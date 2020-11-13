«Расширенные боевые возможности»: на что способен российский корвет проекта 20385 «Гремящий»

Корвет «Гремящий» планируется передать Тихоокеанскому флоту РФ 25 декабря 2020 года. Об этом сообщил гендиректор завода «Северная верфь» Игорь Орлов. По его словам, в данный момент корабль продолжает проходить государственные испытания. «Гремящий» — головной корабль проекта 20385, предназначенный для борьбы с надводными судами и субмаринами противника в ближней морской зоне, а также для патрулирования и артиллерийской поддержки морского десанта. «Гремящий» станет первым кораблём Тихоокеанского флота, на вооружении которого стоят ракеты «Калибр». Эксперты называют «Гремящий» современным и многофункциональным корветом, который обладает большим модернизационным потенциалом.

Корвет проекта 20385 «Гремящий» планируется передать Военно-морскому флоту России 25 декабря 2020 года. Об этом сообщил генеральный директор завода «Северная верфь» (Санкт-Петербург) Игорь Орлов.

«У нас по контракту передача 25 декабря. Мы рассчитываем, что уложимся в этот срок. «Гремящий» проходит этап государственных испытаний, всё идет по плану», — приводит слова Орлова ТАСС.

Корвет «Гремящий» строится для Тихоокеанского флота (ТОФ) РФ на судостроительном заводе «Северная верфь» (входит в «Объединённую судостроительную корпорацию», ОСК). На этом предприятии для ТОФ строят ещё один корвет этого же проекта — «Проворный». Он был заложен в 2013 году.

В октябре этого года сообщалось, что экипаж «Гремящего» провёл в Балтийском море очередной этап испытаний. В пресс-службе Минобороны РФ рассказали, что тогда проверялась работа радиотехнического вооружения корабля, радиолокационных станций и комплексов ПВО. В тестировании участвовала и авиация.

«К испытаниям привлекли морскую авиацию Балтийского флота: вертолёты Ка-27, истребители Су-30СМ и Су-27, а также бомбардировщики Су-24. Самолёты и вертолёты произвели облёт корабля, имитируя действия воздушных средств условного противника на различных скоростях, высотах и дистанциях», — говорится на сайте «Северной верфи».

«Гремящий»

© АО «Объединенная судостроительная корпорация»

Головной корабль серии

«Гремящий» является головным кораблём проекта 20385. Корветы этого класса предназначены для работы в ближней морской зоне и используются для борьбы с надводными и подводными кораблями противника, а также для патрулирования и артиллерийской поддержки морского десанта.

Разработчиком проекта является санкт-петербургское «Центральное морское конструкторское бюро «Алмаз», которое разработало и предыдущую его версию — 20380.

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«Гремящий» был спущен на воду в июне 2017-го. Игорь Пономарёв, занимавший тогда пост генерального директора «Северной верфи», на торжественной церемонии подчеркнул, что корвет проекта 20385 имеет значительные преимущества перед судами предыдущих серий.

«В нём улучшены ходовые характеристики, используется самое современное вооружение, для уменьшения заметности применяется радиопоглощающее покрытие. На «Гремящий» будет установлена новейшая разработка — многофункциональный радиолокационный комплекс, который позволит кораблю хорошо ориентироваться в море и получать точные данные о противнике», — приводит его слова сайт ОСК.

По данным завода, водоизмещение корвета составляет 2,2 тыс. т, длина — 104 м, ширина — 13 м. Скорость может достигать 27 узлов при дальности плавания 3,5 тыс. миль. Автономность корабля равняется 15 суткам, а численность экипажа составляет 99 человек.

«Гремящий» оснащён «артиллерийским, ракетным, противолодочным, гидроакустическим и радиолокационным комплексами», отмечает пресс-служба ОСК.

Также сообщается, что этот корвет станет первым кораблём — носителем ракет «Калибр» на Тихоокеанском флоте. Кроме того, он будет вооружён зенитным ракетным комплексом «Редут», 100-мм артиллерийской установкой А-190-01, двумя 30-мм зенитными автоматами АК-630М и противолодочным комплексом «Пакет». Проектом также предусмотрен ангар для вертолёта Ка-27.

Разработчики отмечают, что «Гремящий» строится с использованием технологий малозаметности.

«Благодаря оригинальной архитектуре и использованию композитных материалов в сочетании со специальными покрытиями, а также встроенным в корпус ракетным вооружением и антенными постами у корветов значительно снижена радиолокационная, акустическая и оптическая заметность», — сообщает «Объединённая судостроительная корпорация».

Из-за антироссийских санкций, введённых в 2014 году, разработчикам «Гремящего» пришлось сменить производителя двигателей. Изначально планировалось оснастить корабль силовыми установками немецкой компании MTU, но их заменили на два дизель-дизельных агрегата 1ДДА-12000 производства «Коломенского завода».

В конце октября 2019 года судно осмотрел президент России Владимир Путин. Он побывал на главном командном пункте, ознакомился с оборудованием и системами вооружения. Покидая корабль, глава государства пожелал экипажу успешно пройти тестирование.

Владимир Путин посетил Прибалтийский судостроительный завод «Янтарь», где осмотрел корвет «Гремящий». С министром обороны Сергеем Шойгу. Пояснения даёт командир корабля Роман Довгайлов

kremlin.ru

«Решать вопросы национальной обороны»

По словам научного сотрудника Дипломатической академии МИД РФ Вадима Козюлина, корветы серии 20385 станут «рабочей лошадкой» для российского ВМФ.

«Это будет рабочая лошадка флота, пригодная для выполнения разнообразных задач в ближней морской зоне. Судно сможет в том числе выполнять противолодочные, конвойные функции. Тихоокеанский флот сегодня нуждается в надводных кораблях такого класса, чтобы обеспечить безопасность рубежей и выровнять баланс сил в регионе», — рассказал Козюлин в интервью RT.

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Аналогичной точки зрения придерживается и главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко.

«Это современный многофункциональный корвет с расширенными боевыми возможностями. Он является носителем крылатых ракет «Калибр», что позволяет наносить удары на расстоянии не менее 1 тыс. км. Такие корабли нужны флоту — они будут востребованы при решении целого спектра военно-морских задач», — сказал он в беседе с RT.

Вадим Козюлин полагает, что в перспективе проект 20385 может подвергнуться доработке.

«Конструкция данного корабля имеет потенциал для дальнейшей модернизации, что позволит его совершенствовать в будущем», — считает Козюлин.

В свою очередь, Игорь Коротченко подчеркнул, что перевооружение российского ВМФ на корабли новейших проектов является для государства задачей стратегической важности.

«Мы нуждаемся в современных фрегатах и корветах. Чем больше их будет, тем больше вопросов национальной обороны Россия сможет решить силами флота», — заключил эксперт.