-спасательный катер для Тихоокеанского флота СМК-2187. Его спустили на воду в августе 2018 года в Петропавловске-Камчатском. Катер оснащён усовершенствованным водолазным и противопожарным оборудованием, имеет гидравлический кран-манипулятор грузоподъёмностью до 5 тонн, а также грузовую стрелу с механической лебёдкой грузоподъёмностью до 250 кг.

СМК-2187 может принимать на борт два 20-футовых морских контейнера с оборудованием и имуществом. Катер предназначен для поисковых, аварийно-спасательных и подводно-технических работ, водолазных спусков на глубину до 45 м.

Иван Коновалов отметил «положительную динамику в наращивании поисково-спасательного флота России».

«Этот сектор будет развиваться в первую очередь в количественном отношении. Будут создаваться новые водолазные и спасательные катера, потому что в них есть потребность», — заявил эксперт.

Как отметил Юрий Кнутов, наращивая флот спасательных и водолазных катеров, Россия заботится о безопасности своих военно-морских сил.

«Эту область действительно нужно развивать опережающими темпами, поскольку дороже человеческой жизни ничего нет. При катастрофах на море очень важно своевременно и оперативно реагировать», — заключил аналитик.