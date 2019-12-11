«Гремящий» поразил «Калибром» цель на полигоне в Архангельской области

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Корвет «Гремящий» выполнил стрельбу крылатой ракетой «Калибр» по наземной цели на полигоне в Архангельской области.
«Гремящий» поразил «Калибром» цель на полигоне в Архангельской области
  • © Министерство обороны РФ
  • РИА Новости

«Головной корвет проекта 20350 «Гремящий», проходящий испытания на полигонах боевой подготовки Северного флота в Белом море, выполнил стрельбу главным ударным комплексом по береговой цели», — приводит ТАСС сообщение пресс-службы Северного флота.

Отмечается, что стрельба была проведена крылатой ракетой «Калибр» по мишени на полигоне Чижа в Архангельской области.

Ранее фрегат Черноморского флота «Адмирал Эссен» в акватории Чёрного моря выполнил стрельбу крылатой ракетой «Калибр» по береговой цели.

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