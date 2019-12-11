Фрегат «Адмирал Эссен» выполнил стрельбы в Чёрном море

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Фрегат Черноморского флота «Адмирал Эссен» в акватории Чёрного моря выполнил стрельбу крылатой ракетой «Калибр» по береговой цели.
Фрегат «Адмирал Эссен» выполнил стрельбы в Чёрном море
  • © Пресс-служба Минобороны РФ

Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на начальника отдела информационного обеспечения Черноморского флота капитана 2-го ранга Алексея Рулёва.

«В соответствии с планом боевой подготовки фрегат Черноморского флота «Адмирал Эссен» выполнил стрельбу ракетным комплексом «Калибр» по береговой цели из морского полигона боевой подготовки в акватории Чёрного моря», — заявил Рулёв. 

Отмечается, что ракета успешно поразила мишень. Она пролетела по сложной траектории расстояние около 140 морских миль (более 250 км).

Рулёв добавил, что это вторая стрельба «Калибром», которую выполнили экипажи новых фрегатов ЧФ.

Ранее Крыминформ передавал, что «Адмирал Эссен» осуществил электронные пуски ракет «Калибр» по кораблю условного противника.

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